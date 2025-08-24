[RUMEUR] D'autres infos sur Resident Evil : Code Veronica REMAKE de la part de Dusk Golem [RUMEUR] D'autres infos sur Resident Evil : Code Veronica REMAKE de la part de Dusk Golem

Dusk Golem nous revient avec ses nouvelles informations concernant Resident Evil : Code Veronica – Remake qui, déjà première surprise, sortirait avant l'équivalent pour Resident Evil 0, ce dernier ayant finalement été rebooté fin 2024.



Pour le reste :



- Steve a toujours le « béguin » pour Claire, mais il aura une psychologie un peu plus innocente à ce sujet. En bref, on ne le verra peut-être plus mater avec envie les fesses de l'héroïne.

- Le rôle de Wesker sera beaucoup plus important, davantage que dans Code Veronica X, ainsi que son organisation H.C.F. désormais au coeur de l'intrigue.

- A ce sujet, le combat Chris VS Alexia aurait été dégagé, pour être remplacé par un affrontement contre Wesker.

- Et le plus important : Rockfort Island passerait en zone semi-ouverte, et Claire pourra assez tôt dans l'aventure réparer une moto pour l'utiliser dans ses déplacements.