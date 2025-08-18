Lost Soul Aside se déchaîne en vidéo

Aux mauvaises langues qui disaient que Sony ne communiquait pas assez sur Lost Soul Aside à quelques jours de la sortie (on vous VOIT), l'éditeur nous balance justement une nouvelle bande-annonce pour présenter quelques-unes des capacités de Arena (c'est le nom du mec), soit limite le plus important dans ce type de jeu qui n'aura aucun rapport avec un Soulsborne contrairement à bien des jeux asiatiques. Du pur action quoi.
Le lancement tombera la semaine prochaine, le 29 août, sur PC et PlayStation 5.
du coup c'est du pur DMC like ?
histoire que je sache à quoi m'attendre.
Pourtant à la base j’étais client. Ça propose un gameplay proche des Devil May Cry,dont je suis fan. Mais dans les DMC on voit ce que l'on fait au moins,là ce Lost Soul Aside,on voit que dalle.
J'espère me tromper mais j'attendrais les premiers test et là,peut-être, je le prendrais à petit prix.
Bref pas day One pour moi.
ça commence à devenir fatigant tout ça. si au moins yavait une option pour désactiver TOUS LES EFFETS de particules ça serait bien.
J'aime bien les jeux d'action type DMC, mais je préfère quelque chose de plus lisible et technique que trop bourrin.
Il sera peut être bon, mais pour moi un bon jeu d'action ce n'est pas le jeu qui cherche forcément à faire un feu d'artifice d'effets spéciaux et de pirouettes pour se donner un air plus impressionnant et dynamique.
perso j'ai hâte et j'espère que ce sera au moins un bon jeu
Faut pas que ce soit juste un bashing de mob puis basta.
Dmc avait reussi à l'epoque de rendre un peu interessant avec Virgil...ect
Je demande pas que le scenario soit digne de MGS ou autre mais faut pas que ce soit inexistant quoi, meme dans un pure BTA.