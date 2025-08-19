Le nouveau LEGO Batman nous refera bien revivre les différents films
Pas d'erreur sur la dernière rumeur avec la confirmation à l'instant du prochain gros morceau de TT Games, donc LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight qui se la jouera LEGO Star Wars : La Saga Skywalker avec la possibilité de revivre les moments des différents films, que ce soit ceux de Tim Burton, la trilogie Nolan et bien entendu celui avec Pattinson. La question reste ouverte : Batman Forever et Batman & Robin seront-ils représentés ?
Réponse en 2026, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.