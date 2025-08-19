[RAPPEL] Conférence GamesCom 2025 (20h00)

Le petit article du matin si vous n'étiez pas là hier pour rappeler le programme de la journée en trois temps, avec pour débuter à 15h00 le Direct Switch 2 spécialement consacré à Kirby Air Riders pour tout savoir du jeu (avec date ?) le temps de 45 minutes, directement suivi à 16h00 du reveal du prochain Tales of (un remaster on précise).
Enfin, le plus gros morceau se situera à 20h00 avec la conférence d'ouverture de la GamesCom dont voici un aperçu du programme (qui garde encore l'essentiel de ses secrets) :
- Black Myth Wukong (sûrement l'extension)
- Reveal gameplay Call of Duty : Black Ops 7
- Du neuf sur Ghost of Yotei
- Premier trailer de Fallout : Saison 2
- Reveal Lords of the Fallen 2
- Aperçu de Ninja Gaiden 4
- Aperçu de Resident Evil Requiem
- Nouveau trailer de Silent Hill f
- Retour de Hollow Knight Silksong
Je suis curieux de voir resident evil à nouveau. Silent hill f on a deja tout vu, ca risque d'etre trop (faut conserver de la surprise) donc je laisse aux autres.
Tout le reste actuellement : aucun intérêt pour moi
A moins que c'est un troll. C'est peut-être juste un mode bonus du prochain smash bross....0% de probabilité je tiens a preciser
De ce qui a etais montré, c'est un jeux de course avec kirby. Comme le premier sur gamecube.
Donc a l'heure actuel.....perso c'est le S a la fin du titre qui m'interpelle.
Je t'ai tout Teaser, à si y aura l'amibo kirby LGBT
....j'espère qu'un smash bros ou autre sera officialisé avant l'année prochaine.
Par contre vivement pour Requiem
Là il y en a forcément un qui va éclipser l’autre, et on sait déjà lequel.
Décidément Nintendo ne savent pas développer un jeu sur un hardware qui dépasse la Switch 1.
Ils ont conçu une nouvelle machine mais ont oublié de produire un moteur de jeu qui va avec. Des pingouins.
Vu le talent de Sakurai , c'est une énorme perte de temps , j'aurai voulu un nouveau Kid icarus a la place....
Un studio de 5 personnes pourrait faire mieux que ça en utilisant n'importe que moteur disponible sur le marché, comme Unity ou Unreal Engine ( même le 4 ferait un jeu bien plus beau que ça ).
D'ailleurs un studio de 5 personnes ont déjà fait mieux : Shinen.
Comparez Fast avec ce nouveau Kirby de la honte. Un abysse de différences. Non mais sérieusement Nintendo ??! Y'a vraiment personne chez vous pour contrôler la qualité visuelle de vos jeux avant une présentation ? Deux ans de développement pour... ça ???
Bon comme pour DK, ce sera boycott pour ma part. Le jour où ils décident de développer des jeux de 2025, je regarderai pour acheter.
Essaye de revenir vers 2035
Je parle de contenu.
Sakurai a le don de faire des jeux complets, gavés de modes et surtout d'un truc qu'il manque aux principales teams de Nintendo (que ce soit Mario Kart ou Mario Party) : des OPTIONS pour modifier les règles.
Ce City Trial qui ne donne pas envie et pas super fun.
shanks On filait l'open World de Mario Kart à Sakurai et c'était bon
C'est sûr que ça se destine pas à tout le monde mais y a un public pour les Kirby.
Je pense que le jeu sera sympa mais moi aussi, je regrette l'absence d'un Kid Icarus à la place. Après c'est un jeu apéro en attendant le renouveau de Smash Bros (si les promesses sont tenues).
Apres je pense que le jeu de sakurai est pas le but premier graphiquement parlant il mise plutôt sur le fun. Je pense que la vrai différence se fera sur le prochain Mario 3D, zelda et peut être Mp4.
Le kirby air raider a pas pour ambition d etre un veritable gros jeu. Il a la carrure d un jeu switch 1 mais pas pour une switch 2 et puis sortir ca alors que sakurai avais le choix d un kid icarus. Franchement il bande tous sur la boule rose.
https://scontent-cdg4-3.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/535376555_1286082643187049_9007894674136888423_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296_tt6&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=l_TcnpFDrvwQ7kNvwFuOcy5&_nc_oc=AdlKK3-jiSYEoiedA6xbf3zhyIxeLy0boauT5U6sQJL21zJiJGFYXgd3-nIq04TJMutJpQJKXg9tswnSgtBlccbc&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-cdg4-3.xx&_nc_gid=xKI1be45XQw9SHfQ_Pbz9Q&oh=00_AfWNLssUf5KfVkYXfsmNCSnG4Fm1YHrUn0DLKFab_EqkVQ&oe=68AA891B
mais c'est vrai trop de tank, ou ambiance pc fps, bof...