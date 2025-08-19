recherche
Call of Duty - Black Ops 7 : trailer, date et bêta
Activision/Xbox a probablement lâché un gros chèque pour que Call of Duty : Black Ops 7 représente à lui seul quasiment 10 % de la conférence d'ouverture GamesCom, mais il fallait peut-être cela pour reprendre un peu des projecteurs récupérés par Battlefield 6.

Ainsi :

- Confirmation du lancement pour le 14 novembre.
- PC/PS5/XBS/PS4/One + Game Pass
- Bêta ouverte à tous les 5 octobre
- Possibilité de toucher à la bêta dès le 2 octobre en cas de réservation.

- Retour de la campagne en coopération.
- Multi avec 16 maps en 6VS6 et 2 maps en 20V20.
- Retour du mode Zombies en round (plus d'infos à venir).

publié le 19/08/2025 à 18:25 par Gamekyo
commentaires (2)
naru publié le 19/08/2025 à 18:54
Ca fait longtemps que je n'ai pas fait un Call of Duty et ça ne sera pas avec celui là que je retournerai sur cette série.
walterwhite publié le 19/08/2025 à 19:05
Ça sent la grosse branlée de la part de BF6 tout ça.

C’est un cocktail de bordel ce BO7.
