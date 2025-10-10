recherche
Code Vein II : la nouvelle bande-annonce
Bandai Namco nous propose une nouvelle bande-annonce de Code Vein II pour mettre en avant le contexte de cette suite, toujours située dans un monde post-apocalyptique où l'humanité fait ce qu'elle peut pour lutter contre les nouvelles menaces mais avec possibilité de voyager dans le temps pour intervenir dans des moments clés de l'histoire. Terminator quoi, mais avec de gros monstres.

La principale originalité du titre, comme le précédent, sera de pouvoir être constamment accompagné d'un allié à choisir parmi une sélection et avec possibilité de tisser des liens d'amitié avec chacun. Sortie prévue le 30 janvier 2026 sur PC/PS5/XBS.

publié le 10/10/2025 à 06:31 par Gamekyo
commentaires (4)
ippoyabukiki publié le 10/10/2025 à 06:36
Je n'aime pas le rendu visuel.
J'ai bien aimé l'histoire du 1, meme si je l'ai fait en trichant, j'ai passé un bon moment dessus
noukous publié le 10/10/2025 à 12:40
Je me demande encore comment bandai namco s'est dit que c'était une bonne idée d'investir dans une suite de Code : Vein...
J'veux dire, à part pour quelques weebs, j'ai pas l'impression que le premier avait particulièrement soulevé les foules...
shanks publié le 10/10/2025 à 14:37
noukous
Plus de 3 millions de ventes quand même.
C'est dans la moyenne haute des Soulsbornes "hors FromSoftware".
malroth publié le 10/10/2025 à 20:20
je l'avais acheté day one et j'ai adoré

je prendrai évidemment le 2 à sa sortie. Et J'adore cette DA perso
Fiche descriptif
Code Vein II
0
Ils aiment
Nom : Code Vein II
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : N.C
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
