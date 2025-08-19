Game Pass : les prochains jeux du service
Juste avant le rush d'actualité de ce soir, Xbox intervient pour lâcher la liste des prochains titres du service Game Pass avec en tête d'affiche Gears of War : Reloaded (premier épisode à également sortir sur PS5, faut le rappeler), avec le soutien de Persona 4 Golden (en attendant le remake) et comme sur le PS Store, le mal-aimé Dragon Age : The Veilguard.
Game Pass PC & Ultimate :
- Blacksmith Master (19 août, Early Access PC)
- Void Breaker (19 août, PC)
- Persona 4 Golden (20 août)
- Herdling (21 août)
- Gears of War Reloaded (26 août)
- Dragon Age : The Veilguard (28 août)
Game Pass Standard :
- Goat Simulator Remastered (20 août)
- Persona 4 Golden (20 août)
Attention, le très bon Sea of Stars quittera le service à la fin du mois.
Pat Patrouille Aventure aussi !
MAJ gratuite.
T'as ptéte même eu déjà avoir un code d'upload dans tes MP Xbox si c'était en démat.
Sinon tu mettras le disque et t'auras l'upload.
Merci l'ami, c'est une très bonne nouvelle !!
J'ai le jeu en boite, du coup je vais patiemment attendre la mise à jour
Bon alors je viens de regarder...
Pas d'upgrade pour la version boîte.
Uniquement démat.
Désolé.
Le pire c'est que tu pouvais avoir l'upgrade à l'oeil via un code si t'avais lancé le jeu démat via le Game Pass avant l'annonce de Reloaded (même si plus abonné depuis), mais trop tard du coup.
Encore désolé pour la fausse joie
shanks moi je crois qu'il l'aura via la maj sinon c'est du foutage de gueule puissance 1000. gasmok2 tiens nous au courant
Je l'avais relancé il y a plusieurs mois via le GP pour nous refaire toute la saga avec un pote....
Mais je n'ai plus le GP aujourd'hui.
Je vous tiens au jus