Resident Evil Requiem : gameplay démo GamesCom

Très radin hier soir durant la conférence GamesCom, Resident Evil Requiem se rattrape heureusement avec la démo jouable proposée sur les stands du salon de Cologne et bien entendu essayée à l'avance par la presse présente sur place dont Digital Foundry qui nous fait ici part de son compte-rendu, aussi bien à la première qu'à la troisième personne.
Pour le reste, concernant Leon et autres rumeurs, il faudra encore patienter avec peut-être davantage d'infos durant la période TGS et/ou le State of Play de septembre, lui aussi en bruits de couloirs.
je pensais pas qu'on aurai droit ENCORE à un nemesis like
sincerement ça commence à devenir ridicule la.
mais bon, peutétre je suis le seul qui en a marre et que ça ne prends plus du tout. peutétre que le peuple a encore des etoiles dans les yeux avec le 1000eme nemesis like...
pfff
limite j'ai meme plus envie de l'acheter tellement ça m'a refroidit ce recyclage
ça sera Ubi, les gens les auraient massacrer, mais la j'ai l'impression qu'ils ont carte blanche niveau recyclages d'idées à chaque jeu maintenant
OUI je suis énervé et déçu