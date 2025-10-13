Avatar se lance aussi dans la baston 2D

Après le coup de, c'est maintenant la franchise(pas les grands trucs bleus) qui va tenter la voie du « petit jeu de baston 2D tout de même assez joli » avec, attendu pour l'été 2026 sur tous les supports ou presque. Précisément PC, PS5, PS4, XBS et Switch 2.Un premier teaser est disponible pour cette adaptation proposant 12 personnages jouables à sa sortie (d'autres ensuite avec des Pass, on est prévenu), du total cross-play, rollback netcode et même un vrai mode solo disposant d'un scénario inédit. A suivre.