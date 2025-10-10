Code Vein II : la nouvelle bande-annonce

Bandai Namco nous propose une nouvelle bande-annonce depour mettre en avant le contexte de cette suite, toujours située dans un monde post-apocalyptique où l'humanité fait ce qu'elle peut pour lutter contre les nouvelles menaces mais avec possibilité de voyager dans le temps pour intervenir dans des moments clés de l'histoire. Terminator quoi, mais avec de gros monstres.La principale originalité du titre, comme le précédent, sera de pouvoir être constamment accompagné d'un allié à choisir parmi une sélection et avec possibilité de tisser des liens d'amitié avec chacun. Sortie prévue le 30 janvier 2026 sur PC/PS5/XBS.