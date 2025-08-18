Fallout : premiers visuels de la Saison 2
Demain soir, précisément lors de la conférence d'ouverture de la GamesCom, un premier trailer pour la Saison 2 de Fallout (Amazon Prime) sera diffusé mais en attendant, veuillez prendre en apéritif ces premiers visuels qui plutôt que le nouveau cadre (New Vegas) serviront à montrer le retour de têtes connues et le fait qu'il reste des choses à dire niveau flashbacks, notamment du côté de Conrad.
Saison 2 qui sortira en décembre 2025, et on se demande d'ailleurs si Microsoft ne profitera pas un peu mieux de l'affaire en officialisant un remaster de Fallout 3 en rumeur.
publié le 18/08/2025 à 14:46 par Gamekyo
J'espère qu'ils ne merderont pas avec la deuxième.
Même si je pense toujours qu'adapter le scénario du premier jeu aurait été bien meilleur et bien plus intéressant.
L'abri 13, la puce d'eau, les enfants de la cathédrale, la création des Super Mutant, Le Maître, etc...
Aujourd'hui avec des saisons de 6 ou 7 episodes ils te font un truc tous les 2 ou 3 ans....
En ce qui concerne les délais de production et le nombre réduit d’épisode je pense aussi que les plateformes ont un peu moins d’argent à mettre dans une saison que les grosses chaînes de tv américaine à l’époque.
J'ai rien vue de Woke dans la saison 1.
Tu peux tenter le coup.