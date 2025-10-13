Avatar se lance aussi dans la baston 2D

Après le coup de Hunter x Hunter, c'est maintenant la franchise Avatar (pas les grands trucs bleus) qui va tenter la voie du « petit jeu de baston 2D tout de même assez joli » avec Avatar Legends : The Fighting Game, attendu pour l'été 2026 sur tous les supports ou presque. Précisément PC, PS5, PS4, XBS et Switch 2.
Un premier teaser est disponible pour cette adaptation proposant 12 personnages jouables à sa sortie (d'autres ensuite avec des Pass, on est prévenu), du total cross-play, rollback netcode et même un vrai mode solo disposant d'un scénario inédit. A suivre.
Jamais compris la hip (surtout américaine) pour ce truc Avatar.
newtechnix le série est génial tout simplement.