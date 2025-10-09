Indiana Jones et le Cercle Ancien : une MAJ surprise pour les 15 ans de MachineGames

MachineGames fête ses 15 bougies et même si c'est censé être l'inverse, c'est eux qui vont nous faire un cadeau en revenant versavec une mise à jour surprise, dont le déploiement aura lieu demain.Au programme :- Enfin la possibilité de choisir son doublage (oui, avant, on ne pouvait pas).- Tenue des Aventuriers de l'Arche Perdue (très utile dans un FPS).- Nouvelle salve de correctifs.- Et surtout le mode NG+ où vous pourrez conserver tous vos points de compétences.Ce dernier point est d'autant plus intéressant que terminer le jeu une nouvelle fois permettra de débloquer une fin cachée (qui sera sans nul doute sur Youtube avant la fin de semaine). Toute la question est de deviner si cette fin apportera quelque chose au scénario, si ce sera juste un délire fan-service… ou une porte ouverte vers un 2.