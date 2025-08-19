Kirby Air Riders : présentation et date de sortie

Comme à ses habitudes, Masahiro Sakurai n'a pas fait les choses à moitié pour présenter un jeu, ici Kirby Air Riders qui malgré sa justesse graphique (ex projet Switch 1 ?) va offrir une indéniable évolution par rapport à l'original GameCube autant dans le gameplay que par son contenu, son online (évidemment) jusqu'à 16, sa brouette de mini-jeux et le coup de sa zone ouverte aux nombreuses activités drop-in/drop-out.
La sortie aura lieu le 20 novembre, exclusivement sur Switch 2. Prix encore inconnu.
- 69,99€ en dématérialisé (probablement 80€ en boîte).
C'est frustrant de voir Sakurai bosser la dessus. Le pire c'est que je pensais que c'était sa volonté de faire un nouveau Air Ride mais en fait pas du tout c'est une demande de Nintendo. Faudra d'ailleurs m'expliquer l'intérêt de sortir un tel jeu quelques mois après MKW. Bref peu importe, je passerai mon chemin. Et j'espère qu'on a pas assisté au dernier projet de Sakurai avant sa retraite.
Mais c'était sans compter le gigantesque poil dans la main ( incompétence ?... ) des ingénieurs software de chez Nintendo chargés de produire leurs moteurs graphique.
Du coup, pour le moment, on a tout simplement pas vu un seul jeu exclu Switch 2 venant de Nintendo. Uniquement des projets basés sur leurs vieux moteurs datant de l'époque Wii U, remis un peu au goût du jour sur Switch ( et encore, quand ils utilisaient pas l'Unreal Engine 4 ou le Unity ), le tout adapté sans aucune vergogne sur Switch 2 en exploitant littéralement AUCUNE de ses capacités.
Leurs jeux n'ont même pas le foutu ANTI-ALIASING quoi ! Au mieux ils sont sous FSR 1, alors que la Switch 2 a du DLSS 3.1 !!!
Tout simplement honteux.
Avant de sortir une machine faut produire un moteur l'exploitant. Ils l'avaient fait jusqu'à présent, toutes leurs anciennes machines avaient des moteurs Nintendo adaptés qui les exploitaient correctement. Toutes, jusqu'à la Switch 2...
Que c'est-il passé ? Pourquoi sont ils autant à la bourre niveau Software ? Seuls eux pourraient expliquer pourquoi...
Mais j'espère que c'est pas la dessus que mise Nintendo pour la fin d'année....
Sinon ben il a intérêt d'être costaud l'année 2026....
Sinon les ventes de la switch2 vont naturellement chuter (et a raison). Ça les motivera a sortir des jeuxplus ambitieux.....
Après si le prix de vente est de 19,99€, il trouvera un certain public....
Apres 4 courses,1 arene et 4 lignes finales. Bon ils ont pas parlé du prix mais ca devrait être 30/40 euros (j'espère)
Sur le direct je me suis dit qu'avec un casting de Super Smatch Bros ca aurait cartonné !!!
donpandemonium je sais pas de quoi tu te plains c'est déja pas mal graphiquement ce qui est montré
A voir pour un public jeune
C'est simple. L'excès de confiance.
Après la wii il y a eu la wii u. Et après la DS, la 3DS.....
Mais ils avaient le temps de préparer des jeux, vu le recyclage massif des jeux wii u.....sur switch.
Quelqu'un peut énuméré les jeux Nintendo exclusif switch ?
Mario odyssée
Zelda totk
Pikmin 4
Mario Wonder
Bayoneta 3
Splatoon 3
Xenoblade chronique 3
Arms
Après je sèche
shanks sérieux ?
Oui, ils ont ouvert les précos US eShop et c'est les mêmes prix que chez nous (69,99$). Par contre on devrait comme avec DK avec un bonus de 10 balles de taxe en boîte.
Si ça te convient comme graphismes, alors j'imagine même pas si un jour ils se mettent à vraiment exploiter la machine.
