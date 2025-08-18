recherche
La franchise chinoise Gujian compte prendre son envol avec changement de nom et sortie consoles
Inconnu au bataillon pour une grande majorité des joueurs, la franchise chinoise Gujian accueillera un quatrième épisode qui compte apparemment toucher davantage l'occident en supprimant sa numérotation mais aussi son titre d'origine pour devenir Swords of Legends, plus parlant mais pas non plus très original.

Pour info, si les trois épisodes sont disponibles sur Steam, seul le troisième a bénéficié d'une localisation US d'ailleurs au moment d'une transition vers l'action-RPG que l'on retrouvera dans notre intéressé du jour, désormais sous Unreal Engine 5. L'équipe indique que malgré le changement de nom, il s'agit bien d'une suite dans le même genre (toujours linéaire, et pas à tendance Soulsborne) et toujours en modèle Premium (pas un F2P donc).

Pas de date en revanche, mais une sortie qui aura cette fois également lieu sur consoles, bien au pluriel.

publié le 18/08/2025 à 06:47 par Gamekyo
commentaires (10)
mattewlogan publié le 18/08/2025 à 07:07
C’est plutôt joli, ça donne quoi les trois premiers?
kalas28 publié le 18/08/2025 à 07:10
ça a de la gueule à voir plus tard quand le projet aura avancé mais cette DA fais du bien après 20ans de japoniaisierie stagnante et copié collé

maintenant on ne serait pas contre un arpg au style graphique à la wuwa ou genshin et qui ne soit pas un gacha.
shido publié le 18/08/2025 à 07:25
L'autre clown qui te sort 20 ans de japonaiserie copier collé tout en citant wuwa et genshin qui reprenne ce même style de japonaiserie qu'il critique tant. bordel
kalas28 publié le 18/08/2025 à 07:40
shido faut savoir aussi pauvre débile: les chinois vous font des jeux chinois ça ne va pas, on demandes du cell shading ça ne va pas donc il faut savoir ce que voyus voulez bande de guignoles

perso je ne citerais pas genshin le jeu est daté et se fais violé par wuwa mais vous êtes tellement limités que c'est le seul jeu que vous connaissez et qui fasse très japoniais
shanks publié le 18/08/2025 à 07:48
mattewlogan
Les 2 premiers sont de purs RPG mais jamais traduit (uniquement en chinois même sur Steam).

Le troisième part vers l'A-RPG, est dispo en anglais sur Steam et a eu de très sympathiques retours.
mattewlogan publié le 18/08/2025 à 08:20
Ok merci pour l’info shanks
ouken publié le 18/08/2025 à 08:41
A voir comme j'ai dis le 3 été ennuyant et mal rythmé donc a voir j'ai même pas eu le courage de le finir , mes comme j'adore les DA comme ça je vais me laisser aller a le faire
shido publié le 18/08/2025 à 09:36
kalas28 je te remet juste ta contradiction en pleine gueule, trou de balle
churos45 publié le 18/08/2025 à 11:19
En tout cas le trailer est stylé
ravyxxs publié le 18/08/2025 à 12:23
shido kalas28 1 semaine chacun.
Fiche descriptif
Swords of Legends
0
Ils aiment
Nom : Swords of Legends
Support : PC
Editeur : Wangyan Shengtan
Développeur : Aurogon Shanghai
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
