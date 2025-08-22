recherche
News / Blogs
Chez Bungie, la tentative de ''nouveau départ'' se fera naturellement sans son PDG
La guillotine planait depuis trop longtemps au dessus de la tête de Pete Parsons et c'est donc presque 10 ans après sa nomination à la tête de Bungie que l'homme abandonne son poste de PDG (repris pour l'heure par le directeur général Justin Truman).

Les conséquences d'un enchaînement peu reluisant entre très mauvaise gestion financière (mais bien maquillée pour faire sortir le gros chèque à Sony lors du rachat), chute d'audience de Destiny 2, le cas Marathon qui pourrait faire encore plus de mal que de bien, en ajoutant pour l'assaisonnement des accusations de plagiat d'assets. L'homme qui aura réussi à marquer la carrière du studio depuis son arrivée sur Halo Reach reconnaît néanmoins ses nombreuses erreurs et l'insatisfaction légitime du public, pour un besoin de « nouveau départ » sans son commandement.

Ironisons néanmoins sur le fait que la désormais place de grand patron offerte à Justin Truman est relative : Bungie a perdu son statut d'indépendance et rejoindra sur la longueur les PlayStation Studios pour suivre les directives à la lettre.
0
Qui a aimé ?
publié le 22/08/2025 à 08:21 par Gamekyo
commentaires (4)
cyr publié le 22/08/2025 à 08:29
Bon courage a sony d'en faire quelque chose....
Je sais pas si ce rachat sera bénéfique pour eux sur le moyen et long terme.
mattewlogan publié le 22/08/2025 à 08:30
Quel gâchis d’argent
kikoo31 publié le 22/08/2025 à 08:49
mattewlogan
jozen15 publié le 22/08/2025 à 10:00
Marathon. D’habitude, je ne me lance jamais dans les prédictions sur les jeux vidéo, parce que je n’aime pas jouer les analystes à deux balles. Mais c’est la première fois qu’en voyant du gameplay, je me suis dit : “le jeu va bider”, au lieu du classique “c’est pas mon style”.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Marathon
0
Ils aiment
Nom : Marathon
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bungie
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo