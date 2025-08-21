recherche
Audacieux, Mortal Kombat Kollection inclura aussi ses deux ''mythiques'' spin-off
L'effroi aura bien lieu, même si comme tant d'autres jeux à l'époque, certains avaient appris à les apprécier d'une certaine façon : les spin-off sauce beat'em all Mortal Kombat Mythologies et Special Forces seront inclus dans la « Legacy Kollection » à venir en fin d'année, le 12 décembre 2025 au plus tard. Il s'agit de la date de la version physique (50€ sur tous les supports) mais l'édition numérique pourrait très bien sortir avant.

Du coup, le contenu, en plus de multiples galeries, making-of et interviews parfois exclusives, en voici le contenu (encore sujet à d'éventuels ajouts) :

- Mortal Kombat (Arcade, SNES, MegaDrive, GameBoy, Game Gear)
- Mortal Kombat II (Arcade, SNES, MegaDrive, GameBoy, 32X)
- Mortal Kombat 3 (Arcade, SNES, MegaDrive)
- Ultimate Mortal Kombat 3 (Arcade, SNES)
- Mortal Kombat 4 (Arcade)
- Mortal Kombat Advance (GameBoy Advance)
- Mortal Kombat : Deadly Alliance (GameBoy Advance)
- Mortal Kombat : Tournament Edition (GameBoy Advance)
- Mortal Kombat Trilogy (96, 32 bits)
- Mortal Kombat Mythologies : Sub-Zero (32 bits)
- Mortal Kombat : Special Forces (32 bits)



publié le 21/08/2025 à 06:19 par Gamekyo
commentaires (6)
darksly publié le 21/08/2025 à 07:15
Les fonds de tiroir
keiku publié le 21/08/2025 à 07:37
Mortel, au sens propre
hatwa publié le 21/08/2025 à 07:43
Dommage que ca ne soit pas la version DC pour MK4
osiris67 publié le 21/08/2025 à 08:21
Deux jeux d merde au lieu de mettre mk9.
gasmok2 publié le 21/08/2025 à 08:54
Mortal Kombat : Special Forces
C'est celui avec l'intro à la Auston Powers?

Purée les mecs récurent les chiottes quoi
lazer publié le 21/08/2025 à 09:46
darksly grave
