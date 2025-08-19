recherche
[RAPPEL] Conférence GamesCom 2025 (20h00)
Le petit article du matin si vous n'étiez pas là hier pour rappeler le programme de la journée en trois temps, avec pour débuter à 15h00 le Direct Switch 2 spécialement consacré à Kirby Air Riders pour tout savoir du jeu (avec date ?) le temps de 45 minutes, directement suivi à 16h00 du reveal du prochain Tales of (un remaster on précise).

Enfin, le plus gros morceau se situera à 20h00 avec la conférence d'ouverture de la GamesCom dont voici un aperçu du programme (qui garde encore l'essentiel de ses secrets) :

- Black Myth Wukong (sûrement l'extension)
- Reveal gameplay Call of Duty : Black Ops 7
- Du neuf sur Ghost of Yotei
- Premier trailer de Fallout : Saison 2
- Reveal Lords of the Fallen 2
- Aperçu de Ninja Gaiden 4
- Aperçu de Resident Evil Requiem
- Nouveau trailer de Silent Hill f
- Retour de Hollow Knight Silksong

publié le 19/08/2025 à 15:00
ippoyabukiki publié le 19/08/2025 à 06:24
Intéressé par kirby et tales of.
Je suis curieux de voir resident evil à nouveau. Silent hill f on a deja tout vu, ca risque d'etre trop (faut conserver de la surprise) donc je laisse aux autres.
Tout le reste actuellement : aucun intérêt pour moi
mattewlogan publié le 19/08/2025 à 06:34
Allez ça va être une bonne journée
shinz0 publié le 19/08/2025 à 06:52
Une chouette journée
masharu publié le 19/08/2025 à 07:01
shinz0 Ça c'est avant de voir la tronche de Keighley et de ne voir que des CGI et que des tiers et des tiers pas ouf
shinz0 publié le 19/08/2025 à 07:09
masharu oui bien sûr on jugera la qualité des annonces après
link571 publié le 19/08/2025 à 07:25
Le programme de la conf de 20h fait déjà plus envie que la conf de la Summer Game Fest… et sans avoir les potentielles surprises. Hâte de suivre ça
rogeraf publié le 19/08/2025 à 08:08
Programme chargé aujourd'hui, Nintendo a fait exprès de ce placer avant tout le monde j'imagine !
akinen publié le 19/08/2025 à 08:19
Oueee….
cyr publié le 19/08/2025 à 08:22
Si la présentation de kirby étais de 5 minute, peut-être que ....mais la en parler pendant 45 minute.....a moins qu'il y ai 20 mode de course différente....je comprend toujours pas

A moins que c'est un troll. C'est peut-être juste un mode bonus du prochain smash bross....0% de probabilité je tiens a preciser
cyr publié le 19/08/2025 à 08:27
rogeraf si c'etais pas prévu d'avance, je doute qu'il aurai fait une présentation de 45 minute, sur un jeux qui va pas intéresser grand monde.......sauf s'il y a aucun rapport avec le premier kirby air ride....Peut-être que le S a la fin du titre signifie quelque chose.....m'enfin voilà....
masharu publié le 19/08/2025 à 08:28
cyr Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans "on a zéro information sur le jeu" ?
cyr publié le 19/08/2025 à 08:32
masharu il y a déjà eu un trailer lors de la présentation de la switch2 non?

De ce qui a etais montré, c'est un jeux de course avec kirby. Comme le premier sur gamecube.


Donc a l'heure actuel.....perso c'est le S a la fin du titre qui m'interpelle.
rogeraf publié le 19/08/2025 à 08:33
cyr 45 minutes, t'auras 15 minutes de blabla " on est une nouvelle équipe, là c le stagiaire qui f du bon café " après t'auras 15 minutes sur le solo " là c les costumes kirby avec le costume link " et après t'auras 15 minutes de multi " là qu'on a f un mode 4 joueurs 4 écrans, et là que je tu peux jouer en ligne "
Je t'ai tout Teaser, à si y aura l'amibo kirby LGBT
masharu publié le 19/08/2025 à 08:36
cyr Déjà c'était un trailer CGI... Et ensuite oui bravo c'est Kirby Air Ride, c'est comme le Port-Salut, c'est écris dessus. Mais à part ça hum ? Maintenant attend devoir ce qui sera montré avant de rouspéter.
fiveagainstone publié le 19/08/2025 à 08:39
Elle part bien la Gamescon cette année. En plus il y a Silksong.
cyr publié le 19/08/2025 à 08:40
masharu désolé mais kirby et moi ça fait 2. Et voir sakurai prendre du temps la dessus




....j'espère qu'un smash bros ou autre sera officialisé avant l'année prochaine.
gankutsuou publié le 19/08/2025 à 08:48
RER je croise les doigts, hâte !
lazer publié le 19/08/2025 à 08:58
belle journée en annonces
marchand2sable publié le 19/08/2025 à 09:28
Juste WOW la liste cette année.
ducknsexe publié le 19/08/2025 à 09:54
Je attend rien de cette journée et je serais quand même déçu.
jenicris publié le 19/08/2025 à 09:55
Osef total de Kirby
Par contre vivement pour Requiem
giru publié le 19/08/2025 à 11:07
Je comprends toujours pas l’idée de sortir Kirby Air Riders 6 mois après Mario Kart World… ils devraient garder ce jeu pour 2026 voir 2027.

Là il y en a forcément un qui va éclipser l’autre, et on sait déjà lequel.
ducknsexe publié le 19/08/2025 à 11:33
giru a moins d une veritable surprise il est deja éclipser avant qu il ne sorte. Le jeu de base tout le monde s en batter les couilles de ce jeu.
masharu publié le 19/08/2025 à 11:35
giru Non, déjà parce que ça n'est pas qu'un simple jeu de course. C'est un party game, avec une grosse composante qui est la course mais Air Ride sur GCN n'avait pas de mode Grand Prix en fait. Et pas mal d'éléments ont été repris ensuite dans Smash Bros, comme le mur des défis ou le concept de City Trial qui est devenu Smash Run.
yukilin publié le 19/08/2025 à 11:40
A part Resident Evil Requiem, Silksong et Kirby, le reste ne m'intéresse aucunement.
kalas28 publié le 19/08/2025 à 11:51
ng4, lors of the fallen 2 et black myth j'ai hâte
zboubi480 publié le 19/08/2025 à 12:21
Lords of the Fallen 2
zampano publié le 19/08/2025 à 12:36
zboubi480 J’ai fini le premier sur le gamepass il y’a quelques jours, il est vraiment top et au niveau des Souls. Hâte de voir la suite.
simbaverin publié le 19/08/2025 à 12:41
jenicris On peux attendre autre chose de la part de PlayStation à part Ghost of Yotei pour ce soir ? Par exemple un vrai trailer pour Marvel’s Wolwerine ? Ou c’est pour l’hypothétique State of Play ou Showcase de septembre ?
donpandemonium publié le 19/08/2025 à 13:09
On a trouvé le jeu le plus moche de la Switch 2, pour le moment : Kirby Air Riders. Incroyablement ignoble. Même pour un jeu Switch 1 il serait pas beau.

Décidément Nintendo ne savent pas développer un jeu sur un hardware qui dépasse la Switch 1.

Ils ont conçu une nouvelle machine mais ont oublié de produire un moteur de jeu qui va avec. Des pingouins.
krusty79 publié le 19/08/2025 à 13:11
donpandemonium La présentation de la honte, en gros il nous apprend a jouer a un jeu utilisant 2 boutons, un gemplay vu et archi revu...Nintendo prend vraiment les gens pour des demeurés...
yanssou publié le 19/08/2025 à 13:13
Ce Kirby air riders n'est ni intéressant ni pertinent , la demande ne vient même pas des joueurs ..

Vu le talent de Sakurai , c'est une énorme perte de temps , j'aurai voulu un nouveau Kid icarus a la place....
krusty79 publié le 19/08/2025 à 13:14
yanssou Sakurai ressemble de plus en plus à une fraude. C'est son équipe qui fait tous le taf, le mec n'a pas évolué depuis 25 ans.
krusty79 publié le 19/08/2025 à 13:16
C'est moi ou ça se permet de laggué à des moments?
shinz0 publié le 19/08/2025 à 13:20
Sakurai rend l'argent
shanks publié le 19/08/2025 à 13:22
C'est mignon mais il pouvait pas faire un nouveau Kid Icarus plutôt...
ducknsexe publié le 19/08/2025 à 13:22
Sans déconné Sakurai mais qui ta demandé de ressortir cette vieillerie
donpandemonium publié le 19/08/2025 à 13:26
C'est pas compliqué c'est le même moteur graphique que depuis la Wii, à peine rehaussé.

Un studio de 5 personnes pourrait faire mieux que ça en utilisant n'importe que moteur disponible sur le marché, comme Unity ou Unreal Engine ( même le 4 ferait un jeu bien plus beau que ça ).

D'ailleurs un studio de 5 personnes ont déjà fait mieux : Shinen.

Comparez Fast avec ce nouveau Kirby de la honte. Un abysse de différences. Non mais sérieusement Nintendo ??! Y'a vraiment personne chez vous pour contrôler la qualité visuelle de vos jeux avant une présentation ? Deux ans de développement pour... ça ???

Bon comme pour DK, ce sera boycott pour ma part. Le jour où ils décident de développer des jeux de 2025, je regarderai pour acheter.
kevinmccallisterrr publié le 19/08/2025 à 13:27
On a quand même un peu l’impression que les ninjas de Nintendo l’ont enlevé et le forcent à lire un prompteur en le braquant
krusty79 publié le 19/08/2025 à 13:27
donpandemonium Le jour où ils décident de développer des jeux de 2025, je regarderai pour acheter.
Essaye de revenir vers 2035
shanks publié le 19/08/2025 à 13:30
Au moins faut reconnaître que comme à chaque fois avec Sakurai, ça a l'air particulièrement complet, et le mode Libre semble déjà avoir bien plus d'intérêt que celui de Mario Kart World.
cyr publié le 19/08/2025 à 13:31
D'après ce que j'ai lu, c'était 45 minute inutile. Il aurai dû le noyer dans un Nintendo direct généraliste...
krusty79 publié le 19/08/2025 à 13:34
shanks t'as des actions chez Nintendo? Faut ouvrir les yeux, on est en 2025 et les standards ont évolué...surtout quand on a rien montré d'autre pour les mois a venir...
krusty79 publié le 19/08/2025 à 13:35
cyr Il aurait fallu le noyer tout court...Je parle même pas de tous les assets de Smash qui ont été repompés.
shinz0 publié le 19/08/2025 à 13:35
Encore 10 minutes, peut-être un One More Thing
shanks publié le 19/08/2025 à 13:35
krusty79
Je parle de contenu.
Sakurai a le don de faire des jeux complets, gavés de modes et surtout d'un truc qu'il manque aux principales teams de Nintendo (que ce soit Mario Kart ou Mario Party) : des OPTIONS pour modifier les règles.
thorim publié le 19/08/2025 à 13:37
45min de kirby... quel gachi
krusty79 publié le 19/08/2025 à 13:37
shanks C'est bien beau le contenu mais encore faut-il voir un intérêt au jeu de base...
battossai publié le 19/08/2025 à 13:37
En dehors de la technique et la DA ça semble brouillon surtout..

Ce City Trial qui ne donne pas envie et pas super fun.
shanks On filait l'open World de Mario Kart à Sakurai et c'était bon
yanssou publié le 19/08/2025 à 13:39
krusty79 j'ai pas d'avis sur lui , là ce que je vois c'est très mauvais , par contre re pompé les menus de smash faut le faire.
shanks publié le 19/08/2025 à 13:40
krusty79
C'est sûr que ça se destine pas à tout le monde mais y a un public pour les Kirby.

Je pense que le jeu sera sympa mais moi aussi, je regrette l'absence d'un Kid Icarus à la place. Après c'est un jeu apéro en attendant le renouveau de Smash Bros (si les promesses sont tenues).
krusty79 publié le 19/08/2025 à 13:42
shanks J'adore les Kirby's même si c'est monstrueusement facile mais pas ça.
ducknsexe publié le 19/08/2025 à 13:44
krusty79 il a pas les standard pour une switch 2, mais il y a un ecart entre la version GC et la switch 1.

Apres je pense que le jeu de sakurai est pas le but premier graphiquement parlant il mise plutôt sur le fun. Je pense que la vrai différence se fera sur le prochain Mario 3D, zelda et peut être Mp4.

Le kirby air raider a pas pour ambition d etre un veritable gros jeu. Il a la carrure d un jeu switch 1 mais pas pour une switch 2 et puis sortir ca alors que sakurai avais le choix d un kid icarus. Franchement il bande tous sur la boule rose.
krusty79 publié le 19/08/2025 à 13:46
ducknsexe Encore heureux, c'est sorti il y 22 ans
ducknsexe publié le 19/08/2025 à 13:46
Bientôt on va apprendre que le jeu a débuté sur switch premiere du nom d avant d etre porter sur la 2
krusty79 publié le 19/08/2025 à 13:49
ducknsexe C'est totalement ça et ça serait honnête de leur part de l'avoué car ça transpire le portage. Tu peux pas faire un Metroid Prime 4 Cross plateforme et pas ce truc.
ducknsexe publié le 19/08/2025 à 13:53
krusty79 oui ta raison, je suis sur que cest un portage vu a la vitesse a laquel le jeu sort
masharu publié le 19/08/2025 à 13:55
Cette présentation aurait dû s'appeler "Kirby Air Ride pour les nuls"
shanks publié le 19/08/2025 à 14:02
Oh Tales of Xillia, surprenant
hyoga57 publié le 19/08/2025 à 14:06
Ce qui est bien avec Bandai Namco, c’est qu’ils arrivent toujours creuser plus bas. C’est incroyable.
cladstrife59 publié le 19/08/2025 à 17:28
A priori Dawn of War IV aurait leak via une photo d'une des salles de présentations :
https://scontent-cdg4-3.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/535376555_1286082643187049_9007894674136888423_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296_tt6&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=l_TcnpFDrvwQ7kNvwFuOcy5&_nc_oc=AdlKK3-jiSYEoiedA6xbf3zhyIxeLy0boauT5U6sQJL21zJiJGFYXgd3-nIq04TJMutJpQJKXg9tswnSgtBlccbc&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-cdg4-3.xx&_nc_gid=xKI1be45XQw9SHfQ_Pbz9Q&oh=00_AfWNLssUf5KfVkYXfsmNCSnG4Fm1YHrUn0DLKFab_EqkVQ&oe=68AA891B
palan publié le 19/08/2025 à 17:39
Je suis a la gamescom!
totenteufel publié le 19/08/2025 à 17:40
Sonic Racing: CrossWorlds aura un test bêta ouvert du 29/08 au 01/09 sur toutes les plateformes, l'annonce a fuité avant le ONL de la Gamescom.
masharu publié le 19/08/2025 à 18:01
palan Fais coucou à la caméra !!!!!!!!!
arquion publié le 19/08/2025 à 18:05
verra t-on un remake de Bloodborne ou une suite ??
nicoliafox publié le 19/08/2025 à 18:10
On se tape notre meilleur sieste sur Call of
cyr publié le 19/08/2025 à 18:12
hyoga57 c'est la crise.
shanks publié le 19/08/2025 à 18:12
15mn de Call of, quand on sait combien coûte la minute chez Geoff ...
cyr publié le 19/08/2025 à 18:13
shanks 25 go le poids de kirby air rides...c'est plus lourd que mario kart world.....
yanssou publié le 19/08/2025 à 18:18
sekiro en animé
palan publié le 19/08/2025 à 18:31
nicoliafox les gens ce marent en voyant call of duty
altendorf publié le 19/08/2025 à 18:34
je viens d'arriver et... j'ai rien louper
opthomas publié le 19/08/2025 à 18:37
WTF la collba FF14 x Monster Hunter Wilds
cyr publié le 19/08/2025 à 18:38
Il ce assez quoi avec le jeux vidéo ? On dirait que ça veut concurrencer les somnifère
sdkios publié le 19/08/2025 à 18:39
Trop hate pour Onimusha !
nicoliafox publié le 19/08/2025 à 18:40
Trois fois par an, Geoff nous vole 1h30 de notre temps et on est quand même la pour la prochaine.
shambala93 publié le 19/08/2025 à 18:48
Pas accroché à la série Fallout, le côté wtf en jeu vidéo, ça passe plutôt bien mais en série, ça me dépasse.
korou publié le 19/08/2025 à 18:49
Putain c’est méchamment naze pour l’instant.
darkxehanort94 publié le 19/08/2025 à 18:51
Ils sont sérieux avec leur trailer de Fallout ?
sardinecannibale publié le 19/08/2025 à 18:53
Une méga purge. Je vais dormir plutôt.
darkxehanort94 publié le 19/08/2025 à 18:55
Indiana Jones encore
raioh publié le 19/08/2025 à 18:55
Nicoliafox : Il nous vole notre temps et l'argent des devs
shambala93 publié le 19/08/2025 à 18:57
Il donne envie le Indiana Jones, dommage que le jeu soit à la première personne.
shido publié le 19/08/2025 à 19:03
La gueule de la conf quand même lol .....
abookhouseboy publié le 19/08/2025 à 19:06
C'est encore long ? Je vais crever d'ennui et on n'a presque pas vu de gros jeux à part au début.
altendorf publié le 19/08/2025 à 19:06
abookhouseboy encore une heure
tlj publié le 19/08/2025 à 19:07
Un gros foutage de gueule cette soirée gamescom, une purge même... J'arrête là les frais
shambala93 publié le 19/08/2025 à 19:07
Petit moment politique, je me demandais quand cela allait arriver.
abookhouseboy publié le 19/08/2025 à 19:10
taltendorf Bordel la torture, je me suis mis à faire autre chose en même temps.
raioh publié le 19/08/2025 à 19:14
C'est tellement le GOTY, haha
darkxehanort94 publié le 19/08/2025 à 19:20
Concord 2 ?
kevinmccallisterrr publié le 19/08/2025 à 19:30
ZzZzZzZzZzZzZzzz
shambala93 publié le 19/08/2025 à 19:55
J’ai adoré Tsushima mais j’avoue avoir la flemme de retourner dans cet univers.
nicoliafox publié le 19/08/2025 à 20:04
C'était giga naze. Jeux de tanks, jeux chinois sans DA...quel enfer. Le meilleur truc c'était Lego Batman quoi
scout publié le 19/08/2025 à 20:06
pitié pas que FPS le resident 9....
mais c'est vrai trop de tank, ou ambiance pc fps, bof...
grospich publié le 19/08/2025 à 20:12
C'est dans ces moments que je regrette de ne pas avoir deux écrans.
shambala93 publié le 19/08/2025 à 20:18
Resident Evil depuis 10 ans c’est à toutes les conf c’est insupportable !
