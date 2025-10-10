Code Vein II : la nouvelle bande-annonce

Bandai Namco nous propose une nouvelle bande-annonce de Code Vein II pour mettre en avant le contexte de cette suite, toujours située dans un monde post-apocalyptique où l'humanité fait ce qu'elle peut pour lutter contre les nouvelles menaces mais avec possibilité de voyager dans le temps pour intervenir dans des moments clés de l'histoire. Terminator quoi, mais avec de gros monstres.
La principale originalité du titre, comme le précédent, sera de pouvoir être constamment accompagné d'un allié à choisir parmi une sélection et avec possibilité de tisser des liens d'amitié avec chacun. Sortie prévue le 30 janvier 2026 sur PC/PS5/XBS.
J'ai bien aimé l'histoire du 1, meme si je l'ai fait en trichant, j'ai passé un bon moment dessus
J'veux dire, à part pour quelques weebs, j'ai pas l'impression que le premier avait particulièrement soulevé les foules...
Plus de 3 millions de ventes quand même.
C'est dans la moyenne haute des Soulsbornes "hors FromSoftware".
je prendrai évidemment le 2 à sa sortie. Et J'adore cette DA perso