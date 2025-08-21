Audacieux, Mortal Kombat Kollection inclura aussi ses deux ''mythiques'' spin-off
L'effroi aura bien lieu, même si comme tant d'autres jeux à l'époque, certains avaient appris à les apprécier d'une certaine façon : les spin-off sauce beat'em all Mortal Kombat Mythologies et Special Forces seront inclus dans la « Legacy Kollection » à venir en fin d'année, le 12 décembre 2025 au plus tard. Il s'agit de la date de la version physique (50€ sur tous les supports) mais l'édition numérique pourrait très bien sortir avant.
Du coup, le contenu, en plus de multiples galeries, making-of et interviews parfois exclusives, en voici le contenu (encore sujet à d'éventuels ajouts) :
