Capcom nous balance le troisième trailer de Onimusha : Way of the Sword
Capcom a profite de la conférence GamesCom pour nous refiler une troisième bande-annonce pour Onimusha : Way of the Sword, toujours aussi attirant sauf aux yeux des puristes de la première heure qui devront faire avec un changement d'orientation pour partir vers quelque chose de plus lent et plus exigeant mais non, ce n'est pas non plus un Souls hein.

Bref, on vous laisse apprécier, en attendant une date autre qu'un vague 2026.

6
Qui a aimé ?
jenicris, marchand2sable, lazer, mrponey, ouken, gaeon
publié le 19/08/2025 à 19:13 par Gamekyo
commentaires (10)
malroth publié le 19/08/2025 à 19:15
Day ONE
jenicris publié le 19/08/2025 à 19:16
marchand2sable publié le 19/08/2025 à 19:34
J'adore les mini cut-scene durant les combats. Tin la vibe de l'époque PS2 quand même.
lazer publié le 19/08/2025 à 20:05
mrponey publié le 19/08/2025 à 20:07
Capcom il sont vraiment bouillant
zampano publié le 19/08/2025 à 20:08
Si ils reprennent les mêmes animations stylés sur le prochain DMC, ce serait monstrueux
ouken publié le 19/08/2025 à 20:15
Ça ces du BTA qui donne envie !!! Gros gros kiff
gaeon publié le 19/08/2025 à 20:38
La patte Onimusha est quand même bien perceptible, ça sera un bon gros day one
mattewlogan publié le 19/08/2025 à 20:57
Miam miam
kujotaro publié le 19/08/2025 à 21:13
Day One
Fiche descriptif
Onimusha : Way of the Sword
2
Ils aiment
Nom : Onimusha : Way of the Sword
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
