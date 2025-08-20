recherche
La 1.0 de The Rogue Prince of Persia fait son shadow-drop, également dans le Game Pass
Petite surprise de la part d'Ubisoft, exceptionnellement très discret pour cette GamesCom 2025 : The Rogue Prince of Persia sort de son accès anticipé et voit sa 1.0 débarquer en shadow-drop aussi bien sur PC que sur PlayStation 5 et Xbox Series (29,99€)… ainsi que dans le Game Pass.

Et les joueurs Nintendo ne seront pas longtemps lésés avec un lancement promis d'ici la fin d'année, aussi bien sur Switch 2 que sur Switch 1.

publié le 20/08/2025 à 15:27 par Gamekyo
zampano publié le 20/08/2025 à 15:28
Cool pour le game pass
mrvince publié le 20/08/2025 à 15:46
Je vais tester ça dans le Gamepass. Un peu intrigué mais pas assez pour lacher de l'oseille
sandman publié le 20/08/2025 à 16:26
y'a rien d'exceptionnel qu'un éditeur en train de mourir ne montre rien d'autre qu'un petit jeu niche qui ne le sauvera pas.
Ubisoft est une marque à oublier dans la plupart des conférences pendant 2 ou 3 ans le temps qu'il se réorganise et qu'il file les meilleurs IP d'ubisoft à Tencent/guillemot
akinen publié le 20/08/2025 à 16:43
Osef Drop
