Crimson Desert : du gameplay tout frais tout neuf
IGN vient donner des nouvelles de Crimson Desert en offrant en exclusivité une nouvelle vidéo de gameplay, soit 12 minutes pour présenter rapidement une mission parmi d'autres, permettant de découvrir l'exploration jusque dans les airs, les interactions avec de nombreux PNJ et bien sûr du combat. Beaucoup beaucoup de combat.

Désormais prévu pour début 2026 suite à un report de dernière minute (polish & optimisation), Crimson Desert sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

publié le 07/10/2025 à 09:38 par Gamekyo
mattewlogan publié le 07/10/2025 à 09:49
Le jeu a l’air complètement dingue
Beaucoup de gens ont toujours du mal à y croire, mais quand on se dit que Skyrim ou The Witcher 3 date d’il y a plusieurs années , s’ils ont réussi à appliquer ça avec un peu de breath of the Wild ça peut être fou.
En tout cas, les vidéos vont dans ce sens, après on verra bien manette en main.
junaldinho publié le 07/10/2025 à 09:55
Si le scénario tient la route je sens qu'il va bien me plaire
guiguif publié le 07/10/2025 à 10:05
En esperant que ça ne soit pas trop generique et que ça tourne pas comme un cul sur PS5 standard.

PS: Pauvre Saros qui sort le lendemain
marcelpatulacci publié le 07/10/2025 à 10:10
...Mon GPU est une MILF maintenant (9 ans), elle risque de crié au viole

Putain la RTX 5090: 1000w minimum, un radiateur électrique le truc! Même gratis, sur le long terme, elle risque de couté minimum 10000 en facture d'électricité!
zanpa publié le 07/10/2025 à 10:31
Ma 5080 et mon 9800x3D l’attente de pied ferme ! Avec du RT, multi frame gen, global illumi / dlss4.0 transformer, ça risque d’envoyer sévère
mattewlogan publié le 07/10/2025 à 10:52
guiguif faut vraiment qu’ils arrêtent à se mettre les uns à côté des autres, mais y en a un des deux qui doit se décaler
malroth publié le 07/10/2025 à 10:53
Par contre graphiquement pour la premiere fois il a l'air moins impressionnant, on voit qu'ils ont ajouté beaucoup de brouillard (le fameux cache misere).

Ils n'ont surement pas eu de choix pour le faire tourner à un framerate correct.

À voir la version pc si on pourra avoir le rendu des premiers trailers gameplay.

Mais day one quoi qu'il arrive. J'ai envie d y jouer
mrvince publié le 07/10/2025 à 10:58
guiguif Perso je vais prendre Saros sans hésiter.
malroth publié le 07/10/2025 à 11:03
mrvince si j'avais encore la PS5 ou si Saros sortait day one sur pc, je l'aurai clairement pris en priorité aussi. Returnal tellement un coup de coeur que je leur fais confiance.

D'autant que Crismon desert risque d'avoir 3 milliards de patch, de correction...ect sa premiere année de sortie j'imagine vu l'ampleur du jeu.
malroth publié le 07/10/2025 à 11:07
Sinon autre chose inquiétant pour Crimson desert c'est qu'ils n'ont pas l'air d'écouter les retours des joueurs et la presse. Ya les meme defauts depuis des années maintenant.

Regardez le combat de boss, MON DIEU, mais on joue à un jeu de particules ou c'est comment ???

Reduisez ou ENLEVEZ completement ces effets de particules qui gachent absolument tous les combats.

Si vraiment ya pas cette option au lancement, ma parole je ne le prendrai pas.

Hors de question que je me flingue les yeux, et si c'est juste taper pour vider une barre de vie sans RIEN VOIR des animations ou autres, pas la peine en fait.

C'est vraiment inquiétant qu'ils n'ecoutent aucun retour. Tout le monde leur dit à chaque trailer en plus
link49 publié le 07/10/2025 à 11:13
Un de mes premiers jeux de 2026.
Fiche descriptif
Crimson Desert
Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
