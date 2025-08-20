recherche
Sur la longueur et grâce aux promos, The Callisto Protocol a fait un score convenable
Interviewé par Christopher Dring, le malchanceux Glen Schofield a fait une révélation surprenante : selon les dernières données qu'il a pu récupérer chez ses anciens collègues de Striking Distance Studios, The Callisto Protocol tournerait aujourd'hui entre 5 et 7 millions de ventes.

Ironisons sur le fait que cela signifie qu'avec le temps, cette « suite spirituelle » (plus ou moins) de Dead Space a donc réussi à atteindre ses objectifs de « ventes » même si bien sûr, Krafton aurait souhaité faire ce chiffre avec des ventes à plein pot et pas dans des promotions à 10 balles passé l'échec du lancement.

On ignore ce que fait aujourd'hui le réalisateur, tandis que Striking Distance tente de survivre avec un nouveau projet, sans le moindre indice pour le moment.

publié le 20/08/2025
mattewlogan publié le 20/08/2025 à 06:08
Le jeu était pourtant sympathique
kujotaro publié le 20/08/2025 à 06:48
J'ai beaucoup aimé malgré ses défauts.
soulfull publié le 20/08/2025 à 06:48
Vraiment content pour lui.Le jeu est trés sympa . Il a déçu parce que beaucoup l'attendait sur le côté horreur comme Dead Space. Mais il est surtout orienté action comme Resident evil 4 ou Dead Space 2.
serve publié le 20/08/2025 à 07:13
Très bon jeu si tu lâches pas 60 euros et que tu as le dlc avec qui donne la vrai fin (méthode de fils de pute)
osiris67 publié le 20/08/2025 à 07:42
Tres bon dead space like.
adamjensen publié le 20/08/2025 à 07:44
C'était pas trop mal, malgré les défauts, mais à bas prix uniquement.
Par contre, la fin que lui donne le DLC ne ma pas plus.
grospich publié le 20/08/2025 à 07:50
Moi j'ai drop au bout de 4h, c'était d'un ennui, tu passes la moitié du temps à ramper dans des conduits d'aération.
gasmok2 publié le 20/08/2025 à 08:26
Pas mauvais, mais son gros problème pour moi c'est que le jeu ne fait jamais peur, et pourtant je suis une flippette en matière de Survival Horror
sasquatsch publié le 20/08/2025 à 10:10
La lenteur des conduits et en cas de mort repetet ces memes conduits ad nauseam est son vrai gros défaut, le reste est vraiment tres sympa...mais pas encore fini jon plus celui là...a voir si les dlc mise a mort varies avec fin alternative et nouveau chapitre histoire descendent de pprix genre 2.5€ le tout grand max
obi69 publié le 20/08/2025 à 10:26
J'ai lu il n'y a pas longtemps que son prochain jeu , budgeté à 23 millions et développé d'après une idée de sa fille (elle même développeuse) venait d'être refusé.
Schofield envisage désormais la retraite.
kakazu publié le 20/08/2025 à 11:45
J'ai bien aime le jeu, le seul défaut que j'ai lui reprocher c’était cette impression de mettre des coups d'une puissance énorme mais qui ne faisait pas tant de dégâts que ça
