Shenmue III a encore un mot à dire
Si vous avez attendu longuement Shenmue III sans vraiment l'apprécier totalement, et il y avait de bonnes raisons à cela, peut-être souhaiteriez-vous lui donner une deuxième chance avec Shenmue III Enhanced tout juste annoncé par ININ Games qui rappelons-le a récupéré les droits d'exploitation du jeu et de possibles suites.
Donc en résumé :
- Prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
- Plusieurs améliorations graphiques et techniques
- Prise en charge DLSS/FSR
- Temps de chargement drastiquement améliorés
- Augmentation du nombre de PNJ
- Choix de la caméra « classique » pour un trop rétro
- Options pour faciliter la progression (récupérer toute son endurance avant un combat, moins d'obstacles financiers, QTE plus larges…)
- Possibilité de sauter les cinématiques et accélérer les dialogues
- Plein d'améliorations dans le HUD et les menus
Ce sera « bientôt » disponible (avec upgrade pour les joueurs PC/PS) et on imagine une bande-annonce cette semaine dans le cadre de la GamesCom.
publié le 18/08/2025 à 13:20 par Gamekyo
Je pense que beaucoup auraient été content.
Mais bon, ils allaient pas se faire chier non plus.
Sinon, j'ai fait les 3 épisodes il y a plusieurs années, mais je n'en ai aimer aucun.
Je trouve aussi que c'est une sorte de Point & Click déguiser.
On attend Champ Mou 4 !
Il me semble que l'upgrade sera gratuite, mais j'en suis pas sûr
Mais du coup le combat conte Lan Di sera jouable cette fois ?
Je me demande si c'est pas ça le plus important ?! Sur PC j'avais tous foutu en ultra et dingue comment le jeu était vide! Aussi vide que Night City sur NS2
Pour le reste...bon, mieux vaut tard que jamais mais le 3 a tué la saga. Si il doit y avoir un 4, il a intérêt a conclure l'histoire, chose qui aurait déjà du se faire ici après presque 20 ans d'attente.
Je me referais le 3 du coup avec les mises à jour avec plaisir.
je n'arrive pas a détesté le 3 même si c'est un jeu avec tellement de défauts et de maladresse, j’espère que cette nouvelle version lui redonnera une petite chance.
Je ne l’ai pas encore commencé