Tu n'es pas le seul à avoir ce genre de réactions devant les projets montrés par Nintendo, certains comme toi sont satisfaits... Quand je vois ça, je me dis que Nintendo aurait dû peut-être, finalement, refaire le coup de la Wii et sortir un hardware totalement périmé. Apparemment, cela aurait suffit à pas mal de monde...
En tout cas pas à moi. Quand j'achète un jeu, je veux qu'il exploite la machine sur laquelle je l'achète. Si on me mettait un jeu PS5 du niveau graphique de la PS3, peu importe qu'il soit exceptionnel sur le reste, je l’achèterai pas. Je paye pas le prix fort pour une arnaque qui a couter trois francs six sous à produire.
Je pense que tu as raison Cyr. Ils sont dans un tel excès de confiance que je pense qu'il va falloir les ramener à la réalité fissa.
70 euros ils ont honte de rien , ça vaut 45 pas plus et encore.
donpandemonium j'attends le vrai Nintendo direct de septembre pour voir où on va....
Mais bordel quitte a relancer une ancienne ip, f zéro et la c'était tous autre....
Je suis désolé mais ce que tu dis est ridicule. Comment tu peux savoir la valeur d'un jeu. TU connais le budget de dev ?
donpandemonium OSEF de ton obsession sur la puissance ...
- Mario Kart World a vraiment une bonne gueule et utilise des techniques de rendu modernes.
- Donkey Kong Bananza a plus la gueule d'un jeu Switch, mais sur le plan technique, le voxel est une prouesse technique. Dommage que beaucoup de gens ne se fient qu'à la gueule d'un jeu pour savoir s'il est "next-gen" ou non car techniquement c'est quand même très impressionnant de se dire que tout à l'écran peut-être détruit de la manière dont le joueur le souhaite.
On a pas beaucoup d'autres jeux pour comparer à part Kirby qui lui a l'air décevant pour le coup.
- Pokémon ZA est un jeu Switch et ça reste Pokémon donc même pour la 10g, aucune attente sur une réelle exploitation du hardware.
- Metroid Prime 4 est aussi un jeu Switch donc même s'il sera joli, on ne pourra pas dire qu'il exploite la Switch 2 à fond.
Reste Hyrule Warriors mais c'est un musou basé sur un univers et une direction artistique qui existent déjà donc pas grand-chose à montrer. Pour Splatoon Raiders c'est pareil, il sortira surement en 2026 donc on attendra de voir du gameplay plus proche de la sortie mais ça sent le jeu Switch porté sur Switch 2, même si on note quelques améliorations quand même.
Je pense qu'il faudra attendre 2026 pour voir des jeux développés en interne qui exploitent réellement le hardware, notamment Zelda et Xenoblade qui pourraient être révélés dès l'année prochaine, je pense.
Pourquoi tu crois qu'ils vont investir une fortune sur un jeu qui se vendra pas ? Deja qu'ils font des efforts pour sortir des metroids...
Si ils balançaient l'argent par les fenetres pour écouter une centaine de mecs, ils auraient fait des earthbounds
Apres, avec une p’tite campagne publicitaire, ils vont en vendre quelques millions
J’ espère que sa dernière volonté sera un Kid Icarus
Please Sakuraï
Ippoyabukiki Achète toi une Wii alors. Il y a pléthore de bons jeux dessus qui l'exploitait bien. T'embête pas à acheter du matos puissant, si tu t'en fous de ce qu'il peut produire.
Si tu veux t'amuser sur un jeu moche au prix fort libre a toi.
Mais même la, je trouve que c'est pas pertinent, fallait soutenir le très bon démarrage de la switch2....
Qui va acheter la switch2 pour kirby air rides?
Je connais pas les ventes du premier kirby air ride....mais bon pourquoi ça maintenant....
- Mario Kart n'exploite aucune technique moderne. Pas de Global Illumination, pas de streaming de micro-polygones, pas de parallax mapping, pas de Physically Based Rendering, pas de DLSS, pas de Ray Tracing... Pourtant tout ceci est géré par la Switch 2. Il est joli, un peu au dessus de ce que pourrait fournir une Switch 1, mais c'est tout. Après il tourne bien c'est déjà ça. Et il a une qualité d'image correcte ( mais qui aurait pu être meilleure ).
