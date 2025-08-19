recherche
News / Blogs
Resident Evil Requiem : tout ça pour ça donc
Geoff Keighley nous a fait patienter 2 longues heures pour revoir la couleur de Resident Evil Requiem mais sans en faire trop : juste de la cinématique, pas de Leon ni de confirmation des dernières rumeurs en date concernant des zones plus ouvertes que d'autres avec utilisation d'un véhicule.

Mais bon, nous avons encore 6 mois de marketing devant nous donc… patience.
Et peut-être rendez-vous au TGS ?

1
Qui a aimé ?
idd
publié le 19/08/2025 à 20:03 par Gamekyo
commentaires (16)
sonilka publié le 19/08/2025 à 20:28
Ils branlent quoi Capcom avec leur moteur ? Les animations faciales semblent rigides, on dirait presque que les personnages sont des statues de cire.
jenicris publié le 19/08/2025 à 20:29
J'attends énormément le jeu mais ce trailer est totalement inutile
altendorf publié le 19/08/2025 à 20:30
Si Leon n'est pas dans le jeu, certains insiders pro-RE vont vraiment perdre en crédibilité
adamjensen publié le 19/08/2025 à 20:37
Il faut attendre la démo qui sera présenté dans quelques jours ou semaines.
Là, je pense qu'on verras du lourd.
Mais j'espère qu'ils la rendront dispo pour tout le monde rapidement, et pas dans plusieurs mois.
playshtayshen publié le 19/08/2025 à 20:40
Il est ou jeffgrub hahahahah
shanks publié le 19/08/2025 à 20:43
playshtayshen
Rien de ce qu'il n'a dit sur le jeu n'a été démenti.
zampano publié le 19/08/2025 à 20:44
Ils auraient pu lâcher une demo sur le store
noishe publié le 19/08/2025 à 20:49
sonilka Je comprends pas non plus, ils sont capables de bien mieux niveau animations faciales, c'est beaucoup trop rigide en l'état.
coopper publié le 19/08/2025 à 20:53
La communication ne m'étonne pas. Je crois que pendant le Summer Game Fest, ils avaient dis qu'ils n'avaient pas prévu d'annoncer le jeu aussi tôt.
mattewlogan publié le 19/08/2025 à 20:56
J’adore ambiance de fou comme d’hab
coopper publié le 19/08/2025 à 20:58
Par contre la séquence montrée ça sent bon le début du jeu, bien scripté, bien porté sur la cinématique. Comme le 7 et Village.
kurosu publié le 19/08/2025 à 21:36
coopper Prologue ou flashback, l histoire se passe des années après cette vidéo
playshtayshen publié le 19/08/2025 à 21:55
shanks il avait pas parler de leon bal bal code Véronica remake bla bla resident evil 0 remake bla bla ????
mercure7 publié le 19/08/2025 à 22:03
Mouais . . .
guyllan publié le 19/08/2025 à 22:05
Un trailer qui ne procure aucune hype ! Je n'ai jamais vu un trailer aussi nul pour un épisode de la série principale. La modélisation des visages est décevante et rappelle celle des visages des NPC qu'on croise au début de RE Village.
midomashakil publié le 19/08/2025 à 22:09
je pense que c'est pas le nouveau moteur de capcom?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
3
Ils aiment
Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo