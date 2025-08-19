Ninja Gaiden 4 : la nouvelle bande-annonce

Le trio Koei Tecmo, Platinum Games et Xbox nous livre une nouvelle bande-annonce dequi envoie bien comme il faut, décrivant les principales lignes de ce quatrième chapitre mettant essentiellement en avant un nouveau protagonistes (Yakumo) même si Ryu Hayabusa pourra être pris en main. Et heureusement.On s'attendait à ce que ce trailer soit réservé pour la conférence de ce soir, et peut-être d'ailleurs que ce sera le même, mais dans tous les cas, le retour reste programmé pour le 21 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et directement dans le Game Pass.