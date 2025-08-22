Chez Bungie, la tentative de ''nouveau départ'' se fera naturellement sans son PDG Chez Bungie, la tentative de ''nouveau départ'' se fera naturellement sans son PDG

La guillotine planait depuis trop longtemps au dessus de la tête de Pete Parsons et c'est donc presque 10 ans après sa nomination à la tête de Bungie que l'homme abandonne son poste de PDG (repris pour l'heure par le directeur général Justin Truman).



Les conséquences d'un enchaînement peu reluisant entre très mauvaise gestion financière (mais bien maquillée pour faire sortir le gros chèque à Sony lors du rachat), chute d'audience de Destiny 2, le cas Marathon qui pourrait faire encore plus de mal que de bien, en ajoutant pour l'assaisonnement des accusations de plagiat d'assets. L'homme qui aura réussi à marquer la carrière du studio depuis son arrivée sur Halo Reach reconnaît néanmoins ses nombreuses erreurs et l'insatisfaction légitime du public, pour un besoin de « nouveau départ » sans son commandement.



Ironisons néanmoins sur le fait que la désormais place de grand patron offerte à Justin Truman est relative : Bungie a perdu son statut d'indépendance et rejoindra sur la longueur les PlayStation Studios pour suivre les directives à la lettre.