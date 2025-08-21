Absolum : date de sortie et version boite

L'aprèsde Guard Crush continue de prendre forme avec l'annonce d'une sortie le 9 octobre du nouveau beat'em all(PC, PS5, PS4, Switch), et pour les plus patients, une version boîte sur PS5/Switch environ une semaine après, précisément le 17 octobre.Le nouvel aperçu de la GamesCom permet de repartir avec un trailer présentant un autre personnage jouable, une grenouille humanoïde répondant au nom de Brome. Et si vous voulez vraiment tout savoir, ce truc est de la race des « Mowlaï ».