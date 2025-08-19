recherche
Indiana Jones sortira aussi sur Switch 2
Bethesda/Xbox nous a rappelé que dans 3 semaines, le 4 septembre précisément, sortira l'extension scénarisée de Indiana Jones et le Cercle Ancien, payante pour certains, et incluse dans les éditions Premium aussi bien PC, Xbox Series que PlayStation 5.

Mais la surprise est intervenue juste après : l'annonce d'une version Switch 2 pour 2026, espérons à un tarif adapté d'ici-là tant il serait audacieux de vendre à plein pot un jeu Bethesda 18 mois après son lancement.



publié le 19/08/2025 à 19:04 par Gamekyo
commentaires (13)
ouroboros4 publié le 19/08/2025 à 19:10
70 euros GKC inclus.
syoshu publié le 19/08/2025 à 19:12
Beaucoup trop tard... Les tiers ont pas encore comprit qu'un bon support c'est de sortir en meme temps partout. (Bon pour le coup le jeu est sortit avant la console)
51love publié le 19/08/2025 à 19:32
syoshu ouais après ça reste une licence très connue. Ils prennent date, et le jeu se vendra sur la longueur. Et quand t'aura un nouveau produit Indiana qui sortira, genre un nouveau film, ça boostera les ventes, un peu partout, dont sur Switch 2.
cyr publié le 19/08/2025 à 19:51
Personne l'a vu venir....bien plus intéressant que kirby air rides.. pour le même tarif...

Mais bon déjà fait avec le gamepass
tripy73 publié le 19/08/2025 à 20:00
ouroboros4 : vu le poids du jeu cela ne fait aucun doute, d'ailleurs c'est pareil sur les autres machines, avec des Game-Key Discs...
ouroboros4 publié le 19/08/2025 à 20:03
tripy73 Sur les autres supports c'est juste de la radinerie
drybowser publié le 19/08/2025 à 20:09
Bonne surprise mais oui 1 an et demi après sa sortie Xbox pc , seuls ceux qui n'ont aucun de ces 2 supports l'acheterons ... Ce sera mon cas puisque mon pc n'est pas assez puissant pour faire tourner le jeu ????
ziggourat publié le 19/08/2025 à 20:09
syoshu On l'a vu avec Forza Horizon sorti sur PS5 cinq ans après la X/S, c'est passé totalement inaperçu mdr

Sinon, très content, c'est le jeu qui a failli me vendre une serie X. Je vais enfin pouvoir me le faire !

D'ailleurs NateTheHate tease également une version S2 de Starfield en plus de la version PS5 pour 2026.
oreillesal publié le 19/08/2025 à 20:12
ouroboros4 certe, mais ça fait moins de bruit.

Nous verrons bien si les tiers joueront le jeu lorsque Nintendo proposera d'autres formats de cartouches.
ouroboros4 publié le 19/08/2025 à 20:14
oreillesal avec des prix sans doute encore plus haut
tripy73 publié le 19/08/2025 à 20:24
ouroboros4 : c'est ça, mais rien d'étonnant avec MS...
ouroboros4 publié le 19/08/2025 à 20:26
tripy73 Surtout sur faire une version physique pour mettre 20Go et le reste à télécharger c'est limite de gaspillage de plastique
gamesebde3 publié le 19/08/2025 à 22:03
La switch 2 n'était clairement pas à la fête dans cette gamescon.

Bubsy 4d, Lego batman...
Cette annonce du portage d'Indiana Jones sortait vraiment du marasme habituel de la dernière de nintendo.
Malgré ça, sortie en 2026, sans date précise...
Le dlc sur les autres supports sortira en septembre...
