House of the Dead 2 Remake daté sur PS & Xbox

Déjà disponible depuis le 7 août sur PC et Switch (1), The House of the Dead 2 Remake ira naturellement faire un tour chez les deux générations de PlayStation et Xbox, et ce dès le 24 octobre, toujours au prix de 24,99€.
Rien de plus à ajouter, si ce n'est rappeler que cette légère refonte graphique embarquera tout le contenu de l'orignal, accompagné d'une OST remasterisée et d'un Boss Rush.
et bah meme a ce prix, sans gun ça n,'a aucun intérêt
Et franchement ils sont bien cool comme ca, mais la vache difficile
Ce type de jeu est idéal pour la VR, et ça ne devrait pas être super compliqué à faire
Sinon effectivement, ils devraient absolument le faire en VR, c'est totalement ridicule sans flingue, ni VR
Je comprends même pas pourquoi c'est pas déjà le cas.