recherche
News / Blogs
Bloober Team fait le point sur ses jeux à venir, en dehors de Silent Hill 1 Remake
Bloober Team n'est pas encore prêt à officialiser les portages Switch 2 et Xbox Series (en rumeur) de Silent Hill 2 Remake, ni à nous montrer un bout de Silent Hill 1 Remake, mais ça bosse et la preuve avec la diffusion d'un calendrier des titres à venir dont la mise en avant de sa nouvelle filiale Broken Mirror Games qui fera ses débuts sous peu.

- Annonce de Layers of Fear : The Final Masterpiece Edition sur Switch 2, qui sortira avant la fin d'année.
- I Hate This Place (Broken Mirror Games) est reporté du 7 novembre au 29 janvier 2026 (PC, PS5, XBS, Switch 1).
- Project F (Broken Mirror Games) sera prochainement dévoilé pour une sortie en 2026.
- De même pour Project M (Broken Mirror Games) qui sera une exclusivité Switch 1 & 2.
- Star Trek : Infection, un survival-horror VR arrivera le 11 décembre sur Quest 3 et Steam VR.





0
Qui a aimé ?
publié le 09/10/2025 à 17:37 par Gamekyo
commentaires (2)
negan publié le 09/10/2025 à 18:14
On sait si le remake de SI 1 aura une exclusivité ?
giru publié le 09/10/2025 à 18:41
Ils en produisent des jeux pour un studio de « seulement » 250 personnes.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Layers of Fear
1
Ils aiment
Nom : Layers of Fear
Support : PC
Editeur : Aspyr
Développeur : N.C
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo