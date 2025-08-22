The Outer Worlds 2 : le trailer de la GamesCom

Malgré tous les efforts d'Obsidian, The Outer Worlds 2 a bien du mal à attirer une forte attention mais voici toujours le trailer de la GamesCom destiné à nous présenter les différents compagnons de cette suite, mieux mis en avant niveau narration même si comme de coutume, il sera parfaitement possible de voyager en solo (vous aurez même un bonus dédié pour combler la perte de possibilités propres au groupe).
La sortira reste prévue le 29 octobre directement sur PC/PS5/XBS, également dans le Game Pass.
Quand je vois que je suis pas retourner sur stalker 2 (il y a eu des mise a jour, ça probablement etais amélioré), ou awoved.....
Juste après j'ai commencé Pathfinder: Kingmaker et c'est le jour et la nuit entre les dialogues de Outer World et Pathfinder.
Enjoy
j'ai l'impression d'être revenu en 2006.