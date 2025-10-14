Square Enix dévoile donc le nouvel épisode de la franchise Dissidia Final Fantasy
On pensait de base la licence morte et enterrée depuis l'échec de l'épisode PS4, mais c'est donc en 2026 que la franchise « baston » de Final Fantasy reviendra avec Dissidia Duellum Final Fantasy, exclusivement sur mobile bien que les habitudes de Square Enix pousseront les intéressés à miser sur une éventuelle version Steam.
On vous épargnera les détails de l'inscription bêta vu que réservée aux USA, mais juste vous lâcher cette première bande-annonce décrivant un léger changement du système pour passer au PVPVE, donc toujours du 3V3, mais avec cette fois la présence d'ennemis IA dont des boss.
ça sent le réchauffé alors qu'aucun des deux n'est sortit...
Les deux épisodes PSP étaient vraiment cool mais on va s'arrêter là car celui de la PS4 c'etait une merde sans nom et là un gasha donc non merci!
Je comprends SE avec leur politique de gasha à la con qui tiennent pas plus deux ans en moyenne, c'est un gachis de temps et d'argent.
Faites des vrais jeux PC ou console pas ces trucs inintéressants...
Anguleux, terne, brouillon, sommaire, .... voici tous les adjectifs qui me viennent en tete et pourtant pourtant les artworks sont plutot beaux et la cinématique sympa mais si la partie jeu en elle meme ne convaint pas, bah hélas il y a pas grand chose à sauver....et passé l'effervescence de la nouveauté que le soft pourra susciter chez les Japs et certains gamers d'autres contrées, le soufflé finira fatalement par retomber comme cela l'a été pour pas mal de prods mobiles de l'éditeur.
Qu'ils proposent un Dissidia avec le gameplay des 1ers avec une belle patine graphique grace aux moyens modernes et un renouvellement de persos suffisamment charismatiques pour attirer le chaland bordel....ou au pire une compil HD ou remaster des 2 1ers opus ( il n' y a jamais eu de Dissidia PS4 OK? )
Bref ce sera sans moi.
J'ai de plus en plus peur pour DQXII
t'inquiète pas, je suis rodé
shirou
Tant qu'il reste encore Yûji Horii pour veiller au grain... ...enfin, en espérant qu'il ait vraiment la main sur sa série,
mais pour l'instant ce qu'il a fait avec le remake des 3 premiers et le 7, je trouve ça très bien, et respectueux des fans surtout.
Au moins les jeux tel que Unicorn Overlord, refantazio ou Yakuza ont des directions artistiques assumés qui sont assumées. C’est pas le club med avec des touristes étrangers et des restau italiens pour un camp de pèlerinage indien.
Pas encore cette fois que j'aurais mon FF Musou.
Je pensais plutôt à la musique quand ils remporte une victoire dans Final Fantasy, mais avec des flop haha
L'épisode on peut dire, car Duodecim est un 1.5 du premier : une fois 012 terminé, tu débloques TOUT le contenu du premier
brook1 même chose. Aucun argument et t’es personne. Bonne soirée
Après il doit avoir des acheteurs pour que SE continue.
Après je parle pour moi