House of the Dead 2 Remake daté sur PS & Xbox
Déjà disponible depuis le 7 août sur PC et Switch (1), The House of the Dead 2 Remake ira naturellement faire un tour chez les deux générations de PlayStation et Xbox, et ce dès le 24 octobre, toujours au prix de 24,99€.

Rien de plus à ajouter, si ce n'est rappeler que cette légère refonte graphique embarquera tout le contenu de l'orignal, accompagné d'une OST remasterisée et d'un Boss Rush.

publié le 13/10/2025 à 15:23 par Gamekyo
commentaires (6)
ryohazukl publié le 13/10/2025 à 15:44
j'ai acheté le 1 sur ps5 ( il est en promo a 2.50 euros en ce moment )
et bah meme a ce prix, sans gun ça n,'a aucun intérêt
gamerdome publié le 13/10/2025 à 17:25
Pourquoi il ne le font pas sur PSVR2, avec un grand écran simulé ?
narcissedoyo publié le 13/10/2025 à 21:02
Personnellement j’ai encore les 2 sur Saturn avec 2 Guns
Et franchement ils sont bien cool comme ca, mais la vache difficile
narcissedoyo publié le 13/10/2025 à 21:04
gamerdome

Ce type de jeu est idéal pour la VR, et ça ne devrait pas être super compliqué à faire
fdestroyer publié le 13/10/2025 à 21:20
narcissedoyo Dreamcast le 2

Sinon effectivement, ils devraient absolument le faire en VR, c'est totalement ridicule sans flingue, ni VR
gamerdome publié le 14/10/2025 à 06:45
Ils pourraient carrément faire des compiles rétro avec tous les House of the Dead, tous les Time Crisis, il y a une grande quantité de jeux d'arcade de ce type,... il y a de quoi faire.

Je comprends même pas pourquoi c'est pas déjà le cas.
Fiche descriptif
The House of the Dead 2 Remake
Nom : The House of the Dead 2 Remake
Support : PC
Editeur : Forever Entertainment
Développeur : MegaPixel Studio
Genre : shoot'em up
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
