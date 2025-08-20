Sur la longueur et grâce aux promos, The Callisto Protocol a fait un score convenable

Interviewé par Christopher Dring, le malchanceux Glen Schofield a fait une révélation surprenante : selon les dernières données qu'il a pu récupérer chez ses anciens collègues de Striking Distance Studios,tournerait aujourd'hui entre 5 et 7 millions de ventes.Ironisons sur le fait que cela signifie qu'avec le temps, cette « suite spirituelle » (plus ou moins) dea donc réussi à atteindre ses objectifs de « ventes » même si bien sûr, Krafton aurait souhaité faire ce chiffre avec des ventes à plein pot et pas dans des promotions à 10 balles passé l'échec du lancement.On ignore ce que fait aujourd'hui le réalisateur, tandis que Striking Distance tente de survivre avec un nouveau projet, sans le moindre indice pour le moment.