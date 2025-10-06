recherche
Assassin's Creed Mirage : présentation du DLC gratuit
Comme attendu, Ubisoft nous a présenté l'extension surprise de Assassin's Creed Mirage, avec une nouvelle région (Al-Ula) n'ayant certes pas requis le plus gros travail du monde vu l'aspect désertique mais c'est gratuit donc on ne va pas se plaindre.

Un DLC scénarisé accompagné d'améliorations dans le parkour que l'on retrouvera dans le jeu de base avec d'ailleurs la possibilité de refaire les différentes missions avec de nouveaux défis pour débloquer des récompenses, en plus de bénéficier d'upgrades Level 3 pour chaque outil et d'une nouvelle compétence.

Tout cela arrivera le 18 novembre.

publié le 06/10/2025 à 17:10 par Gamekyo
negan publié le 06/10/2025 à 17:14
Excellent, j'espère qu'ils rajouteront quelques succès pour accompagner mes 1000 G
bladagun publié le 06/10/2025 à 17:22
Ha il est sortie ce jeu ?!
fan2jeux publié le 06/10/2025 à 17:22

Pour une fois que c'est un contenu supplémentaire gratuit d'un jeu qui de base a été proposé a moins de 50€, j'approuve
mattewlogan publié le 06/10/2025 à 17:37
Top
ganon29 publié le 06/10/2025 à 19:34
J'ai acheté le jeu du coup à 15€ sur Steam.
link49 publié le 06/10/2025 à 20:10
Nickel.
pastorius1 publié le 06/10/2025 à 22:06
Traduction : Mise à jour gratuite d'un jeu pas fini.
thorfin publié le 07/10/2025 à 08:20
pastorius1 ?J'espère que tu nous sortira les mêmes conneries à la sortie du DLC de Silksong ou de Yõtei
krusty79 publié le 07/10/2025 à 10:14
bladagun Oh oui, quasiment en même temps que la nouvelle édition du Bescherelle...Tu as raté pleine de choses ce mois là...
