La 1.0 de The Rogue Prince of Persia fait son shadow-drop, également dans le Game Pass

Petite surprise de la part d'Ubisoft, exceptionnellement très discret pour cette GamesCom 2025 :sort de son accès anticipé et voit sa 1.0 débarquer en shadow-drop aussi bien sur PC que sur PlayStation 5 et Xbox Series (29,99€)… ainsi que dans le Game Pass.Et les joueurs Nintendo ne seront pas longtemps lésés avec un lancement promis d'ici la fin d'année, aussi bien sur Switch 2 que sur Switch 1.