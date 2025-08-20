recherche
Valor Mortis : quand les créateurs de Ghostrunner annoncent un Soulsborne pas comme les autres
Connu pour la franchise Ghostrunner, l'équipe de One More Level a marqué le coup durant la GamesCom avec l'annonce de Valor Mortis, un énième Soulsborne certes mais avec trois arguments pour faire la différence face à une concurrence de plus en plus énorme :

- Une vue FPS
- Une progression des niveaux façon MetroidVania
- Et SURTOUT un cadre historique bien européen

Dans Valor Mortis, vous incarnez Guillaume, un soldat parmi des centaine de milliers d'autres que constituait la grande armée de Napoléon, mort pour votre Empereur sur le champ de bataille… puis un jour ressuscité sans explication (et corrompu) au coeur d'une Europe totalement ravagée par une étrange peste.

Un premier trailer, encore radin en gameplay, est disponible, mais il faudra encore patienter pour une fenêtre de sortie.

publié le 20/08/2025 à 19:07 par Gamekyo
mattewlogan publié le 20/08/2025 à 19:16
Rien ne me plaît dans ce jeu
Je passe mon tour
malroth publié le 20/08/2025 à 19:20
mattewlogan et moi TOUT me plait dans ce jeu

Comme quoi ^^

J'ai fait la demande d'acces sur steam, j'espere pouvoir le tester
shinz0 publié le 20/08/2025 à 19:22
tripy73 publié le 20/08/2025 à 19:26
mattewlogan malroth : le principal c'est qu'il y en ait pour tous les goûts
malroth publié le 20/08/2025 à 19:29
tripy73 oui pour ça faut que ça continue la diversité dans le JV.

Il faut que tous les genre de jeux continuent de sortir, meme ceux que moi je n'aime pas.
tripy73 publié le 20/08/2025 à 19:42
malroth : c'est ça et heureusement que les indépendants/petits studios sont là pour offrir de la variété dans les propositions de jeux, car les tiers ont trop tendance à se reposer sur des genres/modèles qui sont les plus vendeurs/populaires auprès du grand public.
churos45 publié le 20/08/2025 à 19:47
Un soulsborne carrément
zekk publié le 20/08/2025 à 19:48
Je suis pas très soulborne, mais ça a de la gueule !
osiris67 publié le 20/08/2025 à 20:33
La belle surprise.
fritesmayo76 publié le 20/08/2025 à 20:54
tripy73 C'est vrai qu'un souls, ça innove et ne se repose pas sur un genre éclusé..
Malgré un bestiaire qui s'annonce sympathique (et que je materais sur youtube), je passe sur le gameplay c'est l'overdose de la formule.
tripy73 publié le 20/08/2025 à 21:14
fritesmayo76 : je ne parlais pas de ce jeu en particulier quand je disais ça
mattewlogan publié le 20/08/2025 à 21:33
malroth tripy73 top amusez vous bien les gars
metroidvania publié le 20/08/2025 à 21:48
Mortel
akinen publié le 20/08/2025 à 21:55
Un soul tps, un souls stratégie, un souls comics, un souls plateforme… on connait la musique
ravyxxs publié le 20/08/2025 à 22:53
Ce jeu va déchirer
bladagun publié le 20/08/2025 à 23:45
Mais ça a l'air incroyable !! Dans mon top 19 des attentes direct
azerty publié le 21/08/2025 à 01:19
Démo

https://youtu.be/_2T41ORGrr8?si=R-BjYHZoV8gmINzz
Fiche descriptif
Valor Mortis
0
Ils aiment
Nom : Valor Mortis
Support : PC
Editeur : Lyrical Games
Développeur : One More Level
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
