Ghost of Yotei continue de montrer son matos

PlayStation continue de présenter le matos que pourra équiper Atsu dans Ghost of Yotei et voici donc une rapide présentation des possibilités de la lance, autant idéal pour les attaques larges que pour contrer les ennemis équipés de kusarigama (justement abordé dans la précédente vidéo).
4 autres types d'armes seront montrés de la même façon afin de continuer à nous faire patienter tranquillement jusqu'au 2 octobre, date du lancement sur PlayStation 5 de ce deuxième épisode.
Qu’est-ce que tu dois penser de FIFA de COD ?
Si tu trouves ça Horrible, lol
Faut arrêter , ça va pas être le jeu de l’année, mais il va être très sympa
J'avais beaucoup aimé le premier Ghost of Tsushima (même si un AC-like) je prendrai celui-ci aussi mais je ne m'attends pas à de grosses surprises ou prises de risques
Je ferai l’impasse comme le 1 (que j’ai fini par faire car sur le ps+ sur ps5)
Les pré-commandes et les wishlists se passe bien ?
Le premier était hyper attendu, et on attendais tous un trailer ou qq chose.
Pour cette suite, j'ai l'impression que l'excitation n'est pas trop là.
Après je peux me tromper mais c'est mon ressenti.
Même la Switch 2 je sens pas la hype alors qu'elle vient de sortir
Tout ça pour dire que c’est pas toutes les licences occidentales qui peuvent faire une TLOU2 (changement de perso principal lors du 2eme épisode canonique).
Ceci-dit, je sais que Sucker Punch nous sortira un très bon jeu donc je ne m'inquiète pas sur sa qualité
AC Shadows était très bon. Super joli avec son système de saison, une histoire sympa des deux côtés et même Yasuke pourtant critiqué, deux gameplays différents. Bref, un AC complet qui nous nous a fait découvrir le Japon au temps des Shoguns et samouraïs. Un peu trop long à mon goût et lassant sur la fin, mais il faut avouer que cet AC n'a rien à envier aux productions qui tournent autour de ce même thème, bien qu'aujourd'hui, c'est limite un peu l'overdose.
Merci pour ton retour.
Je sais que AC est loin d'être mauvais, même si c'est tendance de cracher sur la franchise et sur Ubi en général (bon après Ubi le cherche aussi un peu).
Je suis aussi assez d'accord pour le côté overdose de jeux se passants dans le japon "féodal".
Il y a tellement d'époques de notre histoire à revisiter que les gars on limite une source inépuisable.
Par contre je comprends pas trop cette communication. Ghost of Tsushima a surtout brillé par son histoire et ses environnements. Les combats (très bons d'ailleurs mais fallait aller au dessus du mode facile hein) seront similaires ici avec des améliorations mais ceux qui ont vraiment adoré le premier, je pense que l'intérêt était ailleurs.
Je préfèrerais des vidéos de paysages où il ne se passe rien avec la bande son par exemple. Leur State of Play était bien plus intéressant en s'attardant sur les forces de la licence.
churos45 Y a un peu de ça, c'est très dur de suivre et donc d'être spécialement hypé spécialement pour les jeux solos (perso j'arive pas à faire plusieurs jeux solos à la fois). J'ai adoré Death Stranding donc j'attendais beaucoup la suite. Mais c'est arrivé alors que j'étais sur Clair Obscur et j'avais pas envie que DS2 sorte car j'allais pas le commencer directement. Je l'ai finalement commencé 3 semaines après sa sortie sans excitation mais une fois démarré, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu sur le 1er. Limite le prochain jeu qui me hype vraiment c'est BF6 car ce sera multi avec les potes et je sais que j'y jouerai direct.
La licence est devenue imbuvable depuis Valhalla. Un gameplay rincé, un open-world bien trop rempli de choses à faire qui en devient super répétitif et redondant, une histoire nulle, etc. Il n'y a que la technique qui est réussie dans Shadows.
Ghost of Tsushima où Yotei qui arrive, sont à un tout autre niveau des AC, et sur tous les aspects. Ils sont beaucoup moins redondants, le gameplay est meilleur, la technique aussi, et l'histoire, bah Ghost of Tsushima est au-dessus, Yotei le sera aussi.
1 ne pas avoir d’enfants
2 Avoir un compagnon ou une compagne qui voyage pour le taff ou qui a sa propre passion.
3 Voir ses amis de temps en temps, mais pas tous les jours lol
4 Aller au sport, mais pas trop
Encore une fois je ne critique pas Ghost of Yotei car j'ai dit plus haut que le jeu sera très certainement bon et que je le prendrai mais que je n'attends pas vraiment de nouveautés.
Pour les AC je suis d'accord que la carte remplie d'icones c'est chiant.
Mais le gameplay de Shadows n'est pas mauvais du tout.
Pour L'histoire de Tsushima, ça reste quand même très classique..dans un contexte historique sympa avec l'invasion Mongole.
C'est un renégat qui reprend un archétype assez classique : le héros doit trahir son code / ses traditions pour sauver son peuple.
C’est le mélange assez convenu entre tragédie héroïque et révolte contre le carcan des traditions.
Pour le second, de ce qu'on a vu (et j'espère être agréablement surpris sur ce point) ça semble être une histoire de vengeance toute simple.
Mais encore une fois ça n'enlève rien aux qualités purement ludique des titres.