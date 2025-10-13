recherche
Dragon Ball FighterZ n'est pas mort, et accueillera un nouveau perso au printemps 2026
On le pensait enterré hormis par sa présence dans les tournois dédiés, mais c'est justement lors du week-end de l'EVO France que Arc System Works a surpris tout le monde en annonçant l'arrivée au printemps 2026 d'un personnage supplémentaire au casting de Dragon Ball FighterZ, à savoir le Goku SSJ4 de Dragon Ball Daima. Faut bien continuer de faire la pub de cet anime très mauvais (oui).

Le titre accueillera également un nouveau patch d'ajustements le 12 octobre, avec un impact sur l'intégralité des combattants.

kidicarus publié le 13/10/2025 à 04:22
Une petite mise à jour gratuit pour la switch 2 et je le transfère de la 1 à la 2.
soulfull publié le 13/10/2025 à 06:37
Fighter z,un excellent jeu dbz moins lourd/chiant qu'un sparking zero.

Le Ssj4 de daima est quand bien degueulasse comparé à celui de Gt.
stardustx publié le 13/10/2025 à 09:21
Ils font tellement de forcing avec goku ssj4 daima qu'ils vont finir par le foutre dans super butoden
marcelpatulacci publié le 13/10/2025 à 12:12
soulfull ah tu fais allusion au cheveux rose/violet qui remplace les cheveux noir ? Boh c'est rien, c'est juste gay-friendly

Faut vivre avec son temps hein!
thelastone publié le 13/10/2025 à 12:32
Ce jeu de malade , les des best games ever je veux rien savoir
soulfull publié le 13/10/2025 à 13:23
marcelpatulacci ajoute les yeux jaunes, le regard noir intense.
raioh publié le 13/10/2025 à 13:45
Ça dégoute tellement que ce soit pas le vrai Goku 4 et toujours pas un seul nouveau décor, c'est une folie, je peux plus voir les décors de ce jeu (jamais arrivé sur aucun jeu de combat )
5120x2880 publié le 13/10/2025 à 15:57
marcelpatulacci soulfull Les avant-bras de Donkey Kong, la fourrure qui remonte comme si il portait un tshirt de baseball et le jogging élastique.
redeemer publié le 13/10/2025 à 18:39
soulfull
C'est clair, ils ont quand même réussi à chier sur la seule bonne idée de DB GT...