- DK a effectivement une technique basée sur le Voxel qui est très gourmande en ressources CPU et qui limite drastiquement la qualité des graphismes. Donc il est excusé d'utiliser un moteur Switch 1. Mais ça reste des visuels Switch 1, pour un jeu qui ne pourrait effectivement pas tourner sur la vénérable, étant donner ses demandes en terme de puissance CPU.
- Splatoon Raiders j'attends d'en voir plus mais sur les premières images ça me semble parti comme avec Mario Kart World...
Je suis certain que Nintendo finira par exploiter correctement sa machine, mais je suis étonné que cela prenne autant de temps. Ils sont à la bourre et je ne comprends pas pourquoi, le SoC étant soit disant prêt depuis 2023... Y'a un truc qui cloche.
RDV en 2026 effectivement.
donpandemonium c'est vrai que je suis plus conciliant sur une switch 2 que pour une Serie X, c'est le coté Nintendo
Apres elle a 7 ans a faire, donc effectivement j'espère comme toi qu'on va pas rester aux graphismes de Kirby là
Les filles de l'Est prennent moins cher et le temps passé avec sera surement mieux investi et agréable
Peut-être que c'est un jeux switch mis au placard et qui est ressortie dernièrement.....
Et que d'autre eux, on étais repousser pour être retravailler....
Ou un jeux non annoncé qui devait sortir pour Noël, ne sera pas prêt, et donc ben voilà que kirby sert de bouche trou...
Mais en l'état j'espère le nintendo direct de la raison....
Le premier Kirby Air Ride sur GameCube c'était 1,4 millions de ventes, oui c'était plutôt pas mal, après pour le prix 70 euros avec tous sue Sakurai a fait montre je trouve que ça va, il est bien complet et bien long, Le truc c'est encore une exclusivité Switch 2 quoi, la ou Microsoft et Sony dorme
Le côté positif cest ce sera une nouvelle exclu switch 2
1 le jeu est à 70/80 euros à sa sortie, quelle surprise!
2 Ca tournait sur la génération précédente en faisant quelques concessions, c'est à peine croyable.
Grosso modo ce qui se passe chez les concurrents depuis des années hein.
Bon sinon le jeu a l'air sympa, ça fera plaisir au quelques fans de l'opus GC en tout cas et on sent la patte Sakurai comme sur Smash et Kid Icarus Uprising. Après c'est sûr que si on aime pas les jeux de courses et/ou Kirby ça va fera pas des miracles non plus. Mais en tout cas j'apprécie le fait de revoir enfin Nintendo sur un jeu de course hors Mario Kart.
Autant MKW et DKB cst compréhensible vu le parti pris de ces jeux, autant ici ils auraient peut être pu donn un effet un peu plus next gen.
Mais bon peu importe, le jeu a l'air sympa, c'est jolie, je le prendrais peut être en solde pour faire quelques courses avec ma petite à l'occasion, mais de ce que j'en ai vu je sens que je vais très vite m'en lasser.
fritesmayo76 C'est pas foutu pour ce qui est d'avoir un mode solo. Il me semble que celui de Smash Ultimate avait été montré sur le tard. Là Sakurai dit bien ne pas avoir tout montré et conclu le Direct sur une cinématique un peu badass... Après visiblement le cœur du jeu c'est City Trial.
Quant à Kirby Air Riders, il est très bien visuellement. Et c'est l'équipe de Smash Bros (Bandai Namco), il sera très qualitatif. City Trial jouable à 16 joueurs en ligne, ne l'oubliez pas ça non plus.
Le seul aspect potentiellement à surveiller, c’est le contenu : ça peut vite sentir la douille avec les DLC et packs d’extensions. Je le vois bien cartonner à Noël (au Japon, vu que c’est Sakurai, ce sera sûrement en rupture).
Sur GCN Kirby Air Ride était sous le moteur de Melee, et je l'ai déjà dit Sakurai a repris quelques unes de idées dans Air Ride pour SSBB et SSB4. Le reste, forcément c'est Sora et le menuing entre Air Ride, Air Riders et les Smash Bros sont similaires.
Quant aux DLC, je vois mal du contenu payant, même en pack parce que :
- Nouvelles courses ? Les courses sont originales donc qui va acheter ?
