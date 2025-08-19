Helldivers II : le pass Halo ODST confirmé

C'est donc officialisé et on n'en doutait pas : l'alliance PlayStation x Xbox se confirme d'une certaine façon avec un Pass Warbound Halo ODST pour Helldivers II, disponible le 26 août contre crédits in-game ou argent bien réel, soit le même jour que le lancement de la version Xbox Series (le Pass sera également proposé sur PC/PS5).
En voici le trailer, montrant notamment skins et armes à débloquer.
Une nouvelle ère pour les skin et season pass oui.
T’attends pas à plus
Oui mais sonic & mario ce sera un GaaS en 2025 ou du moins très orienté online.
Et rien à voir avec le temps qui change, c'est justement que les crossover sont un concept dépassés, les boites de JV privilégient des mondes cohérent avec leur propre lore: TLOU, Ghost of Yotei, Gears of War etc.
Hormis des jeux live-service type karting ou Helldivers ou du all star battles, vous verriez où ces crossover à une époque où justement tu créés des franchises et chaque jeu prends 6-7 ans à se développer : Fallout, The Last of Us, Horizon qui pondent des MMO, des series TV, des jeux etc.
Après Je joue actuellement à Death Stranding sur Xbox, y a des assets de Horizon Zéro Dawn dedans et pleins de trucs foutraques.