Game Pass : les prochains jeux du service

Juste avant le rush d'actualité de ce soir, Xbox intervient pour lâcher la liste des prochains titres du service Game Pass avec en tête d'affiche Gears of War : Reloaded (premier épisode à également sortir sur PS5, faut le rappeler), avec le soutien de Persona 4 Golden (en attendant le remake) et comme sur le PS Store, le mal-aimé Dragon Age : The Veilguard.



Game Pass PC & Ultimate :



- Blacksmith Master (19 août, Early Access PC)

- Void Breaker (19 août, PC)

- Persona 4 Golden (20 août)

- Herdling (21 août)

- Gears of War Reloaded (26 août)

- Dragon Age : The Veilguard (28 août)



Game Pass Standard :



- Goat Simulator Remastered (20 août)

- Persona 4 Golden (20 août)



Attention, le très bon Sea of Stars quittera le service à la fin du mois.

Pat Patrouille Aventure aussi !