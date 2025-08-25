Folie : rumeur d'un nouveau Nintendo Direct Folie : rumeur d'un nouveau Nintendo Direct

Depuis quelques années, il faut savoir que l'actualité chez Nintendo connaît deux facettes : soit il y a une date officielle pour un Nintendo Direct, soit il y a une rumeur pour un Nintendo Direct.



Et forcément, vu que la firme du plombier n'a pas encore communiqué sur ce point, on prête une oreille aux rumeurs, oreille qui devient soudainement très attentive quand c'est les sources de VGC qui confirment la tenue du grand show pour la mi-septembre. Pas plus de précisions, mais les regards sont forcément pointés vers le 12 septembre, date des 40 ans de Super Mario Bros. et forcément toute l'occasion pour l'entreprise de fêter la chose entre potentiel collection, probable remaster et inéluctable nouvel épisode 3D, sans oublier un possible rappel du prochain film à venir en 2026.



Bref, deux semaines à patienter, trois tout au plus.