Capcom le reconnaît : les ventes (post-launch) de Monster Hunter Wilds ne sont pas à la hauteur
Le sujet fut tabou pendant des semaines mais tout le monde avait capté au regard des ventes du printemps, et Capcom reconnaît officiellement les faits lors de sa session de questions/réponses faite aux investisseurs : les ventes de Monster Hunter Wilds ont été inférieures à leurs attentes, et ce malgré un démarrage record (bien aidé par la version PC Day One).
La cause première, c'est comme chacun sait le contenu trop faiblard en post-game (et certains diront une accessibilité désormais trop importante), et l'éditeur déclare vouloir relancer progressivement la machine sur la longueur à coups de MAJ et de promos. Sans surprise quoi.
On rappelle que pour Capcom, la vraie surprise du printemps fut l'énorme boost des ventes des différents Devil May Cry grâce à la pub de la série Netflix, dont hasard, le trailer de la Saison 2 vient tout juste de leaker (il sera officiellement diffusé ce soir).
la béta m'avait convaincu de ne pas l'acheter. je ne reconnais pas la licence, vraiment. tellement garni de truc que t'as l'impression d'etre en conduite auto.
le grand publique se barre une fois la hype eteinte, mais les fans ne reviendront pas de sitôt.
va falloir qu'ils fassent un virage à 180 degré la
J’ai eu le nez fin
Là-dessus c'est une bonne leçon pour eux! Même si j'ai bien aimé Wilds jusqu'au end game!
Le problème est que tout le monde a applaudi lors des maj régulière du World alors que ça aurait dû être dans le jeu de base. Ils ont fait la même chose pour le Rise que j'avais vite quitté assez rapidement.
Pour l'accessibilité ça aurait dû être en option.
Mais je rapelle que niveau facilité le 3rd sur PSP était ultra simple, je roulais sur le jeu encore plus que sur celui-ci.
C'est surtout que le end game est déroulé au compte goutte et manque de challenge.
Ils ont raisonné bêtement. Ils se sont dits qu'en simplifiant encore la licence, ils iraient chercher encore plus de joueurs sans perdre les anciens. Sauf qu'il n'y avait plus rien à aller chercher et World avait deja fait bien plus que ce Capcom aurait pu imaginer. Au moins Wilds devrait servir de leçon. Entre ca et le choix du moteur, on devrait plus y reprendre Capcom à l'avenir.