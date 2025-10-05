recherche
Skate pose les détails de sa Saison 1
Ce n'est pas très commun même dans le domaine des jeux à service mais c'est pourtant encore dans sa phase d'accès anticipé que le reboot de skate lancera son contenu saisonnier, avec donc une Saison 1 le 7 octobre pour renouveler une expérience accessible à quasiment tout le monde (c'est un F2P).

Ainsi :

- Event Halloween du 21 au 11 novembre
- Event 7-Ply Maple Harvest du 18 novembre au 2 décembre
- 40 nouveaux défis et ajouts des défis quotidiens/hebdos/saisons/events
- Nouvelles marques dont Santa Cruz et 21 nouveaux morceaux.

publié le 05/10/2025 à 23:43 par Gamekyo
altendorf publié le 05/10/2025 à 23:51
Quel déception n'empêche... Je pense qu'on aura plus de vrais jeux de Skate comme à l'époque
ravyxxs publié le 06/10/2025 à 03:21
altendorf La communauté déteste la direction artistique.
vyse publié le 06/10/2025 à 10:36
altendorf le skate de manière générale a totalement disparu ; il n'y a encore que le Japon qui s'intéresse a ça
bladagun publié le 06/10/2025 à 11:22
Je tombe tout le temps sur des shorts de personne qui y joue, ça se balade d'immeuble en immeuble en mode spiderman
hibito publié le 06/10/2025 à 16:54
Les gars ont voulu nous filer un Fortnite skate... Déjà que j'avais du mal avec le 3. Ça ne va pas plaire aux Saoudiens ^^
Fiche descriptif
Skate (2025)
Nom : Skate (2025)
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Full Circle
Genre : sport
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
