Hunter x Hunter tente la mode Survivors

Plus confidentielle que l'ancienne mode du Battle Royale et la toujours populaire du Soulsborne, le style « Vampire Survivors » continue d'attirer ceux qui veulent un peu d'argent facile et après la version Dragon Quest à venir, voilà que Bushiroad Games nous annonce une version Hunter x Hunter qui elle aussi ne concernera que le mobile dans un premier temps (2026, F2P).
Allez, à quand la version Fire Emblem ?
Et One Piece ?
Et Naruto ?
Et Final Fantasy ?
Et...
Souvent avec un level design inexistant, et la répétition d'ennemis/environnements/LD.. etc
le nivellement par le bas du jv, cette mode du rogue.
Slay the spire, hades, vampire survivors ont crée ou popularisé différents genres oui, d’autres, souvent PAS des indies du coup comme ici, les copient 24h/24
Parce que l’innovation elle vient d’une petite equipe voir un seul gars pour vampire survivors…c’est plus ça qui est choquant non ? Oui ton level design vampire survivors c’est pas du AAA,..mais il coute 5 balles et solo dev
Le nombre de copieurs versus innovateurs c’est pas à cause des indies mais symptomatiques d’une industrie qui prend de moins en moins de risques
dave the diver par exemple c’est un gros éditeur Coréen derrière et pourtant quand tu donnes les moyens bah ça innove un minimum plutôt que faire de dave the diver un survivor comme megabonk ou autre
On est bien d'accord.
jrajoute juste que les indés aiment également se renifler le uc à copier coller des formules éculées jusqu'au troufion.
Des rogues indés, tu tapes dans une poubelle t'en as 10000 qui sort, c'est horrible.
Les AAA aussi jsuis d'accord, mais il y en a moins qui sortent.
Personne n'est tout blanc là dessus
ce serait trop facile de taper uniquement sur les grosses boîtes par contre.
et mtn avec l'ia, tous ses shovelwares qui popent sur tous les stores sans que personne ne réagissent efficacement, ça fout les jetons
C’est pas un monolithe les « indies », supergiant ou team cherry c’est pas le solo dev derrière megabonk quoi
Donc oui so tu regroupes tout, forcément t’as 15,000 jeux qui sortent et beaucoup de shovelwares avec ou sans ia