Ghost of Yotei continue de montrer son matos

PlayStation continue de présenter le matos que pourra équiper Atsu danset voici donc une rapide présentation des possibilités de la lance, autant idéal pour les attaques larges que pour contrer les ennemis équipés de kusarigama (justement abordé dans la précédente vidéo).4 autres types d'armes seront montrés de la même façon afin de continuer à nous faire patienter tranquillement jusqu'au 2 octobre, date du lancement sur PlayStation 5 de ce deuxième épisode.