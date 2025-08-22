Supermassive se résout à reporter une nouvelle fois Directive 8020 : The Dark Pictures

Supermassive aura finalement réussi à reporter ces deux jeux de l'année, d'abord(passé de février à octobre) et désormaisqui s'enfuit justement de octobre pour éviter de faire doublon pour regarder vers 2026, sans plus de précisions pour le moment.On ne leur en voudra pas, eux qui ont été critiqué longtemps pour enchaîner des projets à la va-vite, et voici en attendant un nouvel aperçu de 13 minutes tiré du prologue de cette aventure « à la Alien », et qui va enfin aller plus loin que la simple expérience narrative à choix (exploration, puzzle, affrontement/fuite…).