Valor Mortis : quand les créateurs de Ghostrunner annoncent un Soulsborne pas comme les autres

Connu pour la franchise, l'équipe de One More Level a marqué le coup durant la GamesCom avec l'annonce de, un énième Soulsborne certes mais avec trois arguments pour faire la différence face à une concurrence de plus en plus énorme :- Une vue FPS- Une progression des niveaux façon MetroidVania- Et SURTOUT un cadre historique bien européenDans, vous incarnez Guillaume, un soldat parmi des centaine de milliers d'autres que constituait la grande armée de Napoléon, mort pour votre Empereur sur le champ de bataille… puis un jour ressuscité sans explication (et corrompu) au coeur d'une Europe totalement ravagée par une étrange peste.Un premier trailer, encore radin en gameplay, est disponible, mais il faudra encore patienter pour une fenêtre de sortie.