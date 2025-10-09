Yooka Replaylee dispo + trailer de lancement

Que ce soit pour une première ou une deuxième chance, Yooka-Replaylee est à présent disponible sur tous les supports comme l'indique ce trailer de lancement. Le prix est de 29,99€ en dématérialisé et 39,99€ en physique dans une boîte incluant une map et un set d'autocollants. Notons, car c'est rare, que le titre est complet sur la cartouche Switch 2.
Pour le contenu :
- Nouvelles cinématiques et dialogues pour agrémenter l'histoire.
- Nouveau type de défis façon Arcade avec son PNJ dédié.
- Nouveau collectibles.
- Ajout de compétences inédites.
- Progression revue avec une vraie map (où vous retrouverez les PNJ et certains marqueurs d'importance), des points de téléportations et des outils de suivi de vos collectibles.
- Dès le début, vous bénéficierez de tous les principaux mouvements.
- Caméra totalement revue.
- Bande-son orchestrale, toujours signée Grant Kirkhope et David Wise.
Enfin, pour info, le titre est actuellement à 76 sur Metacritic, contre 68 pour l'original.
Oui, on n'est pas obligé de le faire, je sais, encore heureux.
Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu ça vaut le coup par contre (et sa suite est pas mal aussi).
Ils auraient dû mettre une option pour mettre en sourdine les "voix" car au bout de 2h de "yaheuheu" et de "pouicpouic" en doublage t'en peux plus
Edit : La sortie physique est prévue pour le 18 décembre 2025
https://www.fnac.com/a21985461/Yooka-Replaylee-PS5-Jeu-video-Playstation-5
Y a dû avoir des merdes dans les livraisons physiques visiblement.
D'ailleurs j'ai modifié l'article et ils ont eu un autre soucis : les 30% de réduction en démat (si t'as l'original) ne sont finalement valable qu'aux USA en attendant de corriger certains problèmes.
Les joies de l'auto-édition chez une petite entreprise...
Bon on va attendre et ce sera sous le sapin pour ma part ! Faut bien récompenser les rares qui mettent les jeux complets sur cartouche (tout comme ils vont aussi bosser sur du 60fps sur Switch 2, ils n'ont pas eu les devs kits a temps d'après ce que j'ai compris)
Les 30% marchent sur Xbox je viens de l'acheter.
Ah ok ça marchait pas tout à l’heure.
Bah negan tu vérifieras du coup.
Je veux bien qu'ils poussent à mort pour le demat, mais autant etre cohérant dans ce que tu propose : soit une version physique pour tout le monde, soit que du demat. Mais pas privilégié un marché et dire aux autres d'aller se faire en*****
https://www.youtube.com/watch?v=Z4FPodGR82U&t
Sachant que la nouvelle version du jeu visuellement est supérieur à la version de l'époque XOne/PS4.
https://www.youtube.com/watch?v=alg1ji0k5L0
Donc c'est déjà bien si il tourne en 30FPS stable sur NS2.
Pour le 60FPS sur NS2, je peux me tromper, mais je pense que ça va être compliqué.