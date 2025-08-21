recherche
Capcom le reconnaît : les ventes (post-launch) de Monster Hunter Wilds ne sont pas à la hauteur
Le sujet fut tabou pendant des semaines mais tout le monde avait capté au regard des ventes du printemps, et Capcom reconnaît officiellement les faits lors de sa session de questions/réponses faite aux investisseurs : les ventes de Monster Hunter Wilds ont été inférieures à leurs attentes, et ce malgré un démarrage record (bien aidé par la version PC Day One).

La cause première, c'est comme chacun sait le contenu trop faiblard en post-game (et certains diront une accessibilité désormais trop importante), et l'éditeur déclare vouloir relancer progressivement la machine sur la longueur à coups de MAJ et de promos. Sans surprise quoi.

On rappelle que pour Capcom, la vraie surprise du printemps fut l'énorme boost des ventes des différents Devil May Cry grâce à la pub de la série Netflix, dont hasard, le trailer de la Saison 2 vient tout juste de leaker (il sera officiellement diffusé ce soir).

malroth publié le 21/08/2025 à 13:54
à force de vouloir trop plaire au tres grand publique, on prends le risque de perdre les fans. bah moi ils m'ont perdu avec celui ci.

la béta m'avait convaincu de ne pas l'acheter. je ne reconnais pas la licence, vraiment. tellement garni de truc que t'as l'impression d'etre en conduite auto.

le grand publique se barre une fois la hype eteinte, mais les fans ne reviendront pas de sitôt.

va falloir qu'ils fassent un virage à 180 degré la
rbz publié le 21/08/2025 à 13:56
malroth bien dit
thor publié le 21/08/2025 à 14:00
A leur place, j'aurais surtout honte d'avoir proposé une version PC aussi mal foutue quand c'est la plate-forme sur laquelle t'as fait le plus gros de ton beurre.
icebergbrulant publié le 21/08/2025 à 14:02
J’ai acheté le jeu Day One et... j’ai eu la présence d’esprit de le revendre pour le même prix, toujours dans son blister, quelques semaines après en me disant que j’y jouerai lorsque Capcom sortira la grosse extension

J’ai eu le nez fin
yanssou publié le 21/08/2025 à 14:06
Quelle cata ce titre, entre sa trop grande accessibilité et son manque de contenu, c'est une belle déception, un MH reconnaissable que par son nom.
zoske publié le 21/08/2025 à 14:17
Ce que je comprends pas c'est que MH World à fait des ventes scandaleuses avec un gameplay bien moins grand publique... Alors pourquoi Capcom a voulu faire un Wilds plus accessible au détriment des joueurs qui ont aimé (et vu les ventes il en a bcp) World? Pour attirer encore plus de ventes??? Franchement ce n'est pas bien pensé de leur part! Moi je suis plus dans une approche Elden Ring ou Baldur's gate 3 qui a son charme et son style bien défini et du coup attire le grand publique!

Là-dessus c'est une bonne leçon pour eux! Même si j'ai bien aimé Wilds jusqu'au end game!
cladstrife59 publié le 21/08/2025 à 14:28
Franchement il y a du bon et du moins bon dans cet épisode.
Le problème est que tout le monde a applaudi lors des maj régulière du World alors que ça aurait dû être dans le jeu de base. Ils ont fait la même chose pour le Rise que j'avais vite quitté assez rapidement.

Pour l'accessibilité ça aurait dû être en option.
Mais je rapelle que niveau facilité le 3rd sur PSP était ultra simple, je roulais sur le jeu encore plus que sur celui-ci.
C'est surtout que le end game est déroulé au compte goutte et manque de challenge.
brook1 publié le 21/08/2025 à 14:36
Peut-être que c'est un problème effectif aussi, il faut du monde pour faire un suivi correct dans le temps
junaldinho publié le 21/08/2025 à 14:38
Le mal est fait. Jamais vu un Monster Hunter aussi facile. Platiné en a peine un mois alors que World m'avais pris 1 an. Dur de revenir dessus malgré les quelques ajouts
sonilka publié le 21/08/2025 à 14:38
zoske Alors pourquoi Capcom a voulu faire un Wilds plus accessible

Ils ont raisonné bêtement. Ils se sont dits qu'en simplifiant encore la licence, ils iraient chercher encore plus de joueurs sans perdre les anciens. Sauf qu'il n'y avait plus rien à aller chercher et World avait deja fait bien plus que ce Capcom aurait pu imaginer. Au moins Wilds devrait servir de leçon. Entre ca et le choix du moteur, on devrait plus y reprendre Capcom à l'avenir.
churos45 publié le 21/08/2025 à 14:42
J'ai eu ma dose avec Rise a l'époque, je pense pas que je reviendrais sur cette licence en ce qui me concerne
keiku publié le 21/08/2025 à 14:56
Le soucis ce n'est pas que le post game (qui en est un aussi) le soucis c'est toute la structure du jeu, il tenait vraiment le bon bout avec world, mais rize et wild on fait fuir ceux qu'ils avaient attirer... ils pourront toujours tenter le world 2 un jour mais a jouer au yoyo comme ca, ils vont perdre définitivement des joueurs
grospich publié le 21/08/2025 à 15:24
La béta m'avait déçu, le bouche à oreille est mauvais, déçu par Rise juste avant... Je risque pas de le prendre et pourtant je joue depuis le premier MH sur PSP.
e3ologue publié le 21/08/2025 à 15:56
En vrai c'est surtout l'extension qui peut les sauver.
guiguif publié le 21/08/2025 à 16:15
Meme si je checkerais la S2, la S1 de DMC etait vraiment salement ecrite avec le cul, bien qu'il yavait quelques bons passages quand meme comme le fameux ep 6.
link49 publié le 21/08/2025 à 16:30
Je continues d'y jouer tous les jours, mais par très courtes cessions, 15 minutes max, en espérant un miracle.
