REPLACED donne enfin des nouvelles

N'ayant pas le porte-feuille assez garni pour se placer durant la conférence de la GamesCom, la curiosité REPLACED était néanmoins présente à Cologne et l'équipe s'est approchée d'IGN pour pouvoir nous en donner des nouvelles avec du gameplay frais et la promesse que 2026 devrait enfin être la bonne pour prendre en main le jeu (rappelons qu'il était attendu pour 2022).

Prévu sur PC, Xbox Series, Xbox One et dans le Game Pass D1, REPLACED nous enverra dans une dystopie US des années 80, dans un monde où le vol et la vente d'organes humains sont monnaie courante, et où « REACH » (le héros) tentera de survivre, lui est qui en fait une IA nouvelle génération coincée dans un corps en apparence tout à fait normal.

publié le 22/08/2025 à 10:32 par Gamekyo
solarr publié le 22/08/2025 à 10:58
ENFIN des news !
Car même leur com devenait rare.
Le sujet traité était moins usé en 2022 qu'il ne l'est en 2025. Mais Dé one.
negan publié le 22/08/2025 à 11:00
Grosse inspiration de Deadlight j'ai l'impression
ravyxxs publié le 22/08/2025 à 11:04
5 heures de jeu pour 5-6 ans d'attente mon capitaine
rider288 publié le 22/08/2025 à 11:35
Tiens... Pas de polémique sur l'exclu. Oh comme c'est bizarre, et on sait très bien pourquoi.
keiku publié le 22/08/2025 à 11:40
ca aurait du être un jeu de line up de lancement, maintenant que la 2DHD est bien plus surexploité, il a beaucoup moins d'impact même si la DA est toujours très sympa

rider288 il restera pas exclu longtemps
iglooo publié le 22/08/2025 à 12:20
rider288
naoshige11 publié le 22/08/2025 à 12:23
Ca va peut-être poussé au cul Tim Soret pour montrer The Last Night et prouvé que son jeu n'est pas un vapoware.
pcsw2 publié le 22/08/2025 à 12:34
Hâte de le faire sur pc
grievous32 publié le 22/08/2025 à 12:41
Need
kinectical publié le 22/08/2025 à 12:46
Enfin des nouvelles pour mieux disparaître à nouveau pour 2 ou 3 ans j’y crois pas à ce jeu désoler
tokito publié le 22/08/2025 à 15:08
Pour patienter en attendant The Last Night
Fiche descriptif
Replaced
Nom : Replaced
Support : PC
Editeur : Coatsink
Développeur : Sad Cat Studios
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox One - Xbox Series X
