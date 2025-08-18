La franchise chinoise Gujian compte prendre son envol avec changement de nom et sortie consoles

Inconnu au bataillon pour une grande majorité des joueurs, la franchise chinoiseaccueillera un quatrième épisode qui compte apparemment toucher davantage l'occident en supprimant sa numérotation mais aussi son titre d'origine pour devenir, plus parlant mais pas non plus très original.Pour info, si les trois épisodes sont disponibles sur Steam, seul le troisième a bénéficié d'une localisation US d'ailleurs au moment d'une transition vers l'action-RPG que l'on retrouvera dans notre intéressé du jour, désormais sous Unreal Engine 5. L'équipe indique que malgré le changement de nom, il s'agit bien d'une suite dans le même genre (toujours linéaire, et pas à tendance Soulsborne) et toujours en modèle Premium (pas un F2P donc).Pas de date en revanche, mais une sortie qui aura cette fois également lieu sur consoles, bien au pluriel.