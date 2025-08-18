recherche
Lost Soul Aside se déchaîne en vidéo
Aux mauvaises langues qui disaient que Sony ne communiquait pas assez sur Lost Soul Aside à quelques jours de la sortie (on vous VOIT), l'éditeur nous balance justement une nouvelle bande-annonce pour présenter quelques-unes des capacités de Arena (c'est le nom du mec), soit limite le plus important dans ce type de jeu qui n'aura aucun rapport avec un Soulsborne contrairement à bien des jeux asiatiques. Du pur action quoi.

Le lancement tombera la semaine prochaine, le 29 août, sur PC et PlayStation 5.

publié le 18/08/2025 à 15:16 par Gamekyo
commentaires (17)
mattewlogan publié le 18/08/2025 à 16:02
Il a l’air bien nerveux ça va être un bon défouloir
malroth publié le 18/08/2025 à 16:03
à l'poque ça parlait pas d'un peu d'exploration en dehors des combats ? ça été abandonné cet aspect ?

du coup c'est du pur DMC like ?

histoire que je sache à quoi m'attendre.
bogsnake publié le 18/08/2025 à 16:05
Décidément,plus ça va moins j'accroche. pour moi c'est comme les derniers Tekken,j'ai lâcher l'affaire,y'a trop d'effets de particulier par tout,et d'autres effets en tout genre. On voit plus rien c'est trop le bordel.
Pourtant à la base j’étais client. Ça propose un gameplay proche des Devil May Cry,dont je suis fan. Mais dans les DMC on voit ce que l'on fait au moins,là ce Lost Soul Aside,on voit que dalle.
J'espère me tromper mais j'attendrais les premiers test et là,peut-être, je le prendrais à petit prix.
Bref pas day One pour moi.
malroth publié le 18/08/2025 à 16:29
bogsnake ce problème de lisibilité des combats commencent à toucher beaucoup de jeux, même des jeux A-RPG monde ouvert comme (Crimson Desert).

ça commence à devenir fatigant tout ça. si au moins yavait une option pour désactiver TOUS LES EFFETS de particules ça serait bien.
guiguif publié le 18/08/2025 à 17:01
bogsnake malroth ah la vieillesse
yukilin publié le 18/08/2025 à 17:04
Beaucoup trop bordélique. Pas du tout ce que j'aime.
J'aime bien les jeux d'action type DMC, mais je préfère quelque chose de plus lisible et technique que trop bourrin.
akinen publié le 18/08/2025 à 17:17
malroth même chose sur ZZZ. Trop d’effets. Ils s’amusent avec le matos récent mais au détriment de la lisibilité.
bogsnake publié le 18/08/2025 à 17:20
yukilin ah bah voilà je ne suis pas le seul de cette avis
zanpa publié le 18/08/2025 à 17:48
je suis pas fan de la DA à 20 balles en solde, peut être
pcsw2 publié le 18/08/2025 à 17:53
Pas convaincu pour l'instant peut être en promo .
yukilin publié le 18/08/2025 à 19:01
bogsnake : Le jeu est clairement bordélique.
Il sera peut être bon, mais pour moi un bon jeu d'action ce n'est pas le jeu qui cherche forcément à faire un feu d'artifice d'effets spéciaux et de pirouettes pour se donner un air plus impressionnant et dynamique.
kalas28 publié le 18/08/2025 à 19:43
il n'y a rien de bordélique je suis sur quand ce sera manette en main comme 100% des bta.

perso j'ai hâte et j'espère que ce sera au moins un bon jeu
tynokarts publié le 18/08/2025 à 19:58
Je vais demander le test et l’avis à Dante pour son œil d’expert mi-démon mi-humain
malroth publié le 18/08/2025 à 20:18
J'espere au moins qu'ils ont travailler le scenario et aussi des boss charismatiques.

Faut pas que ce soit juste un bashing de mob puis basta.

Dmc avait reussi à l'epoque de rendre un peu interessant avec Virgil...ect

Je demande pas que le scenario soit digne de MGS ou autre mais faut pas que ce soit inexistant quoi, meme dans un pure BTA.
soulfull publié le 18/08/2025 à 20:19
Beaucoup d'effets mais pas assez de sang à mon goût. Trop propre. J'espère quand même qu'il sera bon.le genre n'est pas assez representé.
ouken publié le 18/08/2025 à 22:40
Il a l'air tellement générique ... Arène land , vide, mon dieux moi ça m'a tuer comme ça refroidie...
guiguif publié le 19/08/2025 à 00:14
ouken sur quasi chaque article du jeu depuis 3 piges pour dire qu'il est refroidi
