recherche
News / Blogs
Solo Leveling : Arise Overdrive montre son gameplay
Netmarble sortira son Seven Deadly Sins : Origins en janvier prochain mais l'entreprise rappelle avoir une autre cartouche pour cette année fiscale avec Solo Leveling : Arise Overdrive dont voici une première présentation de gameplay.

De l'action-RPG assez classique en apparence mais qui évitera au moins la tendance P2W propre à l'éditeur vu que le jeu sera livré de manière premium, à 39,99€, d'abord sur PC le 17 novembre puis quelque part en 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series.

0
Qui a aimé ?
publié le 08/10/2025 à 07:09 par Gamekyo
commentaires (6)
ippoyabukiki publié le 08/10/2025 à 07:15
Ca n'a pas l'air bien foufou (faut dire que la serie dont s'est tiré n'a rien de bien dingue non plus)
burningcrimson publié le 08/10/2025 à 08:52
ippoyabukiki Je sais pas pour la série car j'ai lu que le Manwha mais l'œuvre en elle même est assez sympathique et divertissante, il n'y a que la fin qui m'a vraiment déçu. On dirait que les mangakas ont souvent du mal quand il s'agit de conclure.
ippoyabukiki publié le 08/10/2025 à 08:58
burningcrimson Oui divertissant mais pour moi ça n'apporte rien. Je dis bien "pour moi". Je n'ai pas la vérité absolue.
Et de base je n'aime pas le principe du perso surpuissant. Comme pour One punch man, c'est marrant 2 minutes mais faut que ça soit un unitaire. Une série complete et longue ? Je ne vois pas l'intéret.
Peut etre car j'ai été trop shonen donc il faut le perso qui progresse et non qui est puissant de base. Je sais que pour one punch man c'est "comique", mais justement un One shot aurait été de meilleur gout d'après moi.

Et là ? Bah le début de solo leveling, je trouvais ça sympa. Je parle de l'anime car le manwha est en couleur et pour moi, c'est immonde. Je n'aime pas ce type de colorisation. Mais après quand il devient mega puissant, c'est drôle 5s
burningcrimson publié le 08/10/2025 à 09:12
ippoyabukiki One Punch Man j'ai arrêté quand ils ont changé le studio d'animation de la saison 1 mais de ce que j'ai vu en scans, par la suite, l'accent est d'avantage porté sur les compagnons de Saitama. Pour Solo Leveli?g le perso est cheaté au début mais par la suite il rencontre des ennemies qui lui en donne pour son argent. Après je comprends ton point de vue D'ailleurs, il y a peu de temps, j'ai recommencé Berserk et Vagabond ainsi que d'autres vieux mangas comme Racailles Blues et Slam Dunk. Ça fait du bien je trouve.
ippoyabukiki publié le 08/10/2025 à 12:28
burningcrimson j'ai tous les mangas que tu cites.
Je l'ai relis souvent, il n'y a que berserk dont je n'arrive plus à autant apprécier qu'à la première lecture.
D'ailleurs si tu aimes vagabond et Slam dunk, fonce sur Real du même auteur.

J'adore aussi les oeuvres de mitsuru adachi
ferthahuici publié le 08/10/2025 à 12:55
Générique au possible...
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Solo Leveling : Arise Overdrive
0
Ils aiment
Nom : Solo Leveling : Arise Overdrive
Support : PC
Editeur : Netmarble
Développeur : Netmarble
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo