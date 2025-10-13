recherche
Avatar se lance aussi dans la baston 2D
Après le coup de Hunter x Hunter, c'est maintenant la franchise Avatar (pas les grands trucs bleus) qui va tenter la voie du « petit jeu de baston 2D tout de même assez joli » avec Avatar Legends : The Fighting Game, attendu pour l'été 2026 sur tous les supports ou presque. Précisément PC, PS5, PS4, XBS et Switch 2.

Un premier teaser est disponible pour cette adaptation proposant 12 personnages jouables à sa sortie (d'autres ensuite avec des Pass, on est prévenu), du total cross-play, rollback netcode et même un vrai mode solo disposant d'un scénario inédit. A suivre.

publié le 13/10/2025 à 03:06 par Gamekyo
commentaires (3)
kidicarus publié le 13/10/2025 à 04:23
J'ai lu que c'était fait à la main.
newtechnix publié le 13/10/2025 à 07:21
kidicarus ouais ou avec une IA franchement on peut hésiter

Jamais compris la hip (surtout américaine) pour ce truc Avatar.
yanssou publié le 13/10/2025 à 08:08
Mouais, un action aventure aurait mieux coller.

newtechnix le série est génial tout simplement.
Fiche descriptif
Avatar Legends : The Fighting Game
Nom : Avatar Legends : The Fighting Game
Support : PC
Editeur : Gameplay Group
Développeur : N.C
Genre : combat
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