- Nouveaux personnages ? Nintendo les a ajouté gratuitement sur Star Allies.
- Nouveaux bolide ? Qui va payer pour "Random véhicule" ?
- Nouveaux mini-jeux ? Pourquoi ne pas les avoir mit de base ? Ou pourquoi ne pas en faire un suivi gratuit, comme les personnages sur Star Allies ?
ducknsexe City Trial concentre l'essentiel du jeu. C'est du free for all où chaque joueur doit prendre le plus d'upgrade possible et à la fin il y a un challenge, ça peut être une course, un derby, un combat de mini-boss, un saut en longueur, etc. Des events ponctue la partie à tout chambouler dans la ville. A plusieurs c'est vraiment fun.
Sakurai a repris cette idée dans SSB4 pour Smash Run qui était le mode exclusif sur la version 3DS.
Air Ride qui est le premier mode c'est juste des courses simples, il n'y a même pas de Grand Prix.
Après je suis pas un gros fan de Kirby mais le jeu a l air vraiment sympa
Bah le streaming de micro-polygones c'est l'équivalent du Nanite d'Unreal et c'est une technique ultra gourmande utilisés uniquement sur des AAA de la gen actuelle (et encore, je veux bien que tu me cites des exemples car je n'en ai aucun en tête comme ça), je ne vois pas comment tu peux réalistiquement espérer ça sur une Switch 2 ? Idem pour le parallax mapping, c'est ultra gourmand, je veux bien des exemples. Le PBR je ne comprends pas ce que tu veux dire car on parle de PBR pour des materials et Mario Kart World utilise totalement des materiaux PBR (toutes les textures n'ont pas albedo, normal, ORM, etc, cela dit). Le DLSS je suis d'accord encore que je m'en fous, je trouve le jeu réussi en ce qui me concerne, donc bon. Pour le ray-tracing c'est dommage mais pareil, c'est secondaire.
Pour revenir à mon affirmation initiale, Mario Kart World fait next-gen (par rapport à la Switch), il n'ext pas parfait visuellement et il y a des choses qui pouvaient, selon moi, se faire sur une Switch 2. Mais il a des textures de très bonne facture, des environnements détaillés et vivants, des animations très propres, une belle distance d'affichage avec un joli volumetric fog qui donne des super god-rays à certains endroits, une sky sphere super cool je trouve, de manière générale un lighting très propre, des VFX très propres aussi, une eau très cool (avec du displacement), etc.
- Pour DK, on est d'accord, il aurait pu être différent, mais après c'est lié à la direction artistique, je pense.
- Splatoon Raiders, le premier aperçu m'a à la fois surpris avec certains plans très propres et d'autres beaucoup moins donc on verra, on a eu qu'un first look d'une zone il y a 2 mois et le jeu sortira surement entre mars et mai (sauf grosse surprise et il sort cette année, mais je ne pense pas) donc on verra d'ici là.
Je ne doute pas que Nintendo parviendra à exploiter leur machine, notamment sur les Zelda, Xenoblade, Mario 3D, mais on va surement se taper des jeux dont le développement a commencé sur Switch jusqu'en 2027, et des jeux cross-gen, donc il faut être patient.
C'était pareil pour clair obscure. Chez les ricains, c'est limite le meilleur jeu de tous les temps et chez les français, c'est le jeu le plus surcoté de tous les temps.
Mais bon, comme d'hab, ça exagère dans les deux cas.
Oui Clair Obscure est une excellent jeu mais de là à dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps... calmos!!!
Et oui, ce n'est pas le meilleur jeu de tous les temps mais de là à dire que le jeu est surcoté au niveau des notes... là aussi, il s'agirait de doser...
Et c'est pareil ici. On a pas encore tout vu du jeu (c'est pas moi qui le dit c'est Sakurai himself et vu le personnage, on peut aisément avoir confiance). Au vu du teaser à la fin, il se pourrait très bien que le jeu ait un mode story qui ferait office de mode solo.
Donc oui pour l'instant ça à l'air d'être très fun mais attendons d'en voir plus avant de se prononcer en bien ou en mal.
