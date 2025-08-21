Ys X : Proud Nordics se précise en occident

Pour ceux qui n'ont pas encore fait l'original (les autres râlent à l'idée de ne pas avoir d'upgrade, et on ne leur en voudra pas),arrivera début 2026 en occident, ou du moins c'est ce qu'indique une publicité de NIS America visiblement balancée avec un peu trop d'avance puisque retirée aussi vite des réseaux.On apprend en outre qu'à l'instar des territoires asiatiques hors Japon, une version PC sera en renfort pour redécouvrir cet épisode garni avec une île toute neuve, un mode arène et un donjon post-game au challenge bien relevé. Et pour ceux qui demandent encore, non, aucune info quant à une éventuellement version PS5 même s'il est probable que ça arrivera un jour ou l'autre.