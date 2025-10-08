Nintendo : le teasing était bien en lien avec Pikmin
Le mystérieux teasing continue chez Nintendo qui vient de reposter la même vidéo qu'hier sur son application Today, mais cette fois en ne cachant plus le secret de la présence attendue des pikmins.
Pour autant, cela ne nous avance pas sur les intentions derrière tout cela (Pikmin 5 ? Film d'animation ? Nouvelle mini-série ?) mais au rythme où vont les choses, nous aurons probablement la réponse d'ici la fin de semaine.
Je viens de voir ta théorie, sur le fait que ce serait un teasing pour le film Super Mario Galaxy, et ça se tient clairement.
et vu le succès de ce dernier, ca pourrais bien continuer d'ailleurs ca fais longtemps que ses chiffres ont pas etait mis a jour.
D'ailleurs le 1er film Mario avait mis en avant DK et par la suite ils sortent un gros jeu DK, donc je pense que tout ça n'est pas innocent et je les vois pas faire une animation aussi poussée juste pour teaser l'arrivée d'un prochain jeu Pikmin.
myki : sauf qu'on est plus à l'époque où Miyamoto s'amusait à faire des courts métrages sur Pikmin pour le fun, aujourd'hui il est en charge de l'exploitation des licences au cinéma/parc d'attraction, donc je pense pas que tout cela soit innocent.
Et d'ailleurs c'est quoi les licences qui sont mise en avant dans les parcs d'attraction Nintendo ? Mario, DK et les Pikmins.
Perso, je vois Kirby passer a la fenêtre
jobiwan : j'espère que non, perso j'ai pas acheté la Switch 2 pour avoir les mêmes jeux en version + et ce serait quand même assez abusé de dépenser autant d'effort et de moyens juste pour annoncer une version deluxe d'un jeu Switch.
Un partenariat avec Netflix