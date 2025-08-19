Kirby Air Riders : présentation et date de sortie

Comme à ses habitudes, Masahiro Sakurai n'a pas fait les choses à moitié pour présenter un jeu, iciqui malgré sa justesse graphique (ex projet Switch 1 ?) va offrir une indéniable évolution par rapport à l'original GameCube autant dans le gameplay que par son contenu, son online (évidemment) jusqu'à 16, sa brouette de mini-jeux et le coup de sa zone ouverte aux nombreuses activités drop-in/drop-out.La sortie aura lieu le 20 novembre, exclusivement sur Switch 2. Prix encore inconnu.UP :- 69,99€ en dématérialisé (probablement 80€ en boîte).