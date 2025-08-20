La 1.0 de The Rogue Prince of Persia fait son shadow-drop, également dans le Game Pass
Petite surprise de la part d'Ubisoft, exceptionnellement très discret pour cette GamesCom 2025 : The Rogue Prince of Persia sort de son accès anticipé et voit sa 1.0 débarquer en shadow-drop aussi bien sur PC que sur PlayStation 5 et Xbox Series (29,99€)… ainsi que dans le Game Pass.
Et les joueurs Nintendo ne seront pas longtemps lésés avec un lancement promis d'ici la fin d'année, aussi bien sur Switch 2 que sur Switch 1.
Ubisoft est une marque à oublier dans la plupart des conférences pendant 2 ou 3 ans le temps qu'il se réorganise et qu'il file les meilleurs IP d'ubisoft à Tencent/guillemot