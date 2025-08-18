recherche
Shenmue III a encore un mot à dire
Si vous avez attendu longuement Shenmue III sans vraiment l'apprécier totalement, et il y avait de bonnes raisons à cela, peut-être souhaiteriez-vous lui donner une deuxième chance avec Shenmue III Enhanced tout juste annoncé par ININ Games qui rappelons-le a récupéré les droits d'exploitation du jeu et de possibles suites.

Donc en résumé :

- Prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
- Plusieurs améliorations graphiques et techniques
- Prise en charge DLSS/FSR
- Temps de chargement drastiquement améliorés
- Augmentation du nombre de PNJ
- Choix de la caméra « classique » pour un trop rétro
- Options pour faciliter la progression (récupérer toute son endurance avant un combat, moins d'obstacles financiers, QTE plus larges…)
- Possibilité de sauter les cinématiques et accélérer les dialogues
- Plein d'améliorations dans le HUD et les menus

Ce sera « bientôt » disponible (avec upgrade pour les joueurs PC/PS) et on imagine une bande-annonce cette semaine dans le cadre de la GamesCom.
9
Qui a aimé ?
boyd, kevinmccallisterrr, fuji, famimax, legato, gareauxloups, tynokarts, dooku, ouken
publié le 18/08/2025 à 13:20 par Gamekyo
commentaires (25)
altendorf publié le 18/08/2025 à 13:25
Non merci.
rogeraf publié le 18/08/2025 à 13:27
Foncez !! Pour 1.99 euros TTC
adamjensen publié le 18/08/2025 à 13:29
Ca aurait été bien pour les fans, de faire aussi en sorte de pouvoir importer les trucs du Remaster de Shenmue 1 et 2 dedans puisqu'ils y étaient. Comme à l'époque entre le 1 et 2, mais cette fois dans le 3.
Je pense que beaucoup auraient été content.
Mais bon, ils allaient pas se faire chier non plus.
Sinon, j'ai fait les 3 épisodes il y a plusieurs années, mais je n'en ai aimer aucun.
Je trouve aussi que c'est une sorte de Point & Click déguiser.
negan publié le 18/08/2025 à 13:30
Je tenterais l'expérience dans le XGP ou a 5€ pour nourrir le clodo de Yu Suzuki
icebergbrulant publié le 18/08/2025 à 13:32
Rien à battre !
On attend Champ Mou 4 !
fuji publié le 18/08/2025 à 13:37
Cool , peut etre que je le finirais cette fois ci.
elicetheworld publié le 18/08/2025 à 13:38
Si ils pensent a refaire et modernisé le système de combat...
leonsilverburg publié le 18/08/2025 à 13:39
ça signifie qu'on pourrait avoir des annonces sur la suite de la licence l'année pro....Cette version du 3 pour remettre de l'eau dans le moulin
darksector publié le 18/08/2025 à 13:40
ça tombe bien je voulais me le refaire !
kikoo31 publié le 18/08/2025 à 13:53
faites un 4 meme si tout pourri mettez juste un point final à cette histoire Akira VS Taopaipai ...
mattewlogan publié le 18/08/2025 à 13:55
Osef
vyse publié le 18/08/2025 à 14:31
Pu rien a foutre..que la licence reste là où elle doit rester : dans l'histoire
battossai publié le 18/08/2025 à 14:33
Pris Day One pour soutenir le jeu et toujours dans un tiroir.. ce sera peut être enfin l'occasion de le lancer
bourbon publié le 18/08/2025 à 14:46
Upgrade payante pour ceux qui possèdent déjà le jeu ?
gasmok2 publié le 18/08/2025 à 14:50
bourbon
Il me semble que l'upgrade sera gratuite, mais j'en suis pas sûr
ippoyabukiki publié le 18/08/2025 à 15:33
adamjensen et le fan doit aussi comprendre une réalité : 2 éditeurs différents. 2 ayant droits différents. Ce que tu demandes = impossible
zampano publié le 18/08/2025 à 15:37
Trop bien! Mais j’aurais aimé le 1 et le 2 sur switch.
Mais du coup le combat conte Lan Di sera jouable cette fois ?
nicoliafox publié le 18/08/2025 à 15:48
Top une version Xbox
marcelpatulacci publié le 18/08/2025 à 16:04
"Augmentation du nombre de PNJ"

Je me demande si c'est pas ça le plus important ?! Sur PC j'avais tous foutu en ultra et dingue comment le jeu était vide! Aussi vide que Night City sur NS2

Pour le reste...bon, mieux vaut tard que jamais mais le 3 a tué la saga. Si il doit y avoir un 4, il a intérêt a conclure l'histoire, chose qui aurait déjà du se faire ici après presque 20 ans d'attente.
gasmok2 publié le 18/08/2025 à 16:44
Rien que le fait de reparler de Shenmue, ça me rend heureux...
Je me referais le 3 du coup avec les mises à jour avec plaisir.
metroidvania publié le 18/08/2025 à 16:54
J ai arrêté a cause de cette put1 d'endurance qui sert a rien
ryohazukl publié le 18/08/2025 à 18:36
shenmue 1 est ma première grosse claque vidéoludique, découvrir ça en 2000 quand tu as 13 ans c'etait quelque chose
je n'arrive pas a détesté le 3 même si c'est un jeu avec tellement de défauts et de maladresse, j’espère que cette nouvelle version lui redonnera une petite chance.
nicoliafox publié le 18/08/2025 à 18:44
Aprés y a pas encore d'images mais rien que la jaquette ca sent pas forcément le game changer (c'est le même visuel que le 3 avec juste "enhanced" en plus
tynokarts publié le 18/08/2025 à 19:54
Ils ont retapé le jeu, si ça peut le faire revenir sur le devant de la scène.
Je ne l’ai pas encore commencé
bourbon publié le 18/08/2025 à 20:29
gasmok2 Je m'étais acheté la compilation et le 3 dans mon magasin, la licence est dans mon backlog depuis, mais j'ai prévu de la commencer prochainement. Si c'est gratuit, c'est cool
