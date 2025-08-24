recherche
[RUMEUR] D'autres infos sur Resident Evil : Code Veronica REMAKE de la part de Dusk Golem
Dusk Golem nous revient avec ses nouvelles informations concernant Resident Evil : Code Veronica – Remake qui, déjà première surprise, sortirait avant l'équivalent pour Resident Evil 0, ce dernier ayant finalement été rebooté fin 2024.

Pour le reste :

- Steve a toujours le « béguin » pour Claire, mais il aura une psychologie un peu plus innocente à ce sujet. En bref, on ne le verra peut-être plus mater avec envie les fesses de l'héroïne.
- Le rôle de Wesker sera beaucoup plus important, davantage que dans Code Veronica X, ainsi que son organisation H.C.F. désormais au coeur de l'intrigue.
- A ce sujet, le combat Chris VS Alexia aurait été dégagé, pour être remplacé par un affrontement contre Wesker.
- Et le plus important : Rockfort Island passerait en zone semi-ouverte, et Claire pourra assez tôt dans l'aventure réparer une moto pour l'utiliser dans ses déplacements.
publié le 24/08/2025 à 15:21 par Gamekyo
jenicris publié le 24/08/2025 à 15:30
Je le croirais uniquement s'il a raison sur ce qu'il dit sur Requiem, notamment Leon
mattewlogan publié le 24/08/2025 à 15:36
Why not
zoske publié le 24/08/2025 à 15:47
on est loin du jeu de base qui est toujours sympa à faire encore aujourd'hui (sauf les CG qui sont d'un autre monde lol).
Mais je l'attends car jouer avec Claire est toujours un plaisir
altendorf publié le 24/08/2025 à 15:50
jenicris
dormir13hparjour publié le 24/08/2025 à 15:52
Bonne nouvelle.
Par contre le coup de la moto... pff...
aggrekuma publié le 24/08/2025 à 16:00
Question par un non initié de la saga : Pourquoi un remake Resident Evil 0, alors qu'un remaster est sortie en 2016 ?
jenicris publié le 24/08/2025 à 16:22
aggrekuma pour refaire totalement le gameplay du jeu comme les remake du 2 et 3
Et corrigé peu être le gros défaut du 0 original.
zampano publié le 24/08/2025 à 16:30
Je préfèrerai Code Veronica en premier
sonilka publié le 24/08/2025 à 16:39
Font chier si ca se confirme pour l'aspect semi ouvert. Faut arrêter de vouloir absolument ouvrir tous les jeux.
brook1 publié le 24/08/2025 à 16:45
aggrekuma Pour les mêmes raisons des remake 2/3/4 faire découvrir ces épisodes à une nouvelle audience qui n'ont pas connu ou voulu jouer ces épisodes parce que trop old school
mrpopulus publié le 24/08/2025 à 18:01
Vivement je n'ai jamais fait ce RE, je l'espère aussi réussi que l'était le 2 et 4
sdkios publié le 24/08/2025 à 19:09
Autant je prends les "infos" de duskgolem avec des pincettes depuis un bon moment, autant j'espere qu'il a raison pour Wesker. J'espere que capcom se sont rendu compte qu'ils ont pas rendu hommage au perso avec sa fin de merde dans RE5, et qu'ils corrigeront le tir.
Par contre, encore des rumeurs de monde ouvert, non merci. En plus c'est justement ce qui était excellent avec Code Vero, on etait de nouveau confiné dans un lieu minuscule. (Meme si y a le voyage entre les deux parties, ca se ressentait pas vraiment)
vyse publié le 24/08/2025 à 19:27
sonilka justement heureusement ! Profiter du château et de ses alentours c'est moderne et intéressant ! Flemme d'avoir une aventure linéaire
syoshu publié le 24/08/2025 à 21:22
sdkios pour le coup rockford island se prete bien à un mode ouvert, mais cloisoné. Car tu retire les chargement à chaque porte et ca ressemble à du monde ouvert.

aggrekuma RE 2, 3 et 4 ont tous eu des remaster avant d'avoir des Remake. Pour le coup les remaster et remake sont fort différents et en fait des jeux à part entiere qui valent chacun le coup
ippoyabukiki publié le 24/08/2025 à 21:27
"Sortirait avant l'équivalent de resident evil 0 qui a ete rebooté fin 2024"

Hein ? Rien compris. Il y a quelqu'un pour traduire ? Jamais vu le moindre reboot de resident evil 0 fin 2024 avec donc le code veronica qui devrait sortir avant ? Donc avant fin 2024 ? On est en 2025 pour info.

Non serieux, il y a que moi qui pige rien à cette phrase ?
mercure7 publié le 24/08/2025 à 21:49
ippoyabukiki Le projet a été rebooté. . .
marchand2sable publié le 25/08/2025 à 00:30
ça donne envie de fou, un des meilleurs volets de la saga
breizhdrake publié le 25/08/2025 à 05:11
Je suis trop vieux jeu et franchement les remake nouvelle génération bof quoi. Je préférerai largement des remake façon rebirth pour le 2/3 et code Veronica. Code Veronica est mon préféré et ces rumeurs ça vend pas du rêve franchement ???????
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 05:15
mercure7 sauf que le mot projet n'apparaît pas dans la phrase. Ca te parait clair mais clairement elle ne l'est pas
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 05:16
breizhdrake facon rebirth ? Tu veux des remakes avec des mondes alternatifs, du remplissage sans intérêt, un monde qui perd en total logique et cohérence, des personnages secondaires sortis des sims ?
Tu es certain d'aimer resident evil ?
shambala93 publié le 25/08/2025 à 06:25
Cette saga … l’overdose à en gerber depuis 10 ans !
breizhdrake publié le 25/08/2025 à 06:45
ippoyabukiki ouais ça doit être ça
beyondgood074 publié le 25/08/2025 à 07:51
ippoyabukiki Je comprends pas ce qui est pas clair dans la phrase, c'est compréhensible par un enfant de 8 ans je pense.
Code Veronica sortira avant RE0, puisque ce dernier a été rebooté debut d'année 2024, et ne sortira pas avant au moins quelques années.
hatefield publié le 25/08/2025 à 08:41
Ouais la moto ça me fait peur... Ce qui fonctionne dans les vieux Resident Evil c'est un peu le huis clos.
tab publié le 25/08/2025 à 09:14
Tant qu’ils gardent les musiques originales
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 09:24
beyondgood074 Voici une phrase en bon français : Fait surprenant concernant Resident Evil : Code Veronica – Remake, il sortirait avant le remake de Resident Evil 0. Ce dernier, pour rappel, étant reparti à 0 fin 2024.

Voilà ce n'est pas compliqué. Ca s'appelle savoir rédiger.
mercure7 publié le 25/08/2025 à 09:32
ippoyabukiki Non mais vieux, c'est juste du bon sens.

On est d'accord que la phrase est bancale, mais de là à être perdu, allons.

Après, j'avoue que lire les posts / articles de Cyr, m'entraîne au décodage "high level"
ippoyabukiki publié le 25/08/2025 à 09:54
mercure7 J'en demande peut être trop. Mais normalement on abuse pas de la virgule quand on fait un article. Puis là ce n'est pas un article "blog".
mibugishiden publié le 25/08/2025 à 16:42
jenicris il dit n'importe quoi Dusk Golem, il nous avait dit que RE9 s'appelerait RE Apocalypse et qu'il se passerait sur un ile en Indonesie avec plein de persos anciens qui reviendraient.

Bref pour moi il s'est grillé, la moitié du temps il dit de la merde.
