House of the Dead 2 Remake daté sur PS & Xbox

Déjà disponible depuis le 7 août sur PC et Switch (1),ira naturellement faire un tour chez les deux générations de PlayStation et Xbox, et ce dès le 24 octobre, toujours au prix de 24,99€.Rien de plus à ajouter, si ce n'est rappeler que cette légère refonte graphique embarquera tout le contenu de l'orignal, accompagné d'une OST remasterisée et d'un Boss Rush.