Bloober Team fait le point sur ses jeux à venir, en dehors de Silent Hill 1 Remake

Bloober Team n'est pas encore prêt à officialiser les portages Switch 2 et Xbox Series (en rumeur) de, ni à nous montrer un bout de, mais ça bosse et la preuve avec la diffusion d'un calendrier des titres à venir dont la mise en avant de sa nouvelle filiale Broken Mirror Games qui fera ses débuts sous peu.- Annonce desur Switch 2, qui sortira avant la fin d'année.(Broken Mirror Games) est reporté du 7 novembre au 29 janvier 2026 (PC, PS5, XBS, Switch 1).(Broken Mirror Games) sera prochainement dévoilé pour une sortie en 2026.- De même pour(Broken Mirror Games) qui sera une exclusivité Switch 1 & 2., un survival-horror VR arrivera le 11 décembre sur Quest 3 et Steam VR.