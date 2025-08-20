Resident Evil Requiem : gameplay démo GamesCom

Très radin hier soir durant la conférence GamesCom,se rattrape heureusement avec la démo jouable proposée sur les stands du salon de Cologne et bien entendu essayée à l'avance par la presse présente sur place dont Digital Foundry qui nous fait ici part de son compte-rendu, aussi bien à la première qu'à la troisième personne.Pour le reste, concernant Leon et autres rumeurs, il faudra encore patienter avec peut-être davantage d'infos durant la période TGS et/ou le State of Play de septembre, lui aussi en bruits de couloirs.