[RUMEUR] D'autres infos sur Resident Evil : Code Veronica REMAKE de la part de Dusk Golem
Dusk Golem nous revient avec ses nouvelles informations concernant Resident Evil : Code Veronica – Remake qui, déjà première surprise, sortirait avant l'équivalent pour Resident Evil 0, ce dernier ayant finalement été rebooté fin 2024.
Pour le reste :
- Steve a toujours le « béguin » pour Claire, mais il aura une psychologie un peu plus innocente à ce sujet. En bref, on ne le verra peut-être plus mater avec envie les fesses de l'héroïne.
- Le rôle de Wesker sera beaucoup plus important, davantage que dans Code Veronica X, ainsi que son organisation H.C.F. désormais au coeur de l'intrigue.
- A ce sujet, le combat Chris VS Alexia aurait été dégagé, pour être remplacé par un affrontement contre Wesker.
- Et le plus important : Rockfort Island passerait en zone semi-ouverte, et Claire pourra assez tôt dans l'aventure réparer une moto pour l'utiliser dans ses déplacements.
Mais je l'attends car jouer avec Claire est toujours un plaisir
Par contre le coup de la moto... pff...
Et corrigé peu être le gros défaut du 0 original.
Par contre, encore des rumeurs de monde ouvert, non merci. En plus c'est justement ce qui était excellent avec Code Vero, on etait de nouveau confiné dans un lieu minuscule. (Meme si y a le voyage entre les deux parties, ca se ressentait pas vraiment)
aggrekuma RE 2, 3 et 4 ont tous eu des remaster avant d'avoir des Remake. Pour le coup les remaster et remake sont fort différents et en fait des jeux à part entiere qui valent chacun le coup
Hein ? Rien compris. Il y a quelqu'un pour traduire ? Jamais vu le moindre reboot de resident evil 0 fin 2024 avec donc le code veronica qui devrait sortir avant ? Donc avant fin 2024 ? On est en 2025 pour info.
Non serieux, il y a que moi qui pige rien à cette phrase ?
Tu es certain d'aimer resident evil ?
Code Veronica sortira avant RE0, puisque ce dernier a été rebooté debut d'année 2024, et ne sortira pas avant au moins quelques années.
Voilà ce n'est pas compliqué. Ca s'appelle savoir rédiger.
On est d'accord que la phrase est bancale, mais de là à être perdu, allons.
Après, j'avoue que lire les posts / articles de Cyr, m'entraîne au décodage "high level"
Bref pour moi il s'est grillé, la moitié du temps il dit de la merde.