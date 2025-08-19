recherche
Helldivers II : le pass Halo ODST confirmé
C'est donc officialisé et on n'en doutait pas : l'alliance PlayStation x Xbox se confirme d'une certaine façon avec un Pass Warbound Halo ODST pour Helldivers II, disponible le 26 août contre crédits in-game ou argent bien réel, soit le même jour que le lancement de la version Xbox Series (le Pass sera également proposé sur PC/PS5).

En voici le trailer, montrant notamment skins et armes à débloquer.

publié le 19/08/2025 à 13:19 par Gamekyo
heracles publié le 19/08/2025 à 13:25
blackninja publié le 19/08/2025 à 13:36
Les possibilités de dingue pour les crossover Sony/Xbox, c’est vraiment une nouvelle ère.
zampano publié le 19/08/2025 à 13:41
blackninja Doom X God of War
wickette publié le 19/08/2025 à 13:42
blackninja
Une nouvelle ère pour les skin et season pass oui.

T’attends pas à plus
nicoliafox publié le 19/08/2025 à 13:56
wickette pour le coup, personne n’en sait rien. Personne n’aurait envisagé un jeu « Sonic & Mario font les cons aux JO » dans les années 90.
mrvince publié le 19/08/2025 à 14:11
wickette parle pas trop vite. Y'a 2 ans t'aurais surement dit jamais on verra une image d'Halo sur Playstation. Faut vous faire une raison. Les temps changent.
wickette publié le 19/08/2025 à 14:18
nicoliafox mrvince
Oui mais sonic & mario ce sera un GaaS en 2025 ou du moins très orienté online.

Et rien à voir avec le temps qui change, c'est justement que les crossover sont un concept dépassés, les boites de JV privilégient des mondes cohérent avec leur propre lore: TLOU, Ghost of Yotei, Gears of War etc.

Hormis des jeux live-service type karting ou Helldivers ou du all star battles, vous verriez où ces crossover à une époque où justement tu créés des franchises et chaque jeu prends 6-7 ans à se développer : Fallout, The Last of Us, Horizon qui pondent des MMO, des series TV, des jeux etc.
nicoliafox publié le 19/08/2025 à 14:55
wickette Je suis d’accord, même si y a t’il eu déjà un jour bcp de cross over dans les jeux solos ? Pas vraiment finalement. Surtout les jeux de combat ou de course.

Après Je joue actuellement à Death Stranding sur Xbox, y a des assets de Horizon Zéro Dawn dedans et pleins de trucs foutraques.
masharu publié le 19/08/2025 à 15:29
nicoliafox wickette Il n'y aura plus de Mario & Sonic, Sega n'a plus la licence JO.
naoshige11 publié le 19/08/2025 à 15:54
Sérieux ils ont même pas mis le Battle Riffle dans les armes du pack ??
imuse publié le 19/08/2025 à 16:04
Naoshige11 Cette arme n'est pas utilisée par les ODST. Elle n'est d'ailleurs pas présente dans Halo 3: ODST
kratoszeus publié le 19/08/2025 à 19:29
1500 credits le warbond laisse tomber
