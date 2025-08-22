recherche
The Outer Worlds 2 : le trailer de la GamesCom
Malgré tous les efforts d'Obsidian, The Outer Worlds 2 a bien du mal à attirer une forte attention mais voici toujours le trailer de la GamesCom destiné à nous présenter les différents compagnons de cette suite, mieux mis en avant niveau narration même si comme de coutume, il sera parfaitement possible de voyager en solo (vous aurez même un bonus dédié pour combler la perte de possibilités propres au groupe).

La sortira reste prévue le 29 octobre directement sur PC/PS5/XBS, également dans le Game Pass.

publié le 22/08/2025 à 08:49 par Gamekyo
commentaires (5)
cyr publié le 22/08/2025 à 08:56
Ça m'attire pas. Dispo dans le gamepass? Je sais même pas si je vais le télécharger.

Quand je vois que je suis pas retourner sur stalker 2 (il y a eu des mise a jour, ça probablement etais amélioré), ou awoved.....
grospich publié le 22/08/2025 à 09:13
J'ai voulu réessayer le premier, mais au bout de 8h de jeu assez laborieux j'ai lâché l'affaire. C'est vraiment spécial comme univers et l'écriture est très peu inspirée.

Juste après j'ai commencé Pathfinder: Kingmaker et c'est le jour et la nuit entre les dialogues de Outer World et Pathfinder.
skuldleif publié le 22/08/2025 à 09:17
Des millions y joueront avec le gamepass
Enjoy
micheljackson publié le 22/08/2025 à 09:31
DA immonde, et ça a vraiment l'air daté techniquement,
j'ai l'impression d'être revenu en 2006.
romgamer6859 publié le 22/08/2025 à 09:43
ça a l'air ok sans plus, encore faut il avoir le temps et l'envie de le lancer
Fiche descriptif
The Outer Worlds 2
Nom : The Outer Worlds 2
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Obsidian Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
