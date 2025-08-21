Capcom le reconnaît : les ventes (post-launch) de Monster Hunter Wilds ne sont pas à la hauteur

Le sujet fut tabou pendant des semaines mais tout le monde avait capté au regard des ventes du printemps, et Capcom reconnaît officiellement les faits lors de sa session de questions/réponses faite aux investisseurs : les ventes deont été inférieures à leurs attentes, et ce malgré un démarrage record (bien aidé par la version PC Day One).La cause première, c'est comme chacun sait le contenu trop faiblard en post-game (et certains diront une accessibilité désormais trop importante), et l'éditeur déclare vouloir relancer progressivement la machine sur la longueur à coups de MAJ et de promos. Sans surprise quoi.On rappelle que pour Capcom, la vraie surprise du printemps fut l'énorme boost des ventes des différentsgrâce à la pub de la série Netflix, dont hasard, le trailer de la Saison 2 vient tout juste de leaker (il sera officiellement diffusé ce soir).