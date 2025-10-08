recherche
Nintendo : le teasing était bien en lien avec Pikmin
Le mystérieux teasing continue chez Nintendo qui vient de reposter la même vidéo qu'hier sur son application Today, mais cette fois en ne cachant plus le secret de la présence attendue des pikmins.

Pour autant, cela ne nous avance pas sur les intentions derrière tout cela (Pikmin 5 ? Film d'animation ? Nouvelle mini-série ?) mais au rythme où vont les choses, nous aurons probablement la réponse d'ici la fin de semaine.

publié le 08/10/2025 à 14:49 par Gamekyo
zanpa publié le 08/10/2025 à 14:51
playshtayshen publié le 08/10/2025 à 14:55
De pire en pire nintendo. Ils nous mettent des bébés puin ouin dans pikmin maintenant. Lamentable
shanks publié le 08/10/2025 à 14:56
nicolasgourry
Je viens de voir ta théorie, sur le fait que ce serait un teasing pour le film Super Mario Galaxy, et ça se tient clairement.
myki publié le 08/10/2025 à 15:02
Pikmin cette licence qui jusqu'ici s'améliore a chaque episode, le contenu du 4 je m'y attendais tellement pas, la série a pris une nouvelle stature.

et vu le succès de ce dernier, ca pourrais bien continuer d'ailleurs ca fais longtemps que ses chiffres ont pas etait mis a jour.
tripy73 publié le 08/10/2025 à 15:03
shanks : oui je lui ai envoyé la vidéo de cette théorie sur Discord pour qu'il me dise ce qu'il en pense et au final ça fait sens, surtout que ce serait un bon moyen de rendre la licence Pikmin encore plus populaire et de promouvoir le 5ème opus qui arrivera par la suite.

D'ailleurs le 1er film Mario avait mis en avant DK et par la suite ils sortent un gros jeu DK, donc je pense que tout ça n'est pas innocent et je les vois pas faire une animation aussi poussée juste pour teaser l'arrivée d'un prochain jeu Pikmin.
mazeofgalious publié le 08/10/2025 à 15:04
Je commence vraiment en avoir marre de voir toujours les mêmes licences revenir sans cesse, tandis que d'autres, à fort potentiel, dorment.
nicolasgourry publié le 08/10/2025 à 15:06
tripy73 d'ailleurs merci pour le partage ^^
myki publié le 08/10/2025 à 15:07
tripy73 d'accord avec ton raisonnement sauf que je rajouterais que les short pikmins fais a l'époque n'ont semble-t-il "servi a rien"
masharu publié le 08/10/2025 à 15:09
mazeofgalious Lesquelles ?
tripy73 publié le 08/10/2025 à 15:11
nicolasgourry : de rien, je savais que cette information te plairait

myki : sauf qu'on est plus à l'époque où Miyamoto s'amusait à faire des courts métrages sur Pikmin pour le fun, aujourd'hui il est en charge de l'exploitation des licences au cinéma/parc d'attraction, donc je pense pas que tout cela soit innocent.

Et d'ailleurs c'est quoi les licences qui sont mise en avant dans les parcs d'attraction Nintendo ? Mario, DK et les Pikmins.
xylander publié le 08/10/2025 à 15:13
Je vais être dans l'exagération. Mais... va crever Nintendo. Que le fric t'étouffe.
akinen publié le 08/10/2025 à 15:15
Jamais fais un pikmin
mizuki publié le 08/10/2025 à 15:22
Quitte à être dans des théories fumeuse, je pari sur le teaser d'un mode histoire pour le prochain smash bros
ducknsexe publié le 08/10/2025 à 15:28
Pikmin c'est la vie
cyr publié le 08/10/2025 à 15:42
xylander j'aimerais voir ça de mon vivant
sonilka publié le 08/10/2025 à 16:11
Super
gaymer40 publié le 08/10/2025 à 16:11
Pour l’ heure, Nintendo n’ a toujours rien poster, la force de AI et de ceux qui en manque

Perso, je vois Kirby passer a la fenêtre
yogfei publié le 08/10/2025 à 16:14
xylander Pourquoi cette haine ? Ils ont fait quoi de mal cette fois ci ?
e3ologue publié le 08/10/2025 à 16:17
A tout moment c'est une gamme d'accessoire pour bébé
xylander publié le 08/10/2025 à 16:34
ducknsexe yogfei ;-)
kratoszeus publié le 08/10/2025 à 17:19
Bien content de pas avoir retenté l'expérience Nintendo. Honnêtement si t as dépassé les 30 ans t'es plus du tout leur cible faut être honnête
akinen publié le 08/10/2025 à 18:10
Tant que metroid sort, je m’en fiche
tonius publié le 08/10/2025 à 18:14
Apparement c'est a la mode de chier sur Nintendo en ce moment, personne ne sait ce que représente ce teaser et pourtant ca les fout en rogne, Je suis sur que ces mecs ne savent meme pas pourquoi ils sont énervés.
gaymer40 publié le 08/10/2025 à 18:15
Merde j’ avais pas lu c’ est sur Today
drybowser publié le 08/10/2025 à 18:18
Ce qui est chelou c'est d'avoir des bébés dans la vidéo ... Aucun rapport avec Pikmin de base donc ça m'inquiète plutôt qu autre chose et me fait attendre a tout hélas sauf Pikmin 5
jobiwan publié le 08/10/2025 à 18:35
Peut-être Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + DLC à l'image de ce qui a été fait avec Kirby.
tripy73 publié le 08/10/2025 à 18:58
drybowser : il y a bien une version bébé de Mario, Luigi et Peach, donc ce serait pas déconnant d'avoir une aussi pour Harmonie et de l'introduire dans le prochain film

jobiwan : j'espère que non, perso j'ai pas acheté la Switch 2 pour avoir les mêmes jeux en version + et ce serait quand même assez abusé de dépenser autant d'effort et de moyens juste pour annoncer une version deluxe d'un jeu Switch.
ducknsexe publié le 08/10/2025 à 18:59
Nan c'est juste un teasing ou un court metrage sur les Pikmin.

Un partenariat avec Netflix
