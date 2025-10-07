Crimson Desert : du gameplay tout frais tout neuf

IGN vient donner des nouvelles de Crimson Desert en offrant en exclusivité une nouvelle vidéo de gameplay, soit 12 minutes pour présenter rapidement une mission parmi d'autres, permettant de découvrir l'exploration jusque dans les airs, les interactions avec de nombreux PNJ et bien sûr du combat. Beaucoup beaucoup de combat.
Désormais prévu pour début 2026 suite à un report de dernière minute (polish & optimisation), Crimson Desert sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Beaucoup de gens ont toujours du mal à y croire, mais quand on se dit que Skyrim ou The Witcher 3 date d’il y a plusieurs années , s’ils ont réussi à appliquer ça avec un peu de breath of the Wild ça peut être fou.
En tout cas, les vidéos vont dans ce sens, après on verra bien manette en main.
PS: Pauvre Saros qui sort le lendemain
Putain la RTX 5090: 1000w minimum, un radiateur électrique le truc! Même gratis, sur le long terme, elle risque de couté minimum 10000 en facture d'électricité!
Ils n'ont surement pas eu de choix pour le faire tourner à un framerate correct.
À voir la version pc si on pourra avoir le rendu des premiers trailers gameplay.
Mais day one quoi qu'il arrive. J'ai envie d y jouer
D'autant que Crismon desert risque d'avoir 3 milliards de patch, de correction...ect sa premiere année de sortie j'imagine vu l'ampleur du jeu.
Regardez le combat de boss, MON DIEU, mais on joue à un jeu de particules ou c'est comment ???
Reduisez ou ENLEVEZ completement ces effets de particules qui gachent absolument tous les combats.
Si vraiment ya pas cette option au lancement, ma parole je ne le prendrai pas.
Hors de question que je me flingue les yeux, et si c'est juste taper pour vider une barre de vie sans RIEN VOIR des animations ou autres, pas la peine en fait.
C'est vraiment inquiétant qu'ils n'ecoutent aucun retour. Tout le monde leur dit à chaque trailer en plus