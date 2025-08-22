REPLACED donne enfin des nouvelles

N'ayant pas le porte-feuille assez garni pour se placer durant la conférence de la GamesCom, la curiositéétait néanmoins présente à Cologne et l'équipe s'est approchée d'IGN pour pouvoir nous en donner des nouvelles avec du gameplay frais et la promesse que 2026 devrait enfin être la bonne pour prendre en main le jeu (rappelons qu'il était attendu pour 2022).Prévu sur PC, Xbox Series, Xbox One et dans le Game Pass D1,nous enverra dans une dystopie US des années 80, dans un monde où le vol et la vente d'organes humains sont monnaie courante, et où « REACH » (le héros) tentera de survivre, lui est qui en fait une IA nouvelle génération coincée dans un corps en apparence tout à fait normal.