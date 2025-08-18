Shenmue III a encore un mot à dire Shenmue III a encore un mot à dire

Si vous avez attendu longuement Shenmue III sans vraiment l'apprécier totalement, et il y avait de bonnes raisons à cela, peut-être souhaiteriez-vous lui donner une deuxième chance avec Shenmue III Enhanced tout juste annoncé par ININ Games qui rappelons-le a récupéré les droits d'exploitation du jeu et de possibles suites.



Donc en résumé :



- Prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

- Plusieurs améliorations graphiques et techniques

- Prise en charge DLSS/FSR

- Temps de chargement drastiquement améliorés

- Augmentation du nombre de PNJ

- Choix de la caméra « classique » pour un trop rétro

- Options pour faciliter la progression (récupérer toute son endurance avant un combat, moins d'obstacles financiers, QTE plus larges…)

- Possibilité de sauter les cinématiques et accélérer les dialogues

- Plein d'améliorations dans le HUD et les menus



Ce sera « bientôt » disponible (avec upgrade pour les joueurs PC/PS) et on imagine une bande-annonce cette semaine dans le cadre de la GamesCom.