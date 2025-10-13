REANIMAL : une démo disponible (que sur Steam)

Par un certain sens du timing plus proche de l'opportunisme que de la coïncidence, c'est au moment où Little Nightmares III fait ses débuts sur le marché (depuis le 10 octobre) que les papas de la franchise aujourd'hui chez THQ Nordic délivre une démo jouable de REANIMAL, leur nouvelle franchise horrifique qui sera d'ailleurs également jouable en coopération/
Pas de démo pour les consoleux, pour l'instant, mais tout le monde accueillera le jeu complet au premier trimestre 2026 (PC, PS5, XBS et Switch 2).
A surveiller.
LN3 est fait par d'autres personnes/studios c'est pour ca qu'il est aussi nul.
Reanimal est la véritable suite spirituelle de LN.
J'suis triste qu'ils ne gardent pas le style grotesque macabre hérité de Coraline et qu'ils partent dans une esthétique commune et vu sur un paquet de jeux d'horreur actuels où la course au gore prédomine.
J'imagine bien que j'dois être le seul et que bcp sont heureux que le jeu soit plus sanglant et plus gore
Je vais attendre ce futur GOTY version complète.
Homme de culture à citer Coraline, GG
Sinon, j'ai allumé une statue à un moment donné, mais je pense que ça prendra tout son sens dans le jeu final.
Day one pour moi.