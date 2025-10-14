Death by Scrolling : le rogue de Ron Gilbert daté sur PC et confirmé sur consoles

Après un développement lancé en 2019 puis mis en pause au profit de(et le temps aussi de trouver des idées de concept bien carrés), le rogue-likede Ron Gilbert est enfin prêt à sortir, et ce sera plus exactement le 28 octobre sur PC via Steam (pas encore de prix annoncé). Notons que le communiqué en profite pour confirmer des versions consoles (PlayStation, Xbox, Switch, sans préciser quelles générations), pour « plus tard ».Un titre signé par Ron Gilbert (qui apportera ce qu'il faut de narration et persos loufoques), avec une 2D classique mais un système bien à lui : vous devez échapper à la mort et devrez pour se faire traverser le purgatoire en collectant 10.000 pièces pour soudoyer le passeur vers l'autre monde (le notre). Bien évidemment, c'est un rogue donc les échecs vous s'enchaîner, en devenant à chaque fois de plus en plus fort, et les plus gros ennemis du jeu seront la Mort elle-même (qu'il faudra esquiver ou contrer, mais jamais la tuer) ainsi que le défilement vertical qui ne s'arrête jamais.