Folie : rumeur d'un nouveau Nintendo Direct
Depuis quelques années, il faut savoir que l'actualité chez Nintendo connaît deux facettes : soit il y a une date officielle pour un Nintendo Direct, soit il y a une rumeur pour un Nintendo Direct.

Et forcément, vu que la firme du plombier n'a pas encore communiqué sur ce point, on prête une oreille aux rumeurs, oreille qui devient soudainement très attentive quand c'est les sources de VGC qui confirment la tenue du grand show pour la mi-septembre. Pas plus de précisions, mais les regards sont forcément pointés vers le 12 septembre, date des 40 ans de Super Mario Bros. et forcément toute l'occasion pour l'entreprise de fêter la chose entre potentiel collection, probable remaster et inéluctable nouvel épisode 3D, sans oublier un possible rappel du prochain film à venir en 2026.

Bref, deux semaines à patienter, trois tout au plus.
publié le 25/08/2025 à 13:53 par Gamekyo
commentaires (44)
djfab publié le 25/08/2025 à 13:59
Je n'y crois pas du tout pour un nouveau Mario 3D si vite après DK. Mais j'espère me tromper !
masharu publié le 25/08/2025 à 14:00
*pretend to be shocked*
jf17 publié le 25/08/2025 à 14:01
Surement Un N-direct de 45 mn pour le portage des new Super Mario Bros pour l'anniversaire
shinz0 publié le 25/08/2025 à 14:03
Si c'est une compilation New Super Mario, non merci
giru publié le 25/08/2025 à 14:04
Comme chaque année quoi.

Curieux de voir s'ils vont déjà révéler le prochain Mario ou s'ils vont se contenter d'une compilation moisie en attendant 2026.
ouroboros4 publié le 25/08/2025 à 14:09
on va se manger une compil de la honte sûrement vendu trop cher
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 14:12
djfab entre annoncer un jeu et le sortir, il y a un monde n'est ce pas ?
masharu publié le 25/08/2025 à 14:17
giru *Comme tous les 5 ans. Là c'est le 40e anniversaire, on se base sur les 35e anniversaires qui avait un Nintendo Direct. Nintendo fêtes tous les 5 ans depuis les 20 ans de SMB.

Et en annonce on peut très bien avoir :
- Teaser pour le film SMB2
- Update pour Mario Kart World
- Versions NS2 de plusieurs jeux dont Super Mario Maker 2 pour le mode souris.
zoske publié le 25/08/2025 à 14:18
ça sera l'occasion pour qu'ils nous sortent... un jolie amibo pour les 40ans de Mario
giru publié le 25/08/2025 à 14:18
masharu Tous les ans pour le Direct en septembre.
fan2jeux publié le 25/08/2025 à 14:19
Il y aura bien un gadget inutile à nous vendre pour noel
captainjuu publié le 25/08/2025 à 14:23
S'ils fêtent les 40 ans de Mario aussi bien que les 35 de Zelda...
micheljackson publié le 25/08/2025 à 14:24
Moi j'attends Super Mario Bros. Remastered le 13 septembre, ça sera gratuit et ça respectera les fans.
https://www.youtube.com/watch?v=P8WqSn4JUIQ
masharu publié le 25/08/2025 à 14:30
giru Je vais être plus explicite. Sachant qu'un trailer overview suffirait pour annoncer la date de sortie de Metroid Prime 4, je doute qu'on ai un cette année.

Oui tous les ans on a un ND général en septembre, on en a 3 en général par an (février/mars, juin, septembre). Juste que là ce sont les 40 ans de SMB, Nintendo fête toujours les 5th et la dernier fois on a eu le SMB 35th Direct suivi d'un ND Partner Showcase. On verra évidemment, mais cette fois on a déjà eu le Partner Showcase là.
djfab publié le 25/08/2025 à 14:36
ippoyabukiki : bien-sur. Mais comme l'équipe Mario 3D a fait DK, même si une autre petite équipe a commencé sur un Mario, il ne devrait pas être prêt à être dévoilé. De plus, Nintendo va laisser un peu de temps à DK pour se vendre (au moins jusqu'à Noël), avant de montrer un Mario 3D qui lui ferait de l'ombre.
temporell publié le 25/08/2025 à 14:40
après 3 ND inutile d'affiler enfin la bonne ?
akinen publié le 25/08/2025 à 14:44
Metroiiiiuiddddddddddidurvvrhrbdbdn!!
geralttw publié le 25/08/2025 à 14:47
ouroboros4 Ptn t’es cardio toi, c’est ton nouveau taff de venir cracher ton venin à chaque News Nintendo
ouroboros4 publié le 25/08/2025 à 14:50
geralttw espèce d'ahuri la rumeur de la compil naze vient pas de moi
Toujours au taquet
zekk publié le 25/08/2025 à 14:52
Quand il n'y a plus de fumeur d'un nouveau N-direct, il y en a encore
mattewlogan publié le 25/08/2025 à 14:53
Trop bien
gamergunz publié le 25/08/2025 à 15:25
J'ai plus envie d'y croire la dernière fois qu'on nous a dit qu'il y aurait un nintendo direct on s'est retrouvé avec un partner showcase.....
ducknsexe publié le 25/08/2025 à 15:53
Non mais les gars y a toujours eu 2 ou 3 Ndirect dans l année.

Un en début d'année entre fevrier et avril.
Le second en juin
Le 3 troisième en septembre.

Peut-être une petite surprise pour Le Ndirect du mois prochain mais en aucun cas il vont devoiler le mario 3D ou alors format teasing
iglooo publié le 25/08/2025 à 15:55
ducknsexe la surprise c'est peut-être des dev kits en masse pour que les indés assurent un max
drybowser publié le 25/08/2025 à 15:57
C'est sûrement vrai , ce coup ci, mais après rien n'est joué pour autant, si Nintendo a dans ses cartons 3 ou 4 gros jeux qui en foutent plein les mirettes et montrent nettement un fossé avec les jeux Switch ça le fait , si on doit de contenter de jeux switch bricolés et liftés , de jeux deja annoncé tel Splatoon 4, d'un focus de Metroid prime 4 dune compile non remastered de Mario , et de pokémon bah ça me contentera pas justement !
cyr publié le 25/08/2025 à 16:07
Un Nintendo direct en septembre ? Elle prend aucun risque cette rumeur....
e3ologue publié le 25/08/2025 à 16:29
Autant les ND spécifique ne me pose pas de problème en général, mais là je trouve qu'ils pousseraient un peu quand même si c'est vrai.

L'an dernier a été une année assez légère en terme d'annonce et de ND, et là on cumule beaucoup de présentation annexe, Pokémon, Nindies, Partners, Kirby... ça dilue trop l'aspect évènementiel.
mrvince publié le 25/08/2025 à 16:36
Le nouveau Mario 3D présenté pour l'anniversaire ca parait trop obvious pour du Nintendo On aura une compil et basta. Même si j'attend beaucoup le prochain Mario 3D... j'espère pas un Odyssey 2.
solarr publié le 25/08/2025 à 16:54
Mario de marre.
Mario se marre.
newtechnix publié le 25/08/2025 à 17:10
Un ND sera orienté principalement sur du Nintendo car vu ce qu'annonce les tiers au TGS va falloir s'accrocher pour avoir du lourd venant des tiers.

Square Enix va sortir DQ1&3 DH2D
et
Konami va sortir Momotaroh Densetsu 2

La fin d'année est déjà locké pour les tiers.
ducknsexe publié le 25/08/2025 à 17:47
iglooo Les indées les sauveur du jeux video.. Mais Nintendo est le roi du royaume champignons, les toad font la Qe sur le tapis rouge pour recevoir les kit
ziggourat publié le 25/08/2025 à 18:02
Une rumeur d'un Nintendo Direct en septembre c'est aussi intéressant que si je lançais une rumeur pour dire que le prochain jeu de Polyphony Digital sera un Gran Turismo
stardustx publié le 25/08/2025 à 18:19
Le top serait qu'ils foutent la rom SNES de Super Mario All Stars (la première version sans Mario World bien entendu) sur une cartouche de 64Go et qu'ils la vendent plein pot comme ils l'avaient fait sur un DVD wii pour le 30e anniversaire
geralttw publié le 25/08/2025 à 18:44
ouroboros4 En quoi ça invalide mon propos ?
Tu t’es trouvé un nouveau taff depuis le 5 juin, moi jsuis content pour toi.
yogfei publié le 25/08/2025 à 20:04
ouroboros4 qui vaudra le double de son prix quelques années plus tard.... https://www.leboncoin.fr/recherche?text=mario+3d+all+star&kst=k&pi=3d3717ce-20b4-4c51-914c-92f1c0c36180
ouroboros4 publié le 25/08/2025 à 20:12
yogfei après celui-là avait comme vocation d'être produit durant quelques mois ce qui explique la relative a l'avoir à prix correct
Mais je pense que Nintendo finira par le remettre en vente sur l'eshop(pour les 40 ans de Mario)
kiryukazuma publié le 25/08/2025 à 21:14
y a quasi chaque septembre un N direct...

et si jamais le président ou je ne sais plus qui a dit qu'il fallait s'attendre a un nouveau mario très rapidement.
kidicarus publié le 26/08/2025 à 04:07
Pour le nouveau mario j'attendrais le début d'année ainsi tu y parles du film, du futur jeu de la série, les nouveau goodies sur l'eshop ou boutique et occasionnellement d'un jeu anniversaire.
Le film en avril.
sonilka publié le 26/08/2025 à 08:51
Comme les leakers ont vu juste depuis le début, on aura donc un Metroid Direct mi septembre
amario publié le 26/08/2025 à 09:53
yogfei il ne vaut pas le double, il est proposé le double du prix. Nuance
yogfei publié le 26/08/2025 à 11:01
amario Oui c'est clair ^^ Mais c'est déjà surprenant pour une compil pas ouf
yogfei publié le 26/08/2025 à 11:03
ouroboros4 amario Oui c'est clair ^^ Mais c'est déjà surprenant pour une compil pas ouf... Après quand tu regardes dans les ventes terminées sur ebay c'est ouf le prix ou il se vend quand même... https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=mario+all+star+switch&_sacat=0&_from=R40&LH_All=1&rt=nc&LH_Sold=1&LH_Complete=1
ouroboros4 publié le 26/08/2025 à 12:20
yogfei Jeux Nintendo + vente en temps limitée il n'en fallait pas plus malheureusement
J'ai eu la bonne idée de le prendre day one à 35 euros mais je plaint ceux qui l'ont voulu bien longtemps après
ippoyabukiki publié le 26/08/2025 à 14:58
Faut bien annoncer xeno 2 definitive edition
