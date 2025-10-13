recherche
REANIMAL : une démo disponible (que sur Steam)
Par un certain sens du timing plus proche de l'opportunisme que de la coïncidence, c'est au moment où Little Nightmares III fait ses débuts sur le marché (depuis le 10 octobre) que les papas de la franchise aujourd'hui chez THQ Nordic délivre une démo jouable de REANIMAL, leur nouvelle franchise horrifique qui sera d'ailleurs également jouable en coopération/

Pas de démo pour les consoleux, pour l'instant, mais tout le monde accueillera le jeu complet au premier trimestre 2026 (PC, PS5, XBS et Switch 2).

6
Qui a aimé ?
adamjensen, kevinmccallisterrr, junaldinho, gareauxloups, tripy73, oracle972
publié le 13/10/2025 à 15:37 par Gamekyo
commentaires (13)
adamjensen publié le 13/10/2025 à 15:42
Pas mal, on dirais un mélange de Little Nighmare et Inside.
A surveiller.
aozora78 publié le 13/10/2025 à 15:56
Je suis ultra hype.
barbenoire publié le 13/10/2025 à 16:11
Mais ce sont ceux qui ont créé Little Nightmares qui ont créé ce jeu, c'est pour ca qu'il est bien. (Tarsier studio)
LN3 est fait par d'autres personnes/studios c'est pour ca qu'il est aussi nul.
Reanimal est la véritable suite spirituelle de LN.
akinen publié le 13/10/2025 à 16:23
Trop sombre et gore pour moi. Je viens à peine de me lancer dans le 2 que j'fais en famille carrément.

J'suis triste qu'ils ne gardent pas le style grotesque macabre hérité de Coraline et qu'ils partent dans une esthétique commune et vu sur un paquet de jeux d'horreur actuels où la course au gore prédomine.

J'imagine bien que j'dois être le seul et que bcp sont heureux que le jeu soit plus sanglant et plus gore
mattewlogan publié le 13/10/2025 à 16:35
Ça a l’air très sympa
colt publié le 13/10/2025 à 16:56
Une tuerie !
grievous32 publié le 13/10/2025 à 18:05
Barbenoire Little Nightmares III n'est pas nul, il est moins bon. Et pour info, Little Nightmares II était déjà fait en collaboration avec Supermassive Games (qui ont fait le III en solo) par Tarsier Studios qui s'étaient, eux, occupés du premier en solo.
marcelpatulacci publié le 13/10/2025 à 18:37
Certaines démos c'est comme le 1er sachet d'héroïne gratuit...Hors de question que j'y touche!

Je vais attendre ce futur GOTY version complète.
jenicris publié le 13/10/2025 à 18:44
Je vais tester cela
shanks publié le 13/10/2025 à 18:59
akinen
Homme de culture à citer Coraline, GG
oracle972 publié le 13/10/2025 à 20:50
J'ai récupéré deux masques, mais j'ai l'impression qu'il y en a un troisième, reste un slot disponible, mais pas sûr.
Sinon, j'ai allumé une statue à un moment donné, mais je pense que ça prendra tout son sens dans le jeu final.

Day one pour moi.
akinen publié le 13/10/2025 à 21:22
shanks le film ressort chaque année à raison. Une pur chef d’œuvre de conte macabre infantile et la direction artistique que devrait suivre un jeu de type Little nightmare
vyse publié le 14/10/2025 à 07:06
marcelpatulacci de ouf !! Hors de question que je touche a ça sinon c'est la frustration assuré
Fiche descriptif
REANIMAL
1
Ils aiment
Nom : REANIMAL
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Tarsier Studios
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
