Jurassic Park : Survival donne des nouvelles

Saber Interactive compte visiblement prendre tout son temps pour nous livrer sonmais histoire de rassurer sur le fait que les choses continuaient de progresser dans l'ombre, l'équipe nous livre un premier carnet de développeur où le mot d'ordre sera une parfaite fidélité envers le premier film. Toujours le meilleur d'ailleurs, et ce n'est surtout pas le dernier qui le délogera.L'occasion en tout cas de rappeler les intentions derrière ce projet : proposer un jeu de survie à la première personne (100 % solo) où l'on incarnera la scientifique Maya Joshi dépêché sur Isla Nublar le lendemain même des événements du film. Une île qui sera totalement recréé avec de nombreux décors clés mais également des inédits dont certains annulés au tournage dans l'oeuvre de Steven Spielberg (notamment l'hôtel).Pas encore de date, évidemment.