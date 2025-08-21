recherche
Deep Rock Galactic Survivor sera D1 dans le Game Pass + nouveau projet de Poncle (Vampire Survivors)
Même si on n'a jamais vraiment fait intégralement le tour de Vampire Survivors et ses secrets infinis, en plus des DLC pas chers, peut-être souhaiteriez-vous une dose supplémentaire chez la concurrence et justement, Deep Rock Galactic : Survivor se lancera enfin en 1.0 sur PC le 17 septembre… soit le même jour que le lancement sur Xbox Series et directement dans le Game Pass.

Coïncidence, c'est au même moment que Poncle (donc les mecs de Vampire Survivors) nous ont shadow-dropé sur PC/Xbox leur nouveau projet : Kill the Brickman, un casse-brique mélangé à du rogue. Et ça ne coûte que 4,99€ avec 10 % de réduction en période de sortie.



publié le 21/08/2025 à 14:26 par Gamekyo
