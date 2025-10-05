Skate pose les détails de sa Saison 1

Ce n'est pas très commun même dans le domaine des jeux à service mais c'est pourtant encore dans sa phase d'accès anticipé que le reboot delancera son contenu saisonnier, avec donc une Saison 1 le 7 octobre pour renouveler une expérience accessible à quasiment tout le monde (c'est un F2P).Ainsi :- Event Halloween du 21 au 11 novembre- Event 7-Ply Maple Harvest du 18 novembre au 2 décembre- 40 nouveaux défis et ajouts des défis quotidiens/hebdos/saisons/events- Nouvelles marques dont Santa Cruz et 21 nouveaux morceaux.