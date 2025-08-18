La franchise chinoise Gujian compte prendre son envol avec changement de nom et sortie consoles
Inconnu au bataillon pour une grande majorité des joueurs, la franchise chinoise Gujian accueillera un quatrième épisode qui compte apparemment toucher davantage l'occident en supprimant sa numérotation mais aussi son titre d'origine pour devenir Swords of Legends, plus parlant mais pas non plus très original.
Pour info, si les trois épisodes sont disponibles sur Steam, seul le troisième a bénéficié d'une localisation US d'ailleurs au moment d'une transition vers l'action-RPG que l'on retrouvera dans notre intéressé du jour, désormais sous Unreal Engine 5. L'équipe indique que malgré le changement de nom, il s'agit bien d'une suite dans le même genre (toujours linéaire, et pas à tendance Soulsborne) et toujours en modèle Premium (pas un F2P donc).
Pas de date en revanche, mais une sortie qui aura cette fois également lieu sur consoles, bien au pluriel.
maintenant on ne serait pas contre un arpg au style graphique à la wuwa ou genshin et qui ne soit pas un gacha.
perso je ne citerais pas genshin le jeu est daté et se fais violé par wuwa mais vous êtes tellement limités que c'est le seul jeu que vous connaissez et qui fasse très japoniais
Les 2 premiers sont de purs RPG mais jamais traduit (uniquement en chinois même sur Steam).
Le troisième part vers l'A-RPG, est dispo en anglais sur Steam et a eu de très sympathiques retours.