recherche
News / Blogs
Absolum : date de sortie et version boite
L'après Streets of Rage 4 de Guard Crush continue de prendre forme avec l'annonce d'une sortie le 9 octobre du nouveau beat'em all Absolum (PC, PS5, PS4, Switch), et pour les plus patients, une version boîte sur PS5/Switch environ une semaine après, précisément le 17 octobre.

Le nouvel aperçu de la GamesCom permet de repartir avec un trailer présentant un autre personnage jouable, une grenouille humanoïde répondant au nom de Brome. Et si vous voulez vraiment tout savoir, ce truc est de la race des « Mowlaï ».



3
Qui a aimé ?
bogsnake, escobar, kisukesan
publié le 21/08/2025 à 14:18 par Gamekyo
commentaires (1)
dokidokii publié le 21/08/2025 à 16:20
Dommage que sa D.A ne me plaise pas du tout, parce que Guard Crush Games sont des boss niveau gameplay.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Absolum
0
Ils aiment
Nom : Absolum
Support : PC
Editeur : DotEmu
Développeur : Guard Crash Games
Genre : action
Autres versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo