Un 36e trailer pour Cronos : The New Dawn
Premier jeu auto-édité de Bloober Team, Cronos : The New Dawn a accueilli un nombre incalculable de trailers et vidéos de gameplay, mais l'équipe avait encore un billet à lâcher à Geoff Keighley pour que l'on en parle durant cette GamesCom. Même qu'il y a un chat (forcément un bon jeu).

Lui aussi rejoindra l'embouteillage des semaines à venir avec une sortie prévue le 5 septembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, avec 2 jours d'accès anticipé si vous précommandez l'édition Deluxe.

publié le 19/08/2025 à 19:48 par Gamekyo
commentaires (2)
zampano publié le 19/08/2025 à 20:13
Il me donne vachement envie mais je reste méfiant. J’attendrai les retours en espérant qu’ils soient bons
ouken publié le 19/08/2025 à 20:14
Day one
Cronos : The New Dawn
Cronos : The New Dawn
1
1
Nom : Cronos : The New Dawn
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Bloober Team
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
