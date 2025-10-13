Dragon Ball FighterZ n'est pas mort, et accueillera un nouveau perso au printemps 2026

On le pensait enterré hormis par sa présence dans les tournois dédiés, mais c'est justement lors du week-end de l'EVO France que Arc System Works a surpris tout le monde en annonçant l'arrivée au printemps 2026 d'un personnage supplémentaire au casting de, à savoir le Goku SSJ4 de Dragon Ball Daima. Faut bien continuer de faire la pub de cet anime très mauvais (oui).Le titre accueillera également un nouveau patch d'ajustements le 12 octobre, avec un impact sur l'intégralité des combattants.