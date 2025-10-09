recherche
News / Blogs
Yooka Replaylee dispo + trailer de lancement
Que ce soit pour une première ou une deuxième chance, Yooka-Replaylee est à présent disponible sur tous les supports comme l'indique ce trailer de lancement. Le prix est de 29,99€ en dématérialisé et 39,99€ en physique dans une boîte incluant une map et un set d'autocollants. Notons, car c'est rare, que le titre est complet sur la cartouche Switch 2.

Pour le contenu :

- Nouvelles cinématiques et dialogues pour agrémenter l'histoire.
- Nouveau type de défis façon Arcade avec son PNJ dédié.
- Nouveau collectibles.
- Ajout de compétences inédites.
- Progression revue avec une vraie map (où vous retrouverez les PNJ et certains marqueurs d'importance), des points de téléportations et des outils de suivi de vos collectibles.
- Dès le début, vous bénéficierez de tous les principaux mouvements.
- Caméra totalement revue.
- Bande-son orchestrale, toujours signée Grant Kirkhope et David Wise.

Enfin, pour info, le titre est actuellement à 76 sur Metacritic, contre 68 pour l'original.

2
Qui a aimé ?
kisukesan, link49
publié le 09/10/2025 à 15:22 par Gamekyo
commentaires (19)
micheljackson publié le 09/10/2025 à 15:36
"- Nouveau collectibles." pffff j'en ai marre de cette astuce pour prolonger artificiellement la durée de vie des jeux, je n'en peux plus.
Oui, on n'est pas obligé de le faire, je sais, encore heureux.
mrvince publié le 09/10/2025 à 15:40
Ca a l'air pas mal du tout. Trop de jeu en ce moment mais a l'occaz pourquoi pas.
battossai publié le 09/10/2025 à 16:04
J'ai fini l'original à 100% et les ajouts ne sont pas indispensables.

Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu ça vaut le coup par contre (et sa suite est pas mal aussi).

Ils auraient dû mettre une option pour mettre en sourdine les "voix" car au bout de 2h de "yaheuheu" et de "pouicpouic" en doublage t'en peux plus
zanpa publié le 09/10/2025 à 16:10
Ça sera bien plus tard sur steam deck 2 comme pour Hollow Knight, hades 2
malroth publié le 09/10/2025 à 16:11
j'avais jamais mais fait l'original, donc cette version +++ me plait beaucoup. Elle est faite pour moi ^^
ducknsexe publié le 09/10/2025 à 16:25
Sur switch 2
churos45 publié le 09/10/2025 à 16:59
j'ai bien aimé la démo alors que j'avais vraiment pas aimé l'original. ils se sont bien rattrapé je trouve
jeanouillz publié le 09/10/2025 à 17:10
Je ne l'ai pas encore vu en physique... ?
Edit : La sortie physique est prévue pour le 18 décembre 2025
shanks publié le 09/10/2025 à 17:12
jeanouillz
https://www.fnac.com/a21985461/Yooka-Replaylee-PS5-Jeu-video-Playstation-5

Y a dû avoir des merdes dans les livraisons physiques visiblement.
D'ailleurs j'ai modifié l'article et ils ont eu un autre soucis : les 30% de réduction en démat (si t'as l'original) ne sont finalement valable qu'aux USA en attendant de corriger certains problèmes.

Les joies de l'auto-édition chez une petite entreprise...
nicolasgourry publié le 09/10/2025 à 17:32
ducknsexe avec la cartouche "complète" en plus.
ducknsexe publié le 09/10/2025 à 17:51
nicolasgourry encore heureux
sasquatsch publié le 09/10/2025 à 18:01
Ouch...50€...ca attendra gentillement
jeanouillz publié le 09/10/2025 à 18:15
shanks Ouai, tous les revendeurs ont ce placeholder du 31/12/2025, sauf escromania...

Bon on va attendre et ce sera sous le sapin pour ma part ! Faut bien récompenser les rares qui mettent les jeux complets sur cartouche (tout comme ils vont aussi bosser sur du 60fps sur Switch 2, ils n'ont pas eu les devs kits a temps d'après ce que j'ai compris)
blackninja publié le 09/10/2025 à 18:27
shanks
Les 30% marchent sur Xbox je viens de l'acheter.
shanks publié le 09/10/2025 à 18:47
blackninja
Ah ok ça marchait pas tout à l’heure.
Bah negan tu vérifieras du coup.
negan publié le 09/10/2025 à 18:51
shanks
judebox publié le 09/10/2025 à 19:05
jeanouillz J'ai vu l'histoire des 60 fps. Espérons qu'ils aient fait la mise à jour avant de la mettre sur cartouche, ce serait un sacré loupé sinon
kenjushi publié le 09/10/2025 à 19:47
Rahhhhhh, ça commence à me gaver les sorties physique sur Xbox pour le marché US et que dalle pour l'Europe (je parle même pas de l'Asie vue que Xbox fait juste de la figuration).

Je veux bien qu'ils poussent à mort pour le demat, mais autant etre cohérant dans ce que tu propose : soit une version physique pour tout le monde, soit que du demat. Mais pas privilégié un marché et dire aux autres d'aller se faire en*****
nicolasgourry publié le 09/10/2025 à 19:48
jeanouillz judebox il faut savoir que la version PS4 était en 30FPS.
https://www.youtube.com/watch?v=Z4FPodGR82U&t
Sachant que la nouvelle version du jeu visuellement est supérieur à la version de l'époque XOne/PS4.
https://www.youtube.com/watch?v=alg1ji0k5L0
Donc c'est déjà bien si il tourne en 30FPS stable sur NS2.
Pour le 60FPS sur NS2, je peux me tromper, mais je pense que ça va être compliqué.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Yooka Replaylee
1
Ils aiment
Nom : Yooka Replaylee
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Playtonic Games
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo