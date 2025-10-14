Square Enix dévoile donc le nouvel épisode de la franchise Dissidia Final Fantasy

On pensait de base la licence morte et enterrée depuis l'échec de l'épisode PS4, mais c'est donc en 2026 que la franchise « baston » de Final Fantasy reviendra avec, exclusivement sur mobile bien que les habitudes de Square Enix pousseront les intéressés à miser sur une éventuelle version Steam.On vous épargnera les détails de l'inscription bêta vu que réservée aux USA, mais juste vous lâcher cette première bande-annonce décrivant un léger changement du système pour passer au PVPVE, donc toujours du 3V3, mais avec cette fois la présence d'ennemis IA dont des boss.