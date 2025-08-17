recherche
Jurassic Park : Survival donne des nouvelles
Saber Interactive compte visiblement prendre tout son temps pour nous livrer son Jurassic Park : Survival mais histoire de rassurer sur le fait que les choses continuaient de progresser dans l'ombre, l'équipe nous livre un premier carnet de développeur où le mot d'ordre sera une parfaite fidélité envers le premier film. Toujours le meilleur d'ailleurs, et ce n'est surtout pas le dernier qui le délogera.

L'occasion en tout cas de rappeler les intentions derrière ce projet : proposer un jeu de survie à la première personne (100 % solo) où l'on incarnera la scientifique Maya Joshi dépêché sur Isla Nublar le lendemain même des événements du film. Une île qui sera totalement recréé avec de nombreux décors clés mais également des inédits dont certains annulés au tournage dans l'oeuvre de Steven Spielberg (notamment l'hôtel).

Pas encore de date, évidemment.

publié le 17/08/2025 à 10:16 par Gamekyo
commentaires (18)
shanks publié le 17/08/2025 à 10:20
Et j'en profite pour dire que le dernier film est une purge (mais moins que World 3). Quelques scènes sympas, mais aucune vraie tension, scénario d'un JV random, la moitié des dialogues OSEF total et sans intérêt pour le film, et Scarlet Johanson qui tu le sens en a rien à foutre d'être là (contrairement à Mahershala Ali qui est à fond).
judebox publié le 17/08/2025 à 10:39
Oui, très mauvais film ce JW4... Même les dinosaures ne sont pas crédibles. Moins bien faits que dans JP1
ravyxxs publié le 17/08/2025 à 10:44
shanks judebox Qu'est-ce qui se passe de nos jours ? C'est fou de voir des licences ce casser autant la figure et d'avoir littéralement AUCUNE âme.
wickette publié le 17/08/2025 à 10:50
Le film est mieux que la trilogie précédente mais vraiment pas là où Jurassic Parl devrait etre.

On sent que le scenario n’est pas pris au serieux

shanks Ali est un superbe acteur aussi.
tristram publié le 17/08/2025 à 10:56
shanks ce nouveau Rex...j'ai cru qu'il était sorti d'un film Alien
pcsw2 publié le 17/08/2025 à 11:04
Ce jeu me botte énormément, le concept de survie juste après le premier film ,j'ai hate
iglooo publié le 17/08/2025 à 11:07
tristram la même. Manquait plus qu'un logo "Weyland-Yutani" furtif, vu qu'on a déjà des synthétiques humains (cf la scène de "grimpette" et cette chute sans dommage).

Peut-être l'équivalent d'Alien: Isolation pour la licence JP ce jeu avec un peu de chance. En espérant que contrairement au suscité ce ne soit pas le seul Jurassic digne de ce nom par la suite
pimoody publié le 17/08/2025 à 11:08
shanks la derniere trilogie est tellement foireuse que en salle j’ai réussi à m’accrocher au film (jusqu’au dernier tiers totalement charcuté et donc raté). Mais c’est certains que entre les dialogues ternes et "osef" comme tu le dis, les personnages sans fond (qui se souvient de leurs noms?) et le côté mash-up des anciens films…

Puis en plus, tout le foin sur les hybrides ne sert strictement à rien en terme de scènes de cinéma (vu que les meilleurs scènes sont sur l’eau…)

Par contre, je ne pense pas que Scarlet Johanson en a rien à faire (apparement ça fait un moement qu’elle voulait être dans la saga), c’est juste son stereotype de jeu, elle joue toujours pareil avec cet air détaché.
nakata publié le 17/08/2025 à 11:18
Mia Khalifa et Jurassic park.
2 raisons de b.nder
pharrell publié le 17/08/2025 à 11:36
L’idée de base du scénario est vraiment top. Ça doit prendre du temps de recréer totalement, et avec précision, tous les endroits vus dans le film.

Surtout que les fans vont tout décortiquer et ne laisseront rien passer. On devrait en voir la couleur d’ici 2 ans.
yukilin publié le 17/08/2025 à 11:58
Jurassic Park pour moi c'est uniquement le premier film. Le 2 encore ça va car adapté aussi des romans.
Tout le reste c'est de plus en plus mauvais.
sosky publié le 17/08/2025 à 13:24
Il me hype bien celui la, qu’ils prennent leur temps
osiris67 publié le 17/08/2025 à 14:11
C est franchise est devenue une parodie depuis le 2nd jurassic world. Le dernier film est une daube sans nom.
marcelpatulacci publié le 17/08/2025 à 16:36
yukilin pharrell wickette ravyxxs judebox shanks pimoody

A part tristram et iglooo personne ne parle du moment le plus WTF du film ?? Bordel c'est lui le "dino" vedette du film déjà le black raptor c'était le mutant de trop mais alors la putain:
un mix entre un E.T humanoïde, doom 3, les monstres de A Quiet Place...il a RIEN d'un dino.

Globalement naze mais persso je l'ai trouvé mieux que l'autre super naze Fallen Kingdom
pimoody publié le 17/08/2025 à 16:57
marcelpatulacci bah c'est surtout que ça sent trop le cgi et que tout ces mutants n'ajoutent strictement rien comparé à des dinos "classique" (en soit c'est déjà des monstres génétiques réussi les monstres du parcs). L'idée aurait pu être bien mieux utilisé. Ils ne savent pas quoi en faire on dirait, en plus il te le tease dès le début et dans le marketing (c'est même pas un teaser de fin surprise pour le suites).

Le plus aberrant c'est que Jurassic Park 1 qui date des années 90 fait plus vrai et plus palpable que tout ces nouveaux films...
wickette publié le 17/08/2025 à 17:03
marcelpatulacci
Moi c'est le scénario avant tout

La CGI et le design est bizarre je te l'accorde mais si c'était un BON scénario j'aurai vraiment apprécié, c'est là où je ne voulais pas qu'ils se ratent
shanks publié le 17/08/2025 à 17:28
marcelpatulacci pimoody
C'est d'autant plus navrant qu'au final, la meilleure scène du film reste avec le bon vieux T-Rex (rigolo de voir dormir la bestiole d'ailleurs ).
marcelpatulacci publié le 17/08/2025 à 20:16
shanks pimoody shanks ouais surtout quand Rex nous fait un David Copperfield quand la meuf met le bateau a l'eau

Un grand dommage, pourquoi un foutu mutant alors que y'a quoi faire avec les "réelles" dinos comme le Allosaure ou Spino plus grand que Rex.

A propos du mutant, j'ai constaté qu'il avait 4 bras comme Goro mais dont 2 ne servent a rien.
