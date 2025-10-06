Assassin's Creed Mirage : présentation du DLC gratuit

Comme attendu, Ubisoft nous a présenté l'extension surprise de, avec une nouvelle région (Al-Ula) n'ayant certes pas requis le plus gros travail du monde vu l'aspect désertique mais c'est gratuit donc on ne va pas se plaindre.Un DLC scénarisé accompagné d'améliorations dans le parkour que l'on retrouvera dans le jeu de base avec d'ailleurs la possibilité de refaire les différentes missions avec de nouveaux défis pour débloquer des récompenses, en plus de bénéficier d'upgrades Level 3 pour chaque outil et d'une nouvelle compétence.Tout cela arrivera le 18 novembre.