recherche
News / Blogs
Supermassive se résout à reporter une nouvelle fois Directive 8020 : The Dark Pictures
Supermassive aura finalement réussi à reporter ces deux jeux de l'année, d'abord Little Nightmares III (passé de février à octobre) et désormais Directive 8020 : A Dark Pictures Game qui s'enfuit justement de octobre pour éviter de faire doublon pour regarder vers 2026, sans plus de précisions pour le moment.

On ne leur en voudra pas, eux qui ont été critiqué longtemps pour enchaîner des projets à la va-vite, et voici en attendant un nouvel aperçu de 13 minutes tiré du prologue de cette aventure « à la Alien », et qui va enfin aller plus loin que la simple expérience narrative à choix (exploration, puzzle, affrontement/fuite…).

0
Qui a aimé ?
publié le 22/08/2025 à 10:24 par Gamekyo
commentaires (3)
midomashakil publié le 22/08/2025 à 12:19
la mode des reports
osiris67 publié le 22/08/2025 à 13:07
Pas plus mal, tellement leur production devenaient médiocres.
djfab publié le 22/08/2025 à 13:32
L'info date du 22 juillet !
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Directive 8020 : A Dark Pictures Game
0
Ils aiment
Nom : Directive 8020 : A Dark Pictures Game
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Supermassive Games
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo