Sur la longueur et grâce aux promos, The Callisto Protocol a fait un score convenable
Interviewé par Christopher Dring, le malchanceux Glen Schofield a fait une révélation surprenante : selon les dernières données qu'il a pu récupérer chez ses anciens collègues de Striking Distance Studios, The Callisto Protocol tournerait aujourd'hui entre 5 et 7 millions de ventes.
Ironisons sur le fait que cela signifie qu'avec le temps, cette « suite spirituelle » (plus ou moins) de Dead Space a donc réussi à atteindre ses objectifs de « ventes » même si bien sûr, Krafton aurait souhaité faire ce chiffre avec des ventes à plein pot et pas dans des promotions à 10 balles passé l'échec du lancement.
On ignore ce que fait aujourd'hui le réalisateur, tandis que Striking Distance tente de survivre avec un nouveau projet, sans le moindre indice pour le moment.
Schofield envisage désormais la retraite.