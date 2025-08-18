recherche
Ghost of Yotei continue de montrer son matos
PlayStation continue de présenter le matos que pourra équiper Atsu dans Ghost of Yotei et voici donc une rapide présentation des possibilités de la lance, autant idéal pour les attaques larges que pour contrer les ennemis équipés de kusarigama (justement abordé dans la précédente vidéo).

4 autres types d'armes seront montrés de la même façon afin de continuer à nous faire patienter tranquillement jusqu'au 2 octobre, date du lancement sur PlayStation 5 de ce deuxième épisode.

publié le 18/08/2025 à 08:23 par Gamekyo
victornewman publié le 18/08/2025 à 08:42
Ça donne pas envie
azaz publié le 18/08/2025 à 08:47
quel horreur ce jeux..qui va acheter ce jeux generique sérieux? Le premier déjà été surcoté de fou..C'est triste ce qui ese passe
manix publié le 18/08/2025 à 08:56
day one !!!!
mattewlogan publié le 18/08/2025 à 08:59
victornewman ça donne super envie azaz moi et bien d’autre
Qu’est-ce que tu dois penser de FIFA de COD ?
Si tu trouves ça Horrible, lol
Faut arrêter , ça va pas être le jeu de l’année, mais il va être très sympa
guiguif publié le 18/08/2025 à 09:20
Sony qui préfère faire de la com pour un jeu qui sort dans deux mois plutôt qu'un jeu qui sort dans moins de deux semaines...
victornewman publié le 18/08/2025 à 09:20
mattewlogan je vais le prendre aussi, mais ce trailer ne donne pas envie .
gasmok2 publié le 18/08/2025 à 09:26
On a beaucoup critiqué AC Shadows mais pour le moment de ce que je vois de ce Ghost of Yotei, je trouve que le titre d'Ubi ne s'en sort pas si mal.

J'avais beaucoup aimé le premier Ghost of Tsushima (même si un AC-like) je prendrai celui-ci aussi mais je ne m'attends pas à de grosses surprises ou prises de risques
malroth publié le 18/08/2025 à 09:32
guiguif lequel ?
shido publié le 18/08/2025 à 09:38
malroth Lost soul aside
guiguif publié le 18/08/2025 à 09:53
shido
akinen publié le 18/08/2025 à 10:03
Ça me fait ni chaud ni froid. C’est juste des animations auto sur des mobs impuissant. Elle peut juste agir à distance avec son arme.

Je ferai l’impasse comme le 1 (que j’ai fini par faire car sur le ps+ sur ps5)
chreasy97 publié le 18/08/2025 à 10:24
Je trouve étrange que Sony montre plusieurs vidéos de gameplay sur très peu de temps en plus en pleines vacances.

Les pré-commandes et les wishlists se passe bien ?
akiru publié le 18/08/2025 à 10:28
mattewlogan Ca pue la merde. Le jeu de l'année non mais tu rigoles ? C'est juste un jeu de casu comme le 1 avec un système de combat pour enfant de 3 ans.
yanssou publié le 18/08/2025 à 10:46
Autant balencer un trailer pour les quatre armes, je pige pas cette com.
icebergbrulant publié le 18/08/2025 à 10:50
Le jeu de l’année sera Death Stranding 2
gasmok2 publié le 18/08/2025 à 10:52
C'est moi où bien je ne sens pas de énormément dehype pour ce titre?
Le premier était hyper attendu, et on attendais tous un trailer ou qq chose.
Pour cette suite, j'ai l'impression que l'excitation n'est pas trop là.
Après je peux me tromper mais c'est mon ressenti.
shido publié le 18/08/2025 à 10:59
gasmok2 Bah le 1 avait la surprise de la découverte en + d'etre une nouvelle licence , la, c'est une suite d'un univers qu'on connait déjà avec le même gameplay et quelque nouveauté. donc forcement ca sera pas la même hype mais j'ai hâte d'y jouer pour ma part
jenicris publié le 18/08/2025 à 11:07
gasmok2 j'ai l'impression que aucun jeu ne hype de nos jours
Même la Switch 2 je sens pas la hype alors qu'elle vient de sortir
akinen publié le 18/08/2025 à 11:08
En plus le jeu arrive dans une époque difficile pour toutes les œuvres avec choix politique inside. L’actrice derrière l’héroïne n’est pas une inconnue dans le milieu. Bcp de jeux ont bidés ces temps ci et des choix de casting « proches » ont été constatés.

Tout ça pour dire que c’est pas toutes les licences occidentales qui peuvent faire une TLOU2 (changement de perso principal lors du 2eme épisode canonique).
churos45 publié le 18/08/2025 à 11:17
En vrai j'ai tellement à faire que j'arrive plus à avoir de hype pour les jeux. Y'a genre 0 chances que j'ai le temps de le faire d'ici la fin de l'année. Je sais pas comment les gens font pour tout faire day one.

Ceci-dit, je sais que Sucker Punch nous sortira un très bon jeu donc je ne m'inquiète pas sur sa qualité
naru publié le 18/08/2025 à 11:18
gasmok2
AC Shadows était très bon. Super joli avec son système de saison, une histoire sympa des deux côtés et même Yasuke pourtant critiqué, deux gameplays différents. Bref, un AC complet qui nous nous a fait découvrir le Japon au temps des Shoguns et samouraïs. Un peu trop long à mon goût et lassant sur la fin, mais il faut avouer que cet AC n'a rien à envier aux productions qui tournent autour de ce même thème, bien qu'aujourd'hui, c'est limite un peu l'overdose.
gasmok2 publié le 18/08/2025 à 11:36
naru
Merci pour ton retour.

Je sais que AC est loin d'être mauvais, même si c'est tendance de cracher sur la franchise et sur Ubi en général (bon après Ubi le cherche aussi un peu).

Je suis aussi assez d'accord pour le côté overdose de jeux se passants dans le japon "féodal".

Il y a tellement d'époques de notre histoire à revisiter que les gars on limite une source inépuisable.
nicoliafox publié le 18/08/2025 à 11:45
Le jeu sera sans doute top mais la, l'extrait fait pas rêver. Etrange de mettre ca en avant.
maxx publié le 18/08/2025 à 11:56
Très hate
Par contre je comprends pas trop cette communication. Ghost of Tsushima a surtout brillé par son histoire et ses environnements. Les combats (très bons d'ailleurs mais fallait aller au dessus du mode facile hein) seront similaires ici avec des améliorations mais ceux qui ont vraiment adoré le premier, je pense que l'intérêt était ailleurs.
Je préfèrerais des vidéos de paysages où il ne se passe rien avec la bande son par exemple. Leur State of Play était bien plus intéressant en s'attardant sur les forces de la licence.

churos45 Y a un peu de ça, c'est très dur de suivre et donc d'être spécialement hypé spécialement pour les jeux solos (perso j'arive pas à faire plusieurs jeux solos à la fois). J'ai adoré Death Stranding donc j'attendais beaucoup la suite. Mais c'est arrivé alors que j'étais sur Clair Obscur et j'avais pas envie que DS2 sorte car j'allais pas le commencer directement. Je l'ai finalement commencé 3 semaines après sa sortie sans excitation mais une fois démarré, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu sur le 1er. Limite le prochain jeu qui me hype vraiment c'est BF6 car ce sera multi avec les potes et je sais que j'y jouerai direct.
snave publié le 18/08/2025 à 11:59
gasmok2 Si on crache sur Ubi où sur la licence AC, c'est pas pour rien hein.

La licence est devenue imbuvable depuis Valhalla. Un gameplay rincé, un open-world bien trop rempli de choses à faire qui en devient super répétitif et redondant, une histoire nulle, etc. Il n'y a que la technique qui est réussie dans Shadows.

Ghost of Tsushima où Yotei qui arrive, sont à un tout autre niveau des AC, et sur tous les aspects. Ils sont beaucoup moins redondants, le gameplay est meilleur, la technique aussi, et l'histoire, bah Ghost of Tsushima est au-dessus, Yotei le sera aussi.
mattewlogan publié le 18/08/2025 à 12:06
akiru apprends à lire déjà avant d’écrire un message parce que je dis justement que ça ne va pas être le jeu de l’année…. et à t’entendre, ça va être le pire jeu du siècle avec les 5000 merde qui sortent dans l’année, je peux te dire qu’il va plutôt être dans le haut du panier, faut arrêter un petit peu l’hypocrisie et les mensonges
mattewlogan publié le 18/08/2025 à 12:09
churos45
1 ne pas avoir d’enfants
2 Avoir un compagnon ou une compagne qui voyage pour le taff ou qui a sa propre passion.
3 Voir ses amis de temps en temps, mais pas tous les jours lol
4 Aller au sport, mais pas trop
azaz publié le 18/08/2025 à 12:16
mattewlogan si pour toi simpas ça suffit à ce que tu dépense au moins 70 balles c'est ton problème. Moi je dépense que sur des jeux tel BG3, eldenring, red dead 2, re4 remake ect..des jeux qui vaut ton argent
gasmok2 publié le 18/08/2025 à 12:20
snave
Encore une fois je ne critique pas Ghost of Yotei car j'ai dit plus haut que le jeu sera très certainement bon et que je le prendrai mais que je n'attends pas vraiment de nouveautés.

Pour les AC je suis d'accord que la carte remplie d'icones c'est chiant.
Mais le gameplay de Shadows n'est pas mauvais du tout.

Pour L'histoire de Tsushima, ça reste quand même très classique..dans un contexte historique sympa avec l'invasion Mongole.
C'est un renégat qui reprend un archétype assez classique : le héros doit trahir son code / ses traditions pour sauver son peuple.

C’est le mélange assez convenu entre tragédie héroïque et révolte contre le carcan des traditions.

Pour le second, de ce qu'on a vu (et j'espère être agréablement surpris sur ce point) ça semble être une histoire de vengeance toute simple.

Mais encore une fois ça n'enlève rien aux qualités purement ludique des titres.
