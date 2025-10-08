Solo Leveling : Arise Overdrive montre son gameplay
Netmarble sortira son Seven Deadly Sins : Origins en janvier prochain mais l'entreprise rappelle avoir une autre cartouche pour cette année fiscale avec Solo Leveling : Arise Overdrive dont voici une première présentation de gameplay.
De l'action-RPG assez classique en apparence mais qui évitera au moins la tendance P2W propre à l'éditeur vu que le jeu sera livré de manière premium, à 39,99€, d'abord sur PC le 17 novembre puis quelque part en 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series.
Et de base je n'aime pas le principe du perso surpuissant. Comme pour One punch man, c'est marrant 2 minutes mais faut que ça soit un unitaire. Une série complete et longue ? Je ne vois pas l'intéret.
Peut etre car j'ai été trop shonen donc il faut le perso qui progresse et non qui est puissant de base. Je sais que pour one punch man c'est "comique", mais justement un One shot aurait été de meilleur gout d'après moi.
Et là ? Bah le début de solo leveling, je trouvais ça sympa. Je parle de l'anime car le manwha est en couleur et pour moi, c'est immonde. Je n'aime pas ce type de colorisation. Mais après quand il devient mega puissant, c'est drôle 5s
Je l'ai relis souvent, il n'y a que berserk dont je n'arrive plus à autant apprécier qu'à la première lecture.
D'ailleurs si tu aimes vagabond et Slam dunk, fonce sur Real du même auteur.
J'adore aussi les oeuvres de mitsuru adachi