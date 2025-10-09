recherche
News / Blogs
Indiana Jones et le Cercle Ancien : une MAJ surprise pour les 15 ans de MachineGames
MachineGames fête ses 15 bougies et même si c'est censé être l'inverse, c'est eux qui vont nous faire un cadeau en revenant vers Indiana Jones et le Cercle Ancien avec une mise à jour surprise, dont le déploiement aura lieu demain.

Au programme :

- Enfin la possibilité de choisir son doublage (oui, avant, on ne pouvait pas).
- Tenue des Aventuriers de l'Arche Perdue (très utile dans un FPS).
- Nouvelle salve de correctifs.
- Et surtout le mode NG+ où vous pourrez conserver tous vos points de compétences.

Ce dernier point est d'autant plus intéressant que terminer le jeu une nouvelle fois permettra de débloquer une fin cachée (qui sera sans nul doute sur Youtube avant la fin de semaine). Toute la question est de deviner si cette fin apportera quelque chose au scénario, si ce sera juste un délire fan-service… ou une porte ouverte vers un 2.

5
Qui a aimé ?
link1983, junaldinho, kisukesan, kevinmccallisterrr, link49
publié le 09/10/2025 à 15:15 par Gamekyo
commentaires (8)
cyr publié le 09/10/2025 à 15:20
Une video de la version switch2 ? Il est prévu dessus non?
pharrell publié le 09/10/2025 à 15:21
Oui ils ont annoncés pour 2026. Pas plus de précision.
sunnytime publié le 09/10/2025 à 17:28
J'aimerais tellement un MAJ qui ajoute une vue a la troisième personne comme ubi on fait pour avatar
grievous32 publié le 09/10/2025 à 17:32
"- Enfin la possibilité de choisir son doublage (oui, avant, on ne pouvait pas)."

Genre on pouvait pas choisir VF, VO etc.?

Après franchement ici en France, faut y aller pour pas vouloir entendre Richard Darbois.
jamrock publié le 09/10/2025 à 18:40
En sent à peine l'aigreur de l'auteur de l'article, à peine
ippoyabukiki publié le 09/10/2025 à 20:52
grievous32 ou tout simplement, on veut la voit de l'acteur et non un doublage... un jour faudra bien comprendre que la voix fait partie du jeu d'acteur. Que regarder un film en vf et juger ensuite de si un avteur est on ou mauvais... ca n'a aucun sens
link49 publié le 09/10/2025 à 20:54
Je vais attendre la version Switch 2.
grievous32 publié le 09/10/2025 à 21:35
Ippoyabukiki la voix de pas Harisson Ford quoi, youhou

Et le jeu de l'acteur, c'est pas juste sa voix hein, donc oui, on peut juger s'il est bon même en regardant un film en VF.

D'ailleurs, quand tu regardes un film d'animation, tu demandes pas à voir les animateurs 3D faire les références d'animation parce que c'est LEUR jeu d'acteur, c'est un peu pareil ici sur un jeu-vidéo, encore plus quand le personnage ne ressemble pas à l'acteur. Genre pas comme sur Hellblade II par exemple.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Indiana Jones et le Cercle Ancien
6
Ils aiment
Nom : Indiana Jones et le Cercle Ancien
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : MachineGames
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo