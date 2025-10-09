Yooka Replaylee dispo + trailer de lancement

Que ce soit pour une première ou une deuxième chance,est à présent disponible sur tous les supports comme l'indique ce trailer de lancement. Le prix est de 29,99€ en dématérialisé et 39,99€ en physique dans une boîte incluant une map et un set d'autocollants. Notons, car c'est rare, que le titre est complet sur la cartouche Switch 2.Pour le contenu :- Nouvelles cinématiques et dialogues pour agrémenter l'histoire.- Nouveau type de défis façon Arcade avec son PNJ dédié.- Nouveau collectibles.- Ajout de compétences inédites.- Progression revue avec une vraie map (où vous retrouverez les PNJ et certains marqueurs d'importance), des points de téléportations et des outils de suivi de vos collectibles.- Dès le début, vous bénéficierez de tous les principaux mouvements.- Caméra totalement revue.- Bande-son orchestrale, toujours signée Grant Kirkhope et David Wise.Enfin, pour info, le titre est actuellement à 76 sur Metacritic, contre 68 pour l'original.