Folie : rumeur d'un nouveau Nintendo Direct
Depuis quelques années, il faut savoir que l'actualité chez Nintendo connaît deux facettes : soit il y a une date officielle pour un Nintendo Direct, soit il y a une rumeur pour un Nintendo Direct.
Et forcément, vu que la firme du plombier n'a pas encore communiqué sur ce point, on prête une oreille aux rumeurs, oreille qui devient soudainement très attentive quand c'est les sources de VGC qui confirment la tenue du grand show pour la mi-septembre. Pas plus de précisions, mais les regards sont forcément pointés vers le 12 septembre, date des 40 ans de Super Mario Bros. et forcément toute l'occasion pour l'entreprise de fêter la chose entre potentiel collection, probable remaster et inéluctable nouvel épisode 3D, sans oublier un possible rappel du prochain film à venir en 2026.
Bref, deux semaines à patienter, trois tout au plus.
publié le 25/08/2025
Curieux de voir s'ils vont déjà révéler le prochain Mario ou s'ils vont se contenter d'une compilation moisie en attendant 2026.
Et en annonce on peut très bien avoir :
- Teaser pour le film SMB2
- Update pour Mario Kart World
- Versions NS2 de plusieurs jeux dont Super Mario Maker 2 pour le mode souris.
https://www.youtube.com/watch?v=P8WqSn4JUIQ
Oui tous les ans on a un ND général en septembre, on en a 3 en général par an (février/mars, juin, septembre). Juste que là ce sont les 40 ans de SMB, Nintendo fête toujours les 5th et la dernier fois on a eu le SMB 35th Direct suivi d'un ND Partner Showcase. On verra évidemment, mais cette fois on a déjà eu le Partner Showcase là.
Toujours au taquet
Un en début d'année entre fevrier et avril.
Le second en juin
Le 3 troisième en septembre.
Peut-être une petite surprise pour Le Ndirect du mois prochain mais en aucun cas il vont devoiler le mario 3D ou alors format teasing
L'an dernier a été une année assez légère en terme d'annonce et de ND, et là on cumule beaucoup de présentation annexe, Pokémon, Nindies, Partners, Kirby... ça dilue trop l'aspect évènementiel.
Mario se marre.
Square Enix va sortir DQ1&3 DH2D
et
Konami va sortir Momotaroh Densetsu 2
La fin d'année est déjà locké pour les tiers.
Tu t’es trouvé un nouveau taff depuis le 5 juin, moi jsuis content pour toi.
Mais je pense que Nintendo finira par le remettre en vente sur l'eshop(pour les 40 ans de Mario)
et si jamais le président ou je ne sais plus qui a dit qu'il fallait s'attendre a un nouveau mario très rapidement.
Le film en avril.
J'ai eu la bonne idée de le prendre day one à 35 euros mais je plaint ceux qui l'ont voulu bien longtemps après