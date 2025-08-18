recherche
News / Blogs
Fallout : premiers visuels de la Saison 2
Demain soir, précisément lors de la conférence d'ouverture de la GamesCom, un premier trailer pour la Saison 2 de Fallout (Amazon Prime) sera diffusé mais en attendant, veuillez prendre en apéritif ces premiers visuels qui plutôt que le nouveau cadre (New Vegas) serviront à montrer le retour de têtes connues et le fait qu'il reste des choses à dire niveau flashbacks, notamment du côté de Conrad.

Saison 2 qui sortira en décembre 2025, et on se demande d'ailleurs si Microsoft ne profitera pas un peu mieux de l'affaire en officialisant un remaster de Fallout 3 en rumeur.
  • Fallout : premiers visuels de la Saison 2
  • Fallout : premiers visuels de la Saison 2
  • Fallout : premiers visuels de la Saison 2
  • Fallout : premiers visuels de la Saison 2
  • Fallout : premiers visuels de la Saison 2
  • Fallout : premiers visuels de la Saison 2
  • Fallout : premiers visuels de la Saison 2
plus de médias
6
Qui a aimé ?
bourbon, lazer, roivas, pimoody, tynokarts, kevinmccallisterrr
publié le 18/08/2025 à 14:46 par Gamekyo
commentaires (14)
lazer publié le 18/08/2025 à 14:49
AAAH mon cher et tendre NEW VEGAS !!!
zekk publié le 18/08/2025 à 14:59
J'ai hâte
cail2 publié le 18/08/2025 à 15:15
Ca aurait valut un remake de Fallout NV pour l'okaz mais je vais pas me plaindre, je trouve le 3 est tellement mieux...
midomashakil publié le 18/08/2025 à 15:36
pourquoi maintenant ou les technologie sont plus avancer mais il faut presque 2 a 3 ans pour sortir une nouvelle saison alors que par exemple lost chaque année il sortait une nouvelle saison
altendorf publié le 18/08/2025 à 15:43
midomashakil Le planning des acteurs principalement. Ce ne sont pas des séries comme Game of Thrones où tu bloques ton agenda pendant plusieurs mois/années.
adamjensen publié le 18/08/2025 à 16:00
La saison 1 était une bonne surprise.
J'espère qu'ils ne merderont pas avec la deuxième.
Même si je pense toujours qu'adapter le scénario du premier jeu aurait été bien meilleur et bien plus intéressant.
L'abri 13, la puce d'eau, les enfants de la cathédrale, la création des Super Mutant, Le Maître, etc...
midomashakil publié le 18/08/2025 à 16:51
altendorf
mibugishiden publié le 18/08/2025 à 17:22
midomashakil a l'epoque c'etait quasi toutes les grosses series qui sortaient une saison par an, 24h Chrono, Lost, Dexter, Heroes etc, et les saisos faisaient plus de 20 episodes.

Aujourd'hui avec des saisons de 6 ou 7 episodes ils te font un truc tous les 2 ou 3 ans....
mibugishiden publié le 18/08/2025 à 17:23
adamjensen pas trop de progressisme forcé ?
pharrell publié le 18/08/2025 à 17:25
J’en peux plus d’attendre j’ai trop aimé la saison 1!!

En ce qui concerne les délais de production et le nombre réduit d’épisode je pense aussi que les plateformes ont un peu moins d’argent à mettre dans une saison que les grosses chaînes de tv américaine à l’époque.
adamjensen publié le 18/08/2025 à 17:25
mibugishiden
J'ai rien vue de Woke dans la saison 1.
Tu peux tenter le coup.
mibugishiden publié le 18/08/2025 à 17:28
adamjensen ok je te fais confiance, j'attends la fin du mois que Terminal List Dark Wolf (trop adoré la 1) sorte et je me prends Prime pour 1 mois.
adamjensen publié le 18/08/2025 à 17:34
mibugishiden
zanpa publié le 18/08/2025 à 17:45
tres bon saison 1, j'attendais rien et je n'ai pas été déçu
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Fallout 4
49
Ils aiment
Nom : Fallout 4
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : N.C
Genre : FPS-RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo