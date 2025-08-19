Hollow Knight Silksong prend RDV ce jeudi

Hollow Knight Silksong devrait être présent ce soir durant la conférence GamesCom vu le teasing de Geoff Keighley et même si c'est par un simple teaser de quelques secondes, qu'importe, car cette suite attendue de longue date a ENFIN son propre RDV pour tout savoir : le 21 août à 16h30.
Un Live Youtube sera proposé pour nous présenter le jeu avec en complément une « annonce spéciale », donc probablement la date de sortie.
Ils ont joué sur l'attente des joueurs, ils auraient pu donner des nouvelles mais ils faisaient exprès d'être silencieux pour qu'on parle du jeu nous même.
Il a intérêt à être exceptionnel, aucun cadeau quand on joue les princesses comme ça.
Devant Blue Prince et Clair Obscur ?
vivement sur ps5 dans 5 ans en espérant qu'il soit cool
Oui mais non.
Ils font attendre leurs fans comme des cons pendant des mois et des années pour surfer sur l'attente et générer de la hype.
Ils faisaient exprès de twitter sur des conférences pour qu'on parle du jeu et au final il n'y avait rien.
C'était du marketing malsain et irrespectueux.
Je te suivrais sur ton com' si après 2020 quand ils ont expliqué que le jeu avait pris du retard suite à la pandémie, ils avaient simplement fait des rappels pour dire que le développement poursuivait son cours mais qu'il faudrait etre patient. Au lieu de ca ils ont régulièrement fait du teasing, parfois avant certains évènements jv, pour au final ne rien montrer. Logique que ca ait pu agacer les joueurs.