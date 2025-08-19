recherche
Hollow Knight Silksong prend RDV ce jeudi
Hollow Knight Silksong devrait être présent ce soir durant la conférence GamesCom vu le teasing de Geoff Keighley et même si c'est par un simple teaser de quelques secondes, qu'importe, car cette suite attendue de longue date a ENFIN son propre RDV pour tout savoir : le 21 août à 16h30.

Un Live Youtube sera proposé pour nous présenter le jeu avec en complément une « annonce spéciale », donc probablement la date de sortie.

9
Qui a aimé ?
kisukesan, wickette, yukilin, kevinmccallisterrr, gaeon, aros, tripy73, toastinambour, mrpopulus
publié le 19/08/2025 à 14:48 par Gamekyo
commentaires (23)
wickette publié le 19/08/2025 à 14:50
kevisiano publié le 19/08/2025 à 14:50
Et donc la date pour la Rog Ally x Xbox
kevinmccallisterrr publié le 19/08/2025 à 14:55
Kevisiano 16 octobre
altendorf publié le 19/08/2025 à 15:01
Jason Schreier confirme que Geoff n'aura pas la date de sortie. Il a également précisé qu'il va publier un article expliquant pourquoi le jeu a eu un développement de 7 ans.
marcelpatulacci publié le 19/08/2025 à 15:01
Mmmm...je dit pas que je ne suis plus hypé mais il a BIEN fait sa princesse celui la...
thelastone publié le 19/08/2025 à 15:08
Il vient quand il vient je suis pas pressé
dalbog publié le 19/08/2025 à 15:33
Je n'ai pas aimé la communication du jeu.

Ils ont joué sur l'attente des joueurs, ils auraient pu donner des nouvelles mais ils faisaient exprès d'être silencieux pour qu'on parle du jeu nous même.

Il a intérêt à être exceptionnel, aucun cadeau quand on joue les princesses comme ça.
ravyxxs publié le 19/08/2025 à 15:41
altendorf Ouais ça serait intéressant de voir ce qu'il s'est passé.
51love publié le 19/08/2025 à 15:57
Le GOTY

Devant Blue Prince et Clair Obscur ?
kalas28 publié le 19/08/2025 à 16:07
on a eut tellement de bons metroidvania depuis 7 ans que le jeu sera peut être bon mais ce ne sera plus la même surprise que le 1.

vivement sur ps5 dans 5 ans en espérant qu'il soit cool
mrpopulus publié le 19/08/2025 à 16:15
J'en ai mis partout !!!
vyse publié le 19/08/2025 à 16:28
Je suis limite plus intéressé par les raisons que le jeu lui même
pimoody publié le 19/08/2025 à 16:44
Pas besoin de voir quoi que ce soit. Faut juste une sortie.
bennj publié le 19/08/2025 à 17:13
dalbog ils ne te doivent rien du tout. Les mecs bossent dans leur coin le temps que leur jeu soit prêt et c'est tout.
arquion publié le 19/08/2025 à 17:16
bennj on sait qui est vraiment la princesse du coup
mrpopulus publié le 19/08/2025 à 17:18
bennj arquion
vyse publié le 19/08/2025 à 17:29
bennj je te jure c'est un ouf lui..comme s'ils devaient communiquer sur le jeu pour les beaux yeux des joueurs.. ils font ce qu'ils veulent ! Ils sont indés personne ne les financent si cr n'est les joueurs donc aux joueurs de voter avec leur porte monnaie c'est le seul juge et ils sont ok pour prendre le risque
dalbog publié le 19/08/2025 à 17:48
bennj
Oui mais non.

Ils font attendre leurs fans comme des cons pendant des mois et des années pour surfer sur l'attente et générer de la hype.

Ils faisaient exprès de twitter sur des conférences pour qu'on parle du jeu et au final il n'y avait rien.

C'était du marketing malsain et irrespectueux.
mrvince publié le 19/08/2025 à 18:01
C'est les émotions.
mrvince publié le 19/08/2025 à 18:02
Par contre j'avais parié que ce serait eux qui l'annoncerait et que ce serait pas dans une conf. Ils en ont pas besoins vu le buzz. Une simple vidéo youtube comme lors de la premiere annonce du jeu.
sonilka publié le 19/08/2025 à 19:21
vyse comme s'ils devaient communiquer sur le jeu pour les beaux yeux des joueurs

Je te suivrais sur ton com' si après 2020 quand ils ont expliqué que le jeu avait pris du retard suite à la pandémie, ils avaient simplement fait des rappels pour dire que le développement poursuivait son cours mais qu'il faudrait etre patient. Au lieu de ca ils ont régulièrement fait du teasing, parfois avant certains évènements jv, pour au final ne rien montrer. Logique que ca ait pu agacer les joueurs.
vyse publié le 19/08/2025 à 19:23
sonilka ahh..
mercure7 publié le 19/08/2025 à 22:06
Mon kif, ça serait que jeudi, le trailer donne juste un vieux " . . . 2026" pour la date