Concernant le contenu (surtout le nombre de circuits), il est probable que des DLC auraient peu d’attrait, et qu’un suivi gratuit serait plus pertinent. Cependant, la génération Switch a montré que, du côté de Nintendo, on privilégiait un contenu plus limité au lancement, pour ensuite proposer des passes payants en suivi et mettre en avant l’abonnement Online, qui donnait accès aux extensions des jeux (d’autant que Bandai Namco est coutumier de ce genre de pratiques).
après oui ça peut déboucher sur un mode histoire mais on va attendre.
C'est justement ce que je dis, il faut attendre pour en savoir plus.
(sachant encore une fois que Sakurai a dit qu'on pas tout vu du jeu)
pimoody
Après, il y a une différence entre les jeux nintendo et les jeu Sakurai nintendo.
Sakurai n'a jamais sortie de jeu qui ne soit pas blinder de contenu. Pour le coup, lui on peut lui faire confiance à ce niveau.
Tu n'as pas que Nanite d'ailleurs. Le dernier Assassin Creed Shadow utilise un système similaire de streaming de polygones.
Pour la Switch 2 on attend encore de le voir à l’œuvre, mais étant donné que les jeux UE5 tournent sur un Steamdeck, y'a pas de raison que la Switch 2 ne puisse pas le faire. D'ailleurs, un exemple a été donné dans un direct, je ne me souviens plus lequel, avec un jeu qui était basé sur L'UE5, où tu dirige une souris dans un monde ouvert. Je me souviens plus du nom... En tout cas c'était bien la version Switch 2 a l’œuvre ( ça se voyait à la résolution basse ), et le jeu utilise massivement Nanite.
Pour le parallax mapping on a déjà un exemple : Cyberpunk. Il l'utilise régulièrement, comme pour faire les trous au sol avec les flaques d'eau par exemple. Et c'est géré par la Switch 2, peinard.
C'est un GPU de plus de 3 Tflops dedans, avec 12 Go de ram, il peut faire tourner à peu près n'importe quoi qui sorte actuellement, si on est prudent avec la résolution et qu'on garde un framerate de 30 fps.
Alors j'attends pas d'un jeu Nintendo à 60 fps de faire aussi bien qu'un jeu tiers à 30 fps, mais quand même.
FAST Fusion par exemple utilise à peu près tout ce que j'ai cité sauf le RT, il tourne à 60 fps, et est infiniment plus beau que Mario Kart, qui lui avait l'excuse du monde ouvert, et surtout que ce Kirby dégueulasse, qui lui n'a aucune excuse...
Pour Fast Fusion je vois ce que tu veux dire mais après c'est un jeu qui n'a que des véhicules, la piste et les environnements à afficher. Dans Mario Kart tu as des véhicules avec leurs personnages à peut-être 10k triste chacun au moins, des objets et des VFX qui pop tout le temps et de partout, des objets interactifs, etc.
Kirby lui n'a aucune excuse cependant, en effet, je n'avais pas des attentes de fous et pourtant je suis déçu, mdr.
Sur MP4, on devrait être plus de l'ordre du lissage visuel++, même si évidemment le rendu Switch 2 sera nettement meilleur que la Switch 1.
Alors en vérité le jeu repose sur le gameplay très simple du jeu mais peut-être très efficace du jeu. Ensuite le truc de la map génate city jusqu'à 16 joueurs semble avoir un attrait pour l'e-sport ou arène compétitive.
Visuellement le jeu semble très léger (on sent le projet Switch 1 ) et quelques rare fois c'est assez beau.
Par contre les circuits proposent vraiment des trucs, c'est un vrai plus...à comparé au prochain Sonic et ses circuits esthétiquement joli mais trop banals.
à 70 euros c'est niet!
Nintendo qui était encore un des moins cher à 70 euros...l'effondrement est proche.
Le problème de base des 70 euros ce n'est pas tellement que c'est cher ( ça l'est ) mais c'est qu'en fait derrière il devient difficile de s'acheter un deuxième jeu.
donc ce qui va se vérifier:
1. les gens attendront les soldes et n'achèteront plus en Day one.
2.Ils achèteront moins de jeux.