Indiana Jones sortira aussi sur Switch 2

Bethesda/Xbox nous a rappelé que dans 3 semaines, le 4 septembre précisément, sortira l'extension scénarisée de Indiana Jones et le Cercle Ancien, payante pour certains, et incluse dans les éditions Premium aussi bien PC, Xbox Series que PlayStation 5.
Mais la surprise est intervenue juste après : l'annonce d'une version Switch 2 pour 2026, espérons à un tarif adapté d'ici-là tant il serait audacieux de vendre à plein pot un jeu Bethesda 18 mois après son lancement.
Mais bon déjà fait avec le gamepass
Sinon, très content, c'est le jeu qui a failli me vendre une serie X. Je vais enfin pouvoir me le faire !
D'ailleurs NateTheHate tease également une version S2 de Starfield en plus de la version PS5 pour 2026.
Nous verrons bien si les tiers joueront le jeu lorsque Nintendo proposera d'autres formats de cartouches.
Bubsy 4d, Lego batman...
Cette annonce du portage d'Indiana Jones sortait vraiment du marasme habituel de la dernière de nintendo.
Malgré ça, sortie en 2026, sans date précise...
Le dlc sur les autres supports sortira en septembre...