The Outer Worlds 2 : le trailer de la GamesCom

Malgré tous les efforts d'Obsidian,a bien du mal à attirer une forte attention mais voici toujours le trailer de la GamesCom destiné à nous présenter les différents compagnons de cette suite, mieux mis en avant niveau narration même si comme de coutume, il sera parfaitement possible de voyager en solo (vous aurez même un bonus dédié pour combler la perte de possibilités propres au groupe).La sortira reste prévue le 29 octobre directement sur PC/PS5/XBS, également dans le Game Pass.