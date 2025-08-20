recherche
Resident Evil Requiem : gameplay démo GamesCom
Très radin hier soir durant la conférence GamesCom, Resident Evil Requiem se rattrape heureusement avec la démo jouable proposée sur les stands du salon de Cologne et bien entendu essayée à l'avance par la presse présente sur place dont Digital Foundry qui nous fait ici part de son compte-rendu, aussi bien à la première qu'à la troisième personne.

Pour le reste, concernant Leon et autres rumeurs, il faudra encore patienter avec peut-être davantage d'infos durant la période TGS et/ou le State of Play de septembre, lui aussi en bruits de couloirs.

malroth publié le 20/08/2025 à 12:17
tellement refroidit par ce que j'ai vu...
je pensais pas qu'on aurai droit ENCORE à un nemesis like

sincerement ça commence à devenir ridicule la.

mais bon, peutétre je suis le seul qui en a marre et que ça ne prends plus du tout. peutétre que le peuple a encore des etoiles dans les yeux avec le 1000eme nemesis like...

pfff

limite j'ai meme plus envie de l'acheter tellement ça m'a refroidit ce recyclage

ça sera Ubi, les gens les auraient massacrer, mais la j'ai l'impression qu'ils ont carte blanche niveau recyclages d'idées à chaque jeu maintenant

OUI je suis énervé et déçu
guyllan publié le 20/08/2025 à 12:31
Vidéo de gameplay sans commentaire : https://youtu.be/JsAW9PqQje4
arquion publié le 20/08/2025 à 12:33
malroth les Nemesis dans RE 7 et le 8, c'est seulement sur une petite partie du jeu.
malroth publié le 20/08/2025 à 12:43
arquion j'espere au moins que ça sera pareil ici, voir encore plus court. si c'etait moi y'en aurait plus de cette phase vu er revu. mais bon...
mattewlogan publié le 20/08/2025 à 12:49
Ça va être très sympa comme d’habitude
Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
3
Ils aiment
Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
