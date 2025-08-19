recherche
Game Pass : les prochains jeux du service
Juste avant le rush d'actualité de ce soir, Xbox intervient pour lâcher la liste des prochains titres du service Game Pass avec en tête d'affiche Gears of War : Reloaded (premier épisode à également sortir sur PS5, faut le rappeler), avec le soutien de Persona 4 Golden (en attendant le remake) et comme sur le PS Store, le mal-aimé Dragon Age : The Veilguard.

Game Pass PC & Ultimate :

- Blacksmith Master (19 août, Early Access PC)
- Void Breaker (19 août, PC)
- Persona 4 Golden (20 août)
- Herdling (21 août)
- Gears of War Reloaded (26 août)
- Dragon Age : The Veilguard (28 août)

Game Pass Standard :

- Goat Simulator Remastered (20 août)
- Persona 4 Golden (20 août)

Attention, le très bon Sea of Stars quittera le service à la fin du mois.
Pat Patrouille Aventure aussi !
publié le 19/08/2025 à 14:20 par Gamekyo
commentaires (12)
gasmok2 publié le 19/08/2025 à 14:30
Question con, si on a la Ultimate Edition de Gears of War, est -ce qu'on aura la mise à jour vers la Reloaded gratuitement ou bien on sera gentiment invité à aller se faire foutre?
ravyxxs publié le 19/08/2025 à 14:33
Dragon Age aura bien été un gros échec au final. Dire qu'un jeu comme Wukong n'est toujours pas sur le Gamepass et se trame DENUVO encore, wow.
shanks publié le 19/08/2025 à 14:33
gasmok2
MAJ gratuite.
T'as ptéte même eu déjà avoir un code d'upload dans tes MP Xbox si c'était en démat.

Sinon tu mettras le disque et t'auras l'upload.
cyr publié le 19/08/2025 à 14:33
Rien pour moi
gasmok2 publié le 19/08/2025 à 14:34
shanks
Merci l'ami, c'est une très bonne nouvelle !!

J'ai le jeu en boite, du coup je vais patiemment attendre la mise à jour
shanks publié le 19/08/2025 à 14:43
gasmok2
Bon alors je viens de regarder...
Pas d'upgrade pour la version boîte.
Uniquement démat.

Désolé.
Le pire c'est que tu pouvais avoir l'upgrade à l'oeil via un code si t'avais lancé le jeu démat via le Game Pass avant l'annonce de Reloaded (même si plus abonné depuis), mais trop tard du coup.

Encore désolé pour la fausse joie
rogeraf publié le 19/08/2025 à 14:45
Le pauvre Game Pass Standard ...
rogeraf publié le 19/08/2025 à 14:47
gasmok2 Il est temps de faire un recours à Microsoft ! jailedroitamongearsreloadedmicrosoft.com
marcelpatulacci publié le 19/08/2025 à 14:47
J'aime le game pass
marcelpatulacci publié le 19/08/2025 à 14:52
J'aime le game pass

shanks moi je crois qu'il l'aura via la maj sinon c'est du foutage de gueule puissance 1000. gasmok2 tiens nous au courant
gasmok2 publié le 19/08/2025 à 14:56
marcelpatulacci shanks

Je l'avais relancé il y a plusieurs mois via le GP pour nous refaire toute la saga avec un pote....
Mais je n'ai plus le GP aujourd'hui.

Je vous tiens au jus
mithrandir publié le 19/08/2025 à 16:11
gasmok2 j'ai eu un code alors que je ne l'ai jamais lancé via le gamepass, je l'ai uniquement fait en boîte à sa sortie et je ne suis même plus abonné au GP depuis plus de 6 mois donc vérifie tes messages, on sait jamais
