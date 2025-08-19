Call of Duty - Black Ops 7 : trailer, date et bêta

Activision/Xbox a probablement lâché un gros chèque pour quereprésente à lui seul quasiment 10 % de la conférence d'ouverture GamesCom, mais il fallait peut-être cela pour reprendre un peu des projecteurs récupérés parAinsi :- Confirmation du lancement pour le 14 novembre.- PC/PS5/XBS/PS4/One + Game Pass- Bêta ouverte à tous les 5 octobre- Possibilité de toucher à la bêta dès le 2 octobre en cas de réservation.- Retour de la campagne en coopération.- Multi avec 16 maps en 6VS6 et 2 maps en 20V20.- Retour du mode Zombies en round (plus d'infos à venir).