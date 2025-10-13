REANIMAL : une démo disponible (que sur Steam)

Par un certain sens du timing plus proche de l'opportunisme que de la coïncidence, c'est au moment oùfait ses débuts sur le marché (depuis le 10 octobre) que les papas de la franchise aujourd'hui chez THQ Nordic délivre une démo jouable de, leur nouvelle franchise horrifique qui sera d'ailleurs également jouable en coopération/Pas de démo pour les consoleux, pour l'instant, mais tout le monde accueillera le jeu complet au premier trimestre 2026 (PC, PS5, XBS et Switch 2).