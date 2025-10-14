recherche
Square Enix dévoile donc le nouvel épisode de la franchise Dissidia Final Fantasy
On pensait de base la licence morte et enterrée depuis l'échec de l'épisode PS4, mais c'est donc en 2026 que la franchise « baston » de Final Fantasy reviendra avec Dissidia Duellum Final Fantasy, exclusivement sur mobile bien que les habitudes de Square Enix pousseront les intéressés à miser sur une éventuelle version Steam.

On vous épargnera les détails de l'inscription bêta vu que réservée aux USA, mais juste vous lâcher cette première bande-annonce décrivant un léger changement du système pour passer au PVPVE, donc toujours du 3V3, mais avec cette fois la présence d'ennemis IA dont des boss.

publié le 14/10/2025 à 10:19 par Gamekyo
shanks publié le 14/10/2025 à 10:21
Cette DA bordel de nouilles ...
zekk publié le 14/10/2025 à 10:27
la gueule des nouveaux perso
wantorx publié le 14/10/2025 à 10:30
Dissidia Arnaqum
apollokami publié le 14/10/2025 à 10:30
La DA...
korou publié le 14/10/2025 à 10:33
On reconnaît même pas les persos
aozora78 publié le 14/10/2025 à 10:33
C'est moi ou ils ont utilisé des assets de Kingdom Hearts pour faire la ville ?

ça sent le réchauffé alors qu'aucun des deux n'est sortit...
wickette publié le 14/10/2025 à 10:36
No comment.
guiguif publié le 14/10/2025 à 10:38
FF qui se fait reverse isekaied
likmus publié le 14/10/2025 à 10:39
L'episode qui a bidé est celui de la PS4 (Dissidia NT) pas sur PS3 ou il n'est d'ailleurs jamais sorti il me semble.

Les deux épisodes PSP étaient vraiment cool mais on va s'arrêter là car celui de la PS4 c'etait une merde sans nom et là un gasha donc non merci!

Je comprends SE avec leur politique de gasha à la con qui tiennent pas plus deux ans en moyenne, c'est un gachis de temps et d'argent.
Faites des vrais jeux PC ou console pas ces trucs inintéressants...
pyrogas publié le 14/10/2025 à 10:41
Wow...what a big piece of shit...Impressive.
pimoody publié le 14/10/2025 à 10:46
On attends toujours les résultats de la restructuration de Square-Enix
mattewlogan publié le 14/10/2025 à 10:55
Flop flop flop flop , flop flop, flop flop flop
akinen publié le 14/10/2025 à 11:05
Mais cette boîte sérieux… faites vous racheter par Sega sans deconner
icebergbrulant publié le 14/10/2025 à 11:17
Vous pouvez vous le garder exclusivement sur mobile Square Enix
bladagun publié le 14/10/2025 à 11:18
Pourquoi ils ont ces vêtements ?
keiku publié le 14/10/2025 à 11:28
Encore une licence qu'ils ont tuées alors qu'ils avaient le meilleurs des concept sur psp... la déchéance de cette boite... c'est un peu l'ubi japonais
lion93 publié le 14/10/2025 à 11:34
Bonjour, est-ce un nouveau Genshin?
byakuyatybw publié le 14/10/2025 à 11:34
Purée la réal est en deça de ce que proposait la PSP ( et pourtant je suis très fan des 2 volets sur cette machine).
Anguleux, terne, brouillon, sommaire, .... voici tous les adjectifs qui me viennent en tete et pourtant pourtant les artworks sont plutot beaux et la cinématique sympa mais si la partie jeu en elle meme ne convaint pas, bah hélas il y a pas grand chose à sauver....et passé l'effervescence de la nouveauté que le soft pourra susciter chez les Japs et certains gamers d'autres contrées, le soufflé finira fatalement par retomber comme cela l'a été pour pas mal de prods mobiles de l'éditeur.
Qu'ils proposent un Dissidia avec le gameplay des 1ers avec une belle patine graphique grace aux moyens modernes et un renouvellement de persos suffisamment charismatiques pour attirer le chaland bordel....ou au pire une compil HD ou remaster des 2 1ers opus ( il n' y a jamais eu de Dissidia PS4 OK? )
byakuyatybw publié le 14/10/2025 à 11:37
mattewlogan Flop flop flop flop , flop flop, flop flop flop Fais gaffe ça peut évoquer le bruit d'une activité dégueulasse
thelastone publié le 14/10/2025 à 11:52
Zidane qui cosplay C18 jpppp
kroseur publié le 14/10/2025 à 11:53
Un jeu avec 0 ambition qui va surement flop vu les premiers retours des joueurs. Pourtant ils ont de quoi faire avec cette licence, c'est vraiment du gâchis.

Bref ce sera sans moi.
xrkmx publié le 14/10/2025 à 11:57
Au secours
micheljackson publié le 14/10/2025 à 11:57
Même pour les chiottes, je préférerais faire une partie rapide de Mario Tennis sur Switch 2 que de jouer à ce truc
colt publié le 14/10/2025 à 12:10
je ferais le test sur la beta android
playshtayshen publié le 14/10/2025 à 12:24
akinen par sony je dirais micheljackson
masharu publié le 14/10/2025 à 12:34
playshtayshen publié le 14/10/2025 à 12:35
micheljackson ôooooouuuuu attention prépare toi ils arrivent
shirou publié le 14/10/2025 à 12:36
Fermeture des serveurs 1 an après le lancement du jeux.

J'ai de plus en plus peur pour DQXII
5120x2880 publié le 14/10/2025 à 12:49
C'est plus une douche froide, c'est un bain d'azote liquide
micheljackson publié le 14/10/2025 à 12:58
playshtayshen
t'inquiète pas, je suis rodé

shirou
Tant qu'il reste encore Yûji Horii pour veiller au grain... ...enfin, en espérant qu'il ait vraiment la main sur sa série,
mais pour l'instant ce qu'il a fait avec le remake des 3 premiers et le 7, je trouve ça très bien, et respectueux des fans surtout.
akinen publié le 14/10/2025 à 13:15
playshtayshen Sony est devenu fou. Dejà que les populations d’FF7 n’ont plus aucune identité propre (on dirait un club de vacance géant), j’imagine même pas sous la coupe de Sony.

Au moins les jeux tel que Unicorn Overlord, refantazio ou Yakuza ont des directions artistiques assumés qui sont assumées. C’est pas le club med avec des touristes étrangers et des restau italiens pour un camp de pèlerinage indien.
draer publié le 14/10/2025 à 13:27
Je comprends rien, je croyais qu'ils avaient dit que la formule battle arena c'était fini pour Dissidia.
Pas encore cette fois que j'aurais mon FF Musou.
zekk publié le 14/10/2025 à 13:28
akinen C'est de la bonne, tu te fournis où?
mattewlogan publié le 14/10/2025 à 15:07
byakuyatybw
Je pensais plutôt à la musique quand ils remporte une victoire dans Final Fantasy, mais avec des flop haha
e3ologue publié le 14/10/2025 à 15:53
Ce qui me tue c'est le coté full premier degré du trailer alors que rien n'a de sens
akinen publié le 14/10/2025 à 15:55
zekk dans le monde réel où il est normal d’avoir un avis sur une œuvre que l’on a acheté avec son argent.
zekk publié le 14/10/2025 à 16:12
akinen un mondé réel où il est normal de sortir des superlatifs et des comparaisons les plus ridicules possible pour prétendre avoir un pseudo sens critique surtout...
shining publié le 14/10/2025 à 16:43
Bordel comment détruire une licence ......
pharrell publié le 14/10/2025 à 16:46
Est ce qu’il serait pas temps de faire une pause de 5-6 ans sur la licence FF au global ?…
kadaj68800 publié le 14/10/2025 à 17:18
Ca ressemble surtout à un jeu mobile....
forte publié le 14/10/2025 à 18:47
likmus Les 2 épisodes PSP*

L'épisode on peut dire, car Duodecim est un 1.5 du premier : une fois 012 terminé, tu débloques TOUT le contenu du premier
brook1 publié le 14/10/2025 à 19:02
akinen Encore faut-il que ce soit pertinent et pas ridicule.
akinen publié le 14/10/2025 à 23:01
zekk et je dois te plaire? T’es juge de que dalle et tu n’apportez aucun argument. Encore donc faudrait-il que je trouve un intérêt à continuer à t’adresser la parole

brook1 même chose. Aucun argument et t’es personne. Bonne soirée
kidicarus publié le 15/10/2025 à 05:46
Personnellement, je ne comprends pas que SE continue avec cette licence, je trouve qu'aucun de la série est bon de l'arcade à la console.
Après il doit avoir des acheteurs pour que SE continue.
zekk publié le 15/10/2025 à 06:46
akinen Tu n'apportes aucun argument, tu sors des âneries comme si c'était intelligent. désolé mais j'argumente pas sur du vide...
brook1 publié le 15/10/2025 à 08:44
kidicarus Les épisodes sur PSP étaient très bons et considérés comme cultes par beaucoup. D'ailleurs des remasters de ces épisodes à la façon de Crisis Core Reunion sont régulièrement demandés par la communauté, mais Square s'en br*le comme d'hab.
kidicarus publié le 15/10/2025 à 08:49
brook1 culte putain, en tan que vendeur à l'époque, il était tellement culte le second fût bradé directement comme pas mal de jeu à l'époque sur cette console.

Après je parle pour moi
brook1 publié le 15/10/2025 à 09:01
kidicarus Avec le temps, ils le sont devenus.
