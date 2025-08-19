Resident Evil Requiem : tout ça pour ça donc

Geoff Keighley nous a fait patienter 2 longues heures pour revoir la couleur de Resident Evil Requiem mais sans en faire trop : juste de la cinématique, pas de Leon ni de confirmation des dernières rumeurs en date concernant des zones plus ouvertes que d'autres avec utilisation d'un véhicule.
Mais bon, nous avons encore 6 mois de marketing devant nous donc… patience.
Et peut-être rendez-vous au TGS ?
Là, je pense qu'on verras du lourd.
Mais j'espère qu'ils la rendront dispo pour tout le monde rapidement, et pas dans plusieurs mois.
Rien de ce qu'il n'a dit sur le jeu n'a été démenti.