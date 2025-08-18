Fallout : premiers visuels de la Saison 2 Fallout : premiers visuels de la Saison 2

Demain soir, précisément lors de la conférence d'ouverture de la GamesCom, un premier trailer pour la Saison 2 de Fallout (Amazon Prime) sera diffusé mais en attendant, veuillez prendre en apéritif ces premiers visuels qui plutôt que le nouveau cadre (New Vegas) serviront à montrer le retour de têtes connues et le fait qu'il reste des choses à dire niveau flashbacks, notamment du côté de Conrad.



Saison 2 qui sortira en décembre 2025, et on se demande d'ailleurs si Microsoft ne profitera pas un peu mieux de l'affaire en officialisant un remaster de Fallout 3 en rumeur.