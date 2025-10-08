Frame Zero compte déjà nous faire peur en 2027

Les espagnols ont leur petite réputation pour leur capacité à nous faire flipper au cinéma, notamment la saga REC (les deux premiers en tout cas), et le studio DALOAR en fait un hommage pour ne pas dire une copie avec Frame Zero. Le contexte sera d'ailleurs très proche : une journaliste et son cameraman se rendent dans un immeuble pour avoir des informations auprès des bâtiments sur la mort d'un célèbre exorciste, pour vite découvrir que tout le monde est mort suite à un rituel du Père Grabriele Amorth, ayant malencontreusement réveillé une forcé démoniaque.
Sortie prévue pour la mi-2027 (ouais, patience) uniquement sur PC jusqu'à ce qu'un éditeur soit trouvé pour permettre d'assurer des versions consoles. C'est notamment ce qui est arrivé avec The Occultist de la même équipe, lui supervisé par Nacon et dont la sortie tombera courant 2026 sur PC/PS5/XBS.
