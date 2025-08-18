Lost Soul Aside se déchaîne en vidéo

Aux mauvaises langues qui disaient que Sony ne communiquait pas assez surà quelques jours de la sortie (on vous VOIT), l'éditeur nous balance justement une nouvelle bande-annonce pour présenter quelques-unes des capacités de Arena (c'est le nom du mec), soit limite le plus important dans ce type de jeu qui n'aura aucun rapport avec un Soulsborne contrairement à bien des jeux asiatiques. Du pur action quoi.Le lancement tombera la semaine prochaine, le 29 août, sur PC et PlayStation 5.