Nintendo : le teasing était bien en lien avec Pikmin

Le mystérieux teasing continue chez Nintendo qui vient de reposter la même vidéo qu'hier sur son application Today, mais cette fois en ne cachant plus le secret de la présence attendue des pikmins.Pour autant, cela ne nous avance pas sur les intentions derrière tout cela (? Film d'animation ? Nouvelle mini-série ?) mais au rythme où vont les choses, nous aurons probablement la réponse d'ici la fin de semaine